Internationale Barocktage im Stift Melk laden 2021 zur "Grand Tour"

Festival mit musikalischer Reise zu den kulturellen Zentren der Epoche - Von 21. bis 24. Mai 2021 - Wegen Corona-Pandemie zwei Programmversionen erstellt

Unter dem Motto "Grand Tour" laden die Internationalen Barocktage Stift Melk vom 21. bis 24. Mai 2021 zu einem musikalischen Ausflug durch Europa. Auf den Spuren der Kavaliersreisen junger Adeliger, Komponisten und Musiker der Barockzeit werden die ausschlaggebenden künstlerischen Zentren der Epoche erkundet, hieß es am Freitag in einer Aussendung. So wie damals steht der kulturelle Austausch auch bei den fünf Programmschwerpunkten im Mittelpunkt.

"War man 2020 nur eingeschränkt in der Lage durch die Welt zu reisen, so haben uns viele Wege in die eigene Heimat, vielleicht aber auch ins Innere geführt, wie es mir zum Beispiel selbst erging. Die Barocktage 2021 packt hingegen nun wieder das Fernweh", sagte der Sänger und künstlerische Leiter Michael Schade, dessen Vertrag erst kürzlich für fünf weitere Spielzeiten verlängert worden war.

Der Concentus Musicus Wien und das Ensemble Aedes eröffnen unter dem Dirigat von Pablo Heras-Casado das Festival mit Monteverdis Marienvesper. Als Sängerin neben Schade ist auch u.a. Marie-Sophie Pollak zu hören. Ein weiteres Highlight ist die Erforschung des vorklassischen Europa sowie der Quellen von Mozarts Inspiration durch das L'Orfeo Barockorchester unter der Leitung von Michi Gaigg. Die Darmstädter Barocksolisten widmen sich mit Dirigent Daniel Cohen und den Sängerinnen Sonia Prina und Shaked Bar dem Vermächtnis von Christoph Graupner. Bespielt werden neben der Stiftskirche auch Sommerrefektorium und -sakristei sowie der Kolomanisaal und die Melker Pfarrkirche.

Auch 2021 soll die Jugendförderung nicht zur kurz kommen: Das wegen der Corona-Pandemie verschobene Finale des Internationalen Johann Heinrich Schmelzer-Wettbewerbs für junge Talente wird im Rahmen des Festivals nachgeholt. Studenten der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien sollen gemeinsam mit Stefan Gottfried und dem Concentus Musicus Wien in der Stiftskirche ein Werk von Gerald Resch uraufführen. In Kooperation mit der Fachhochschule St. Pölten wird Studierenden eine Plattform für experimentelle Medienprojekte gegeben. Ein Kinderprogramm ist ebenfalls vorgesehen.

Aufgrund der Corona-Situation wurden zwei Festivalversionen geplant, die Entscheidung soll dann im Frühjahr getroffen werden. Falls der Sicherheitsabstand im kommenden Mai weiterhin eingehalten werden muss, soll ein Großteil der Konzerte zweimal pro Tag mit weniger Zusehern über die Bühne gehen. Darum stehen bisher nur die Spieltage, nicht aber die Uhrzeiten der Konzerte fest. Ab dem 30. November würden deshalb auch nur Reservierungen entgegengenommen, hieß es.

( S E R V I C E - Internationale Barocktage Stift Melk. Von 21. bis 24. Mai 2021. www.barocktagemelk.at )