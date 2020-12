Internationale Feier zu 25 Jahren Dayton-Vertrag in Sarajevo

Van der Bellen: "Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen" - Inzko: "Platz für alle" in Bosnien - Clinton kritisiert in Videobotschaft "hartnäckigen Nationalismus"

Mit einer Feier im geschichtsträchtigen Rathaus von Sarajevo hat die internationale Gemeinschaft am gestrigen Samstagabend den 25. Jahrestag der Unterzeichnung des Dayton-Friedensvertrags begangen. Per Videoschaltung äußerten sich unter anderem die Generalsekretäre von UNO, NATO und Europarat, der frühere US-Präsident Bill Clinton, der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez sowie die Außenminister Deutschlands und Frankreichs, Heiko Maas und Jean-Yves Le Drian.

Im Rahmen der zweieinhalbstündigen Veranstaltung, bei der die Sarajevoer Philharmonie Mozarts 25. Sinfonie spielte, wurde auch eine Grußbotschaft von Bundespräsident Alexander Van der Bellen verlesen, der unter anderem den österreichischen Beitrag zur Stabilisierung des ehemaligen Bürgerkriegslandes hervorhob und in Anspielung auf die nationalistischen Parteiführer des Landes mahnte, es sei "Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, (...) den Menschen den Vorzug vor der Politik zu geben, mit der Zusammenarbeit zu beginnen".

Österreich stellt 25 Jahre nach dem Kriegsende die zentralen Führungsfiguren der internationalen Gemeinschaft im Land, den Hohen Repräsentanten Valentin Inzko, den EU-Sonderbotschafter Johann Sattler sowie den Kommandanten der EUFOR-Friedenstruppe, Reinhard Trischak. Vor allem Inzko ist wegen seines Eintretens für die Stärkung der zentralstaatlichen Strukturen massiven Anfeindungen seitens der bosnischen Serben ausgesetzt, deren Präsident Milorad Dodik den Spitzendiplomaten kürzlich im UNO-Sicherheitsrat als "Monster" bezeichnete. Mit dem Kroatenführer Dragan Covic, der Inzko ebenfalls kritisiert hatte, gab es mittlerweile ein klärendes Gespräch.

Inzko betonte in seiner Ansprache am Samstagabend, dass der Dayton-Vertrag dem Land den Frieden gebracht habe und in Bosnien-Herzegowina "Platz für alle" sei. "Wenn sich eine Familie nicht streitet, wird ihr kein Haus zu klein", zitierte er ein bosnisches Sprichwort. Sattler sagte, dass sich die Bürger Bosniens "ein Leben ohne Angst, Armut und politische Krisen" wünschten. US-Botschafter Erik Nelson, in dessen Land der Friedensschluss im November 1995 erzielt wurde, sagte, dass Dayton nicht dafür geschaffen wurde, "ewig" zu gelten. "Seine Unzulänglichkeiten können und müssen behoben werden", sagte er. Auch Sattler zeigte sich zuversichtlich, dass die "Anomalien" von Dayton bereits im nächsten Jahr beseitigt werden können.

Ähnlich äußerte sich der frühere US-Präsident Bill Clinton, in dessen Amtszeit der Vertrag geschlossen wurde. Er kritisierte in einer Videobotschaft den "hartnäckigen Nationalismus", der in den vergangenen Jahren den Fortschritt in Bosnien-Herzegowina behindert habe. Den Reformappellen schlossen sich auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg und Europarats-Generalsekretärin Marija Pejcinovic-Buric an, während Le Drian und Maas in deutlicher Anspielung an die Serbenführer nationalistische Politik und die Glorifizierung von Kriegsverbrechern verurteilten.

Inzko, der bereits im November in einem APA-Interview robustere Vorgaben der internationalen Gemeinschaft für die Politik in Bosnien gefordert hatte, bekräftigte diese Position am Wochenende in mehreren Zeitungsinterviews. Er setzt dabei auf die "tolle Kombination BBB - Biden, Berlin, Brüssel", wie er der "Süddeutschen Zeitung" (Samstagsausgabe) sagte. Der künftige US-Präsident Joe Biden kenne die Region nämlich schon seit Jahrzehnten sehr gut, so Inzko. Hingegen würden Grenzrevisionen (wie von der Trump-Regierung in Bezug auf Serbien und Kosovo anvisiert) "eine Lawine in der Region auslösen". Zugleich äußerte er die Hoffnung, "dass das Büro des Hohen Repräsentanten noch zehn bis 15 Jahre bleibt", um ein "lebensfähiges, prosperierendes Bosnien, mit guter Regierungsfähigkeit und Rechtsstaatlichkeit" zu erreichen.

Der Kärntner Slowene argumentierte diesbezüglich auch mit dem Volksgruppenkonflikt in seiner Heimat. Die Briten hätten in Kärnten, wo es nach dem Zweiten Weltkrieg noch viele Nationalsozialisten gegeben habe, den verpflichtenden zweisprachigen Unterricht eingeführt. "Im Jahr 1955 zogen sie ab - und vier Tage später wurden wieder sogenannte Heimattreue Organisationen gegründet, die mit Streiks durchsetzten, dass dieser wunderbare zweisprachige Unterricht abgeschafft wurde. (...) Hätten die Briten dort zumindest einen aktiven Monitoring-Mechanismus hinterlassen, dann hätten sie die Abschaffung dieses vorbildlichen Unterrichtsmodells verhindern können. Aus eigener Erfahrung bin ich deshalb ein großer Befürworter der internationalen Präsenz dort, wo sie notwendig ist", sagte der 71-jährige Spitzendiplomat und Vorsitzende des Rates der Kärntner Slowenen.