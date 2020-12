Internationale Pressestimmen zu Brexit-Verhandlungen

"Le Figaro": Brexit-Verhandlungen gleichen einer Partie Poker - "Irish Times": Einigung zu Nordirland keine Garantie für Handelsabkommen - "De Telegraaf": Johnson ist kein Prinzip heilig

Über die Brexit-Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien schreiben Zeitungen am Donnerstag:

"Le Figaro" (Paris):

"Nach dreieinhalb Jahren Verhandlungen, die einer Partie Poker gleichen, kennen sich die Protagonisten in- und auswendig. Auch jetzt am Ende dieses endlosen Spiels wagen es Europäer und Briten immer noch, zu bluffen und weigern sich, ihre Karten offen auf den Tisch zu legen. Drei Wochen vor der Trennung, die schwere wirtschaftliche Schäden für die Europäische Union und Großbritannien haben wird, weiß niemand, unter welchen Bedingungen diese sich abspielen wird.

Derjenige, der das Ergebnis voraussagen kann, verdient einen Job als 'Drehbuchautor in der Filmindustrie', heißt es in der Kommission! (...) Der Chefunterhändler Michel Barnier glaubt, dass ein Deal noch möglich ist, beurteilt einen No Deal jedoch als wahrscheinlicher. Jeder will glauben lassen, dass der andere im Falle einer Trennung ohne Vertrag mehr zu verlieren hat. Die Realität zeigt jedoch, dass das Vereinigte Königreich 47 Prozent seiner Exporte in der EU vertreibt, andersherum sind es nur 7 Prozent. (...) Ob mit oder ohne Abkommen wird es für die Europäer als auch für die Briten einen Preis zu zahlen geben."

"Irish Times" (Dublin):

"Dass die EU und Großbritannien sich über die Umsetzung des Nordirland-Protokolls im Brexit-Abkommen und insbesondere über die Gestaltung von Handelskontrollen in der Irischen See verständigt haben, ist wichtig und begrüßenswert. Das ist eine notwendige Voraussetzung für jedwede Einigung über das immer noch offene Handelsabkommen für die Zeit nach dem Brexit. Aus irischer Perspektive ist vor allem wichtig, dass die ernste Gefahr der Zersetzung von Garantien für eine offene Grenze zwischen dem Norden und dem Süden beseitigt wird - und die damit implizite Bedrohung für wichtige Teile des Karfreitagsabkommens. Jedoch ist der am Dienstag im gemeinsamen Ausschuss der EU und Großbritanniens vereinbarte Deal, den der britische Staatsminister Michael Gove und der EU-Vizekommissionspräsident Maros Sefcovic ausgehandelt haben, zwar eine notwendige Vorbedingung, aber noch längst keine Garantie dafür, dass die Kluft bei dem separaten Handelsabkommen überbrückt wird. Sie ist noch nicht einmal ein Hinweis darauf, dass es die Bereitschaft zu den dafür notwendigen Kompromissen gibt."

"De Standaard" (Brüssel):

"Am Ende eines Jahres, das vollständig von der Corona-Pandemie überschattet wurde, erscheint der Brexit vielen womöglich nur noch als eine lästige Nebensächlichkeit, eine Nebenaufführung. Das ist eine Fehleinschätzung. Was die Folgen des Ausbleibens eines Handelsabkommens zwischen Großbritannien und den verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten sind, kann man sich dieser Tage bereits auf den Straßen zum Kanaltunnel in Calais anschauen. Es hat einen Preis, 'wieder selbst die Kontrolle zu übernehmen'. Nicht allein für die Briten, sondern auch für Europa und ganz sicher für die am nächsten liegenden Mitgliedstaaten wie etwa Belgien. (...) Die EU kann gegenüber den Briten keine Zugeständnisse bei der Einhaltung ihrer Handelsregeln für den Binnenmarkt machen. Dass dann nur noch wenig vom 'taking back control' übrig bleiben wird, ist eine Tatsache. Aber das hätten (Premierminister Boris) Johnson und seine Leute sich eher überlegen müssen."

"De Telegraaf" (Amsterdam):

"In den Gesprächen zwischen (EU-Kommissionschefin Ursula) von der Leyen und Johnson geht es um die Bereitschaft beider Seiten, Zugeständnisse zu machen. Johnsons Seite hat dabei den großen Vorteil, dass ihm kein Prinzip heilig ist. Er ist sogar in der Lage, eine sehr charmante Formulierung für den letzten Kurswechsel zu finden.

Dabei ist es jedoch nicht zwangsläufig, dass ein Kompromiss gefunden werden muss. Ein großer Teil seiner eigenen Fraktion und seiner angestammten Anhängerschaft kann mit der wirtschaftlichen Misere durch einen No-Deal-Brexit leben. Es gibt bereits eine durch das Corona-Virus verursachte Wirtschaftskrise. Und der weitere wirtschaftliche Schaden, den ein harter Brexit anrichtet, fällt dann kaum noch auf."