Internationale Pressestimmen zu Corona-Impfungen

"La Vanguardia": Entwicklung des Corona-Impfstoffs großer Erfolg - "Corriere della Sera": Ängste vor Corona-Impfung respektieren - "Le Figaro": Ankunft der Impfung verheißt noch keinen Sieg

Zur internationalen Diskussion um die Corona-Impfung kommentieren Zeitungen am Montag:

"Le Figaro" (Paris):

"Mauricette war gerührt und wir waren es alle mit ihr. Als erste, die in Frankreich geimpft wurde, trug die 78-jährige Rentnerin diesen Sonntag die Hoffnung eines ganzen Landes in sich. Nach einem beängstigenden Jahr war es ein bisschen so, als würde endlich ein neues Kapitel aufgeschlagen. Ein weniger dunkles und optimistischeres. (...)

Jedoch sind die Franzosen und der gesamte Planet noch nicht aus der Sache raus. Kein Grund, jetzt Siegesrufe verlauten zu lassen. Wir müssen noch mehrere Monate warten, bis ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, eine unabdingbare Bedingung für die Herdenimmunität. In der Zwischenzeit wird unser Alltag weiterhin so aussehen, wie seit einem Jahr: nicht sehr erfreulich."

"Corriere della Sera" (Mailand):

"Regel Nummer eins: Mach es wie Elvis Presley, der sich 1956 live im Fernsehen gegen Polio impfen ließ und, in Anbetracht dessen, dass auch damals Impfgegner verbreitet waren, mit seiner Geste dazu beitrug, die Zahl der Geimpften um mehr als 40 Prozent zu erhöhen und man so als Sieger im Kampf gegen die Ausrottung der Kinderlähmung hervorging. Aber dann verhalte dich den Zweiflern, Ängstlichen und Misstrauenden gegenüber nicht arrogant. Zerdrücke die vielen ernstzunehmenden, respektablen und rational denkenden Menschen, die Nebenwirkungen fürchten, nicht in ihrem Impfgegner-Zwinger, in dem sie zu Hunderttausenden gefangen sind.

Suche nach einem Weg, zu überzeugen, zu überreden und die Zweifel zu verjagen. (...) Überzeuge, dass der Impfstoff die stärkste Waffe ist, die wir haben, um unsere Normalität wiederherzustellen. Erkläre, dass man dem Impfstoff, wenn er die Prüfung der Kontrollbehörden bestanden hat, wie allen Medikamenten, die wir einnehmen, vertrauen kann. Sei nicht aggressiv, erpresserisch oder ungeduldig. Verstehe, dass Ängste eine Bedeutung haben und dass alles neu ist und Sorgen auslöst, wie das Virus und der Impfstoff, aber dass das neue Gute des Impfstoffs darin liegt, das er das neue Schlechte durch Covid besiegen kann."

"Magyar Nemzet" (Budapest):

"Die jüngste Erhebung des (ungarischen) Statistischen Zentralamts überrascht, wonach sich weniger als 15 Prozent der Ungarn gegen das Coronavirus impfen lassen würden. (...) Das Phänomen hängt wahrscheinlich mit den medialen Aktivitäten der Impfgegner und Pandemie-Leugner zusammen, die ihre Postings (in den sozialen Medien), die nicht einmal einen Funken der Realität beinhalten, in einem Tempo teilen, als gäbe es kein Morgen. (...) Die Verantwortung der Experten ist enorm: sie sollten vor den Vorhang treten und uns sagen und erklären, was für sie offensichtlich ist. Auch wenn das für sie langweilig sein mag, so gibt es heute kaum eine wichtigere öffentliche Mission."

"Rossijskaja Gaseta" (Moskau):

"Am letzten Sonntag des zu Ende gehenden Jahres begann in der Europäischen Union offiziell die Impfkampagne gegen das Coronavirus. Am Tag zuvor wurden die ersten Chargen des Vakzins, von dem viele hoffen, es wird die Pandemie schnell besiegen, in alle europäischen Länder geliefert. Wie groß die Bedeutung der Impfungen ist, zeigen die Polizei- und Militärkonvois, die die Container mit den begehrten Dosen begleitet haben. Die Logistik erwies sich aber als schwierig, da die Lagerung des Arzneimittels des deutschen Herstellers Biontech und seines amerikanischen Partners Pfizer eine strenge Temperaturregulierung erfordert - es muss bei minus 70 Grad tiefgekühlt werden. In Deutschland wurden noch am Tag vor dem Impfstart demonstrativ Bewohner und Mitarbeiter eines Pflegeheims in Halberstadt in Sachsen-Anhalt geimpft."

"La Vanguardia" (Barcelona):

"Wenn man uns vor elf Monaten gesagt hätte, dass wir jetzt einen Impfstoff gegen Corona haben würden, hätten wir gedacht, dass man sich über uns lustig machen will. Viele Impfstoffe erforderten mehr als ein Jahrzehnt Forschung und Tests. Und der bisherige Rekord für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen Mumps lag bei vier Jahren. Nun, der Impfstoff gegen Covid-19 stellt alles in den Schatten. Und das wurde dank der Zusammenarbeit öffentlicher und privater Kräfte möglich. (...) Die Geschichte dieses Impfstoffs ist eine Erfolgsgeschichte, die es uns ermöglicht, ein wenn auch noch so schwaches Licht am Ende des Tunnels zu sehen.

Und das zeigt, wie (der Biochemiker und Schriftsteller) Isaac Asimow sagte, dass die Wissenschaft Wissen sammelt, bevor die Gesellschaft Weisheit erlangt hat. Das neue Virus wird bei uns bleiben, aber es ist mehr als wahrscheinlich, dass es in der ersten Hälfte des Jahres 2021 durch den Impfstoff gezähmt werden wird. Und dann wird die neue Normalität ganz einfach normal werden."