Internationale Pressestimmen zu Festnahme von BVT-Beamten

"Süddeutsche Zeitung": Was als Wirtschaftskrimi begann, hat sich seit vergangenem Wochenende zu einem knallharten Polit- und Agententhriller entwickelt.

Die Festnahme von Beamten des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal kommentieren internationale Zeitungen am Montag:

"Süddeutsche Zeitung" (München):

"Was als Wirtschaftskrimi begann, hat sich seit vergangenem Wochenende zu einem knallharten Polit- und Agententhriller entwickelt. In Zusammenhang mit dem Fall Wirecard wurden in Wien ein Ex-Verfassungsschützer und ein früherer Nationalratsabgeordneter der FPÖ verhaftet. Sie sollen der Nummer zwei bei Wirecard, Jan Marsalek, bei seiner Flucht geholfen haben. Der Ex-Agent soll zudem Verbindungsleute beim Verfassungsschutz (BVT) in Österreich für die Prüfung der Bonität von Wirecard-Kunden bestochen haben.

Spätestens damit ist die Affäre in Österreich zum Politikum geworden. Und in Deutschland? Hier kümmert sich ein Untersuchungsausschuss um die Aufarbeitung. Doch der dient im Wahljahr eher der politischen Profilierung als der bedingungslosen Aufklärung."

"Tageszeitung/taz" (Berlin):

"Die Wirecard-Affäre wurde bisher von der österreichischen Regierung kleingehalten, denn der inhaftierte Wirecard-CEO Markus Braun war, bis kurz bevor der Skandal öffentlich wurde, ein enger Berater von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Dessen Parteifreund und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka hat den mutmaßlichen Defraudanten Marsalek zumindest gekannt."