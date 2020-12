Internationale Pressestimmen zu finalen Post-Brexit-Verhandlungen

"The Guardian": Großbritanniens einsame Position in der Weltpolitik - "Publico": Brexit hat schlecht begonnen und wird schlecht enden - "De Standaard": EU will kein "Singapur an der Themse"

Internationale Pressekommentare befassen sich auch am Dienstag mit dem Ringen um ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase. Der britische "Guardian" schreibt: "Großbritanniens Austritt aus der EU unter Boris Johnson mit - oder ohne - Freihandelsabkommen wird die Aussichten für das Vereinigte Königreich im nächsten Jahr eintrüben. Im günstigsten Fall wird der Premierminister in letzter Minute ein Abkommen erreichen, das die Handelszölle beseitigt. Aber es wird Störungen, Preiserhöhungen, Proteste und vielleicht gar einen Konflikt auf hoher See geben. (...) Wenn der Premierminister auf die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel angewiesen ist, um ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien zu erreichen, dann vermittelt das eine beunruhigende Vorahnung der einsamen Position in der Weltpolitik, mit der wir vielleicht auf Jahre hinaus fertig werden müssen. Nur die Zukunft wird zeigen, ob Großbritannien letztendlich allein besser dastehen wird als eingebunden in einen internationalen Block, der versucht, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu meistern. Wir können aber sicher sein, dass nur Weniges reibungslos verlaufen wird, sollte sich Großbritannien auf der europäischen Bühne wie ein Schurkenstaat aufführen." "Irish Times" (Dublin): "Durch den Austritt aus der EU mag Großbritannien seine souveränen Rechte zurückbekommen haben. Aber dann hat die EU auch das souveräne Recht - und die Pflicht gegenüber ihren Mitgliedstaaten -, Nicht-Mitgliedern klar zu machen, dass sie keinen Freifahrtschein für unseren Binnenmarkt erwarten können. Ein Austritt hat Konsequenzen. Das Recht, ein solches Instrument zu nutzen, um die Wettbewerbsfähigkeit der britischen Wirtschaft zu stärken, ist nicht vereinbar mit dem Grundsatz gleicher Wettbewerbsbedingungen und daher auch nicht mit einem freien Marktzugang." "Publico" (Lissabon): "Der Brexit-Deal ist das letzte Kapitel einer Geschichte, die schlecht begonnen hat und dann ein Eigenleben angenommen hat, das uns allen weniger Optionen, mehr Probleme und weniger Hoffnung auf vernünftige Lösungen lässt. Mit oder ohne Vereinbarung wird der 1. Jänner 2021 den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der europäischen Integration markieren. Die nächste portugiesische EU-Präsidentschaft (ab Jänner) fällt mit dem Beginn einer neuen Union zusammen - kleiner, kontinentaler und in der das relative Gewicht von Paris und Berlin zunehmen wird. (...) Wie konnte es soweit kommen? Der Brexit ist auch Folge einer Krise der repräsentativen Demokratie und der Hinwendung zu Plebisziten. Das Problem dabei ist, dass plebiszitäre Lösungen keine Kompromisse erlauben. Es geht um komplexe Fragen, die nicht mit Ja oder Nein zu beantworten sind. Das angestrebte Brexit-Handelsabkommen, wie immer es auch aussehen mag, ist das Ergebnis dieser plebiszitären Logik. Es wird eine Mauer geben, wo vorher ein offener Weg war." "De Standaard" (Brüssel): "Vor allem gleiche Wettbewerbsbedingungen sind für die Europäische Union von entscheidender Bedeutung. Die 27 Länder wollen dem Vereinigten Königreich nur dann zoll- und quotenfreien Zugang zu ihrem Binnenmarkt gewähren, wenn britische Unternehmen die europäischen Regeln für Staatshilfen, Umwelt, Sicherheit und Sozialstandards einhalten. Die Mitgliedsstaaten wollen kein 'Singapur an der Themse', eine große Wirtschaft, die europäische Unternehmen mit niedrigeren Standards kaputt konkurriert. (...) Das einzige 'Zugeständnis' der britischen Regierung war gestern das Versprechen, die umstrittensten Teile ihres Binnenmarktgesetzes zu streichen, wenn sich beide Parteien auf ein Handelsabkommen einigen. Das Gesetz, das noch nicht verabschiedet wurde und das vom Unterhaus nun noch einmal überdacht wird, würde es Großbritannien erlauben, Verpflichtungen aus dem EU-Austrittsabkommen zu ignorieren. Doch dieses Zugeständnis wurde in Brüssel nur lauwarm begrüßt. Warum sollte sich die EU auch mit dem Versprechen zufriedengeben, dass sich die Briten einfach an internationale Regeln halten werden?"