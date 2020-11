Internationale Pressestimmen zu Handelspakt EU-Großbritannien

"De Standaard": EU-Handelsabkommen scheint für Johnson zweitrangig - "The Guardian": Johnson muss Kompromisse eingehen

Internationale Pressekommentare befassen sich am Samstag mit den Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase. Die belgische Zeitung "De Standaard" schreibt:

"Hat Boris Johnson überhaupt noch Interesse an einem Handelsabkommen mit der EU? Vorerst scheint das nicht seine größte Sorge zu sein. Der britische Premierminister hat anderes zu tun. Im Unterhaus droht ein Aufstand. Rund 70 konservative Abgeordnete drohen, in der kommenden Woche gegen die von Johnson geplanten Corona-Maßnahmen zu stimmen. (...)

Der nahende Corona-Aufstand sorgt in England für größere Schlagzeilen als die Verhandlungen mit der EU. Das ist eigenartig, denn eigentlich sollten jetzt alle Brexit-Alarmglocken läuten. Schließlich befinden sich die Gespräche bereits weit in der Nachspielzeit. Eigentlich reicht die Zeit gar nicht mehr, um einen ordentlichen Handelsvertrag zu Papier zu bringen und von allen Instanzen abgesegnet zu bekommen. Zu viele Fristen sind bereits überschritten worden."

"The Guardian":

"Die EU gewährt Nichtmitgliedsstaaten keinen großzügigen Zugang zum Binnenmarkt, damit sie dann ihre europäische Konkurrenten unterbieten können. Und Boris Johnsons Versprechen, dass sich die künftigen Beziehungen harmonisch entwickeln können, wird durch die Tatsache widerlegt, dass er bereits einseitig Teile des EU-Austrittsabkommens vom letzten Jahr missachtet hat. Die britische Regierung hat damit demonstriert, dass auf ihr Wort kein Verlass ist. Daher fordert Brüssel robuste Sanktionen für den Fall eines künftigen Vertragsbruchs.

Um einen Deal zu erreichen, muss der Premierminister einige Kompromisse bei der Souveränität eingehen. So funktionieren Handelsabkommen zwischen mittelgroßen Ländern und kontinentalen Blöcken. An dieser Asymmetrie der Macht ändert sich nichts, wenn bis zum 31. Dezember keine Einigung erzielt werden kann. Die Verhandlungen würden dann zwar 2021 wieder aufgenommen werden, aber mit mehr Bitterkeit auf beiden Seiten, die noch verschärft wird durch Johnsons unvermeidlichen Rückfall in nationalistische Rhetorik, mit der er das Scheitern der Gespräche und dessen schmerzliche Folgen hinterhältigen Ausländern zuschreibt."