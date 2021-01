Internationale Pressestimmen zu Protesten in Russland

"Jyllands-Posten": Westen muss aktiven Widerstand gegen Putin leisten - "Den": Russischer Opposition fehlt Vision zur Machtergreifung

Zu den Protesten in Russland gegen die Inhaftierung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny schreiben Zeitungen am Dienstag:

"Jyllands-Posten" (Aarhus):

"Man kann meinen, dass Präsident Putin seine Stärke gezeigt hat, als er seine Polizeitruppen am Wochenende auf Demonstranten überall in Russland einschlagen und bis zu 2500 von ihnen festnehmen ließ. Oder man sieht darin ein Zeichen der Schwäche, dass ein Mann - der 44-jährige Systemkritiker Alexej Nawalny - so etwas auslösen kann. Putin erfüllt jedes abgenutzte Klischee eines Autokraten, der in seiner eigenen Welt lebt. Er hat in den vergangenen vier Jahren mit Donald Trump als US-Präsidenten leichtes Spiel gehabt. Deutschland ist ebenfalls nicht standhaft gewesen. Gerade jetzt spitzt sich der Streit um Nord Stream 2 in der Ostsee zu - und es ist unbegreiflich, dass Berlin bei diesem Großprojekt nicht die ausgesprochenen Sicherheitsrisiken einsieht. Putins Führung befindet sich jetzt in einer Kategorie, die aktiven Widerstand des Westens erfordert."

"Den" (Kiew):

"Eine Protestbasis gibt es in ganz Russland, doch beschränkt sie sich auf die Jugend, andere werden sich (...) mit der Zeit vielleicht anschließen. Die Proteste und die Reaktion auf diese finden in etwa nach dem belarussischen Szenario statt, das zeigte, dass ein brutales autoritäres Regime mit friedlichen Demos nicht abzuschütteln ist, umso mehr, als es noch kräftige Reserven hat. Die russische Opposition scheint einen Führer zu haben - Nawalny. Doch eine Vision, wie auf der Straße mit den Ordnungskräften gekämpft, wie das Protestpotenzial organisiert, wie die Initiative ergriffen und mehr noch, wie die Macht ergriffen werden kann, hat sie nicht."

"The Times" (London):

"Die Demonstrationen könnten den Beginn eines russischen Frühlings anzeigen und ein Vorbote von Veränderungen sein. Oder auch nur ein kurzer Ausbruch der Frustration über die eiskalte Politik Wladimir Putins. Vieles wird jetzt davon abhängen, für welche Reaktion auf die Vergiftung und Inhaftierung Alexej Nawalnys sich der Westen entscheidet. Wenn die USA, die EU und Großbritannien lediglich die wachsende Schwarze Liste sanktionierter russischer Amtsträger erweitern, wird der Kreml wohl nur mit einem Achselzucken reagieren und Nawalny wegsperren - aus den Augen aus dem Sinn. Erforderlich wäre ein stärker strategisch orientiertes Herangehen bei der neuen US-Regierung von Präsident Joe Biden."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Am Montag hat Berlin Spekulationen zurückgewiesen, das Projekt Nord Stream 2 könne als Druckmittel gegen Moskau eingesetzt werden – nach offizieller Lesart habe die Gaspipeline nichts mit Politik und Nawalny zu tun. Damit machte die Regierung deutlich, was hinter ihrer Haltung gegenüber Moskau steht: die Rücksicht auf deutsche Wirtschaftsinteressen.

Dass die EU-Mitgliedsländer ihre Außenpolitik auch nach den jeweiligen nationalen Interessen gestalten, ist verständlich. Fraglich ist indes, ob das Kalkül des Eigeninteresses der grossen Player wie Deutschland oder Frankreich wirklich aufgeht. (...)

Es gäbe durchaus Spielraum für Deutschland, etwas mutiger Druck auf Moskau auszuüben. Damit würde das Land nicht nur seinen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte glaubwürdiger gestalten, sondern auch zur Stärkung Europas auf dem internationalen Parkett beitragen. Denn nur mit einer geeinten Außenpolitik wird die EU im globalen Kräftemessen neben den USA und China zu jener dritten Kraft, die sie zur Sicherung europäischer Interessen gern sein möchte."

"Nesawissimaja Gaseta" (Moskau):

"Putins traditionelle Gespräche mit Studenten wurden vom Kreml genutzt, um den Enthüllungen von Nawalny eigene Informationen gegenüberzustellen. Und es lag wohl nicht daran, dass die bisherigen Aussagen des Pressesprechers des Präsidenten dazu nicht überzeugend genug waren. Nur hätte das Treffen mit Jugendlichen, deren Alltag vom Internet geprägt ist, ohne die Fragen zum Palast und den Protesten vom vergangenen Samstag nicht sehr überzeugend gewirkt.

Ansonsten ist in der offiziellen Position grundsätzlich nichts Neues aufgetaucht. Ein Student einer Universität aus Ufa fragte Putin unverblümt: Stimmen Nawalnys Enthüllungen, die ganz oben bei Youtube zu finden sind? Gleichzeitig wurden alle Regeln der Höflichkeit eingehalten: Der Student sprach von 'angeblich' und stellte klar, dass natürlich nicht alles im Internet bedingungslos vertrauenswürdig ist. Putin sagte, dass er aus Zeitmangel nicht den gesamten Film, sondern 'eine Videoauswahl' gesehen habe."