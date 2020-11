Internationale Pressestimmen zu Tötung von iranischem Atomphysiker

"New York Times": Mord im Iran könnte Bidens Optionen einengen - "Observer": Attentat kommt einer Kriegserklärung gleich

Internationale Pressekommentare befassen sich am Sonntag mit dem tödlichen Anschlag auf den iranischen Atomphysiker Mohsen Fakhrizadeh. Die "New York Times" (online) schreibt:

"Die Ermordung des Wissenschafters, der die Jagd des Irans auf eine Nuklearwaffe in den vergangenen zwei Jahrzehnten anführte, droht die Bemühungen des gewählten Präsidenten Joseph R. Biden Jr. um eine Wiederbelebung des Atomdeals mit dem Iran zum Scheitern zu bringen, bevor er seine Diplomatie mit Teheran überhaupt aufnehmen kann. Und das könnte durchaus das Hauptziel der Operation gewesen sein. Geheimdienstler sagen, es gebe wenig Zweifel, dass Israel hinter der Tötung stecke - sie trug alle Anzeichen einer gezielt geplanten Operation des Geheimdienstes Mossad. Und die Israelis haben nichts getan, diesen Verdacht zu zerstreuen. Premierminister Benjamin Netanyahu hat den Iran seit langem als existenzielle Bedrohung identifiziert und bezeichnete den ermordeten Wissenschafter Mohsen Fakhrizadeh als Staatsfeind Nr. 1 (...)

Aber Mr. Netanyahu hat noch eine zweite Agenda. 'Es darf keine Rückkehr zum früheren Atomabkommen geben', erklärte er, kurz nachdem klar wurde, dass Mr. Biden - der genau dies vorgeschlagen hat - der nächste Präsident (der USA) würde."

"The Observer" (London):

"Ebenso wie die Ermordung des Generals der Revolutionsgarden, Qassem Soleimani, im Jänner ist die Gewalttat vom Freitag ein außerordentlich provozierender Akt. Sie birgt das Risiko, den Iran zu bewaffneten Vergeltungsmaßnahmen gegen seine prominentesten Feinde zu verleiten - Israel, Saudi-Arabien und die in der Region stationierten US-Streitkräfte. So gesehen kommt das Attentat einer Kriegserklärung gleich.

Kein israelischer Führer - nicht einmal einer, der so unverantwortlich wie Benjamin Netanyahu ist - würde einen derart gefährlichen Schritt unternehmen, ohne ihn zuerst mit Washington abzustimmen. Und es gibt viele Gründe zu glauben, dass US-Präsident Donald Trump mitziehen würde. Die USA und Israel haben in den letzten Jahren angeblich bei einer Reihe von Sabotageangriffen im Iran kooperiert. Es war Trump, der persönlich die Tötung von Soleimani befahl. Ein illegaler Akt, mit dem er sich später brüstete. Angesichts des eklatanten Scheiterns seiner Iran-Politik in den letzten vier Jahren ist Trump zweifellos frustriert, wenn nicht gar rachsüchtig."