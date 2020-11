Internationale Pressestimmen zu Tötung von iranischem Atomphysiker

"Nesawissimaja Gaseta": Reaktion auf Anschlag im Iran ist offen - "NZZ": Irans Vergeltung wäre Gift für Neuanfang mit den USA - "Wall Street Journal": Die Iran-Illusionen des Obama-Teams

Internationale Pressekommentare befassen sich auch am Montag mit dem tödlichen Anschlag auf den iranischen Atomphysiker Mohsen Fakhrizadeh und den möglichen Folgen. "De Standaard" aus Brüssel schreibt:

"Die Ausschaltung des Chefs des iranischen Atomprogramms, Israels Feind Nummer eins, ist eine gute Nachricht für (Israels Regierungschef Benjamin) Netanyahu. Er kann nun hoffen, dass es für (den künftigen US-Präsidenten Joe) Biden schwieriger wird, das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben. (...) Biden erwägt die Rückkehr der USA zum Atomabkommen, um es dann als Druckmittel zu nutzen, auch über das ballistische Programm des Irans zu sprechen - so wie es die Absicht der anderen Unterzeichner war.

Netanyahu sieht das Abkommen als katastrophal für sein Land an, weil es seiner Meinung nach auf lange Sicht den Iran begünstigt. 2030, wenn es ausläuft, werden auch die Beschränkungen der Urananreicherung für den Iran verschwinden. Es dürfe keine Rückkehr zum früheren Nuklearabkommen geben, sagte der israelische Premierminister vor einer Woche. 'Wir müssen an einer kompromisslosen Politik festhalten, um sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffen entwickelt.' Das wurde als eine Botschaft an Biden verstanden."

"Nesawissimaja Gaseta" (Moskau):

"Vieles ist in dem Mordfall noch unklar. Teheran ist sich nicht sicher, wer dahintersteckt. (Präsident Hassan) Rouhani beschuldigt Israel. In den offiziellen iranischen Medien wird aber auch über eine mutmaßliche Beteiligung von US-Präsident Donald Trump und Saudi-Arabien an dem Verbrechen diskutiert. Doch weder Israel noch die USA haben es eilig, sich zu den Nachrichten über den Mord an Fakhrizadeh zu äußern. Saudi-Arabien schweigt ebenfalls. Da es keinen eindeutigen Hinweis auf den Täter gibt, ist unklar, wie die Reaktion ausfallen könnte. (...)

Teheran wird aber wohl nicht mit Gewalt reagieren. Denn Donald Trump verlor die Präsidentenwahl an Joe Biden. Biden gilt als Nachfolger der Politik von Barack Obama, durch dessen Bemühungen das Atomabkommen verabschiedet wurde. Der Iran erwartet, dass Biden die Sanktionen lockert oder aufhebt. Von Trump werden dagegen weiter unangenehme Überraschungen erwartet."

"Wall Street Journal" (New York):

"Das Abkommen von 2015 sollte die Entwicklung von Atomwaffen im Iran einschränken und sein regionales Verhalten mäßigen. Es hat nichts von beidem erreicht. Aber jetzt geben die Architekten dieses Abkommens nicht dem Iran die Schuld für sein Verhalten, sondern denjenigen, die versuchen, den atomaren Fortschritt des Irans zu verlangsamen. Mit anderen Worten: Die Obama-Fraktion schlägt sich auf die Seite des Irans gegen Israel und die USA (obwohl keiner der beiden letzteren die Verantwortung für die Tötung übernommen hat). Die anhaltenden Illusionen der Obama-Fraktion über ihre Politik gegenüber dem Iran zeigen, dass sie im Exil nichts gelernt hat. Doch sollte Israel das Attentat geplant haben, dann sicherlich deshalb, weil es befürchtet, dass die gleichen Illusionen über den Iran mit der Biden-Regierung an die US-Spitze zurückkehren, und aus diesem Grund muss es allein handeln."

"NZZ" (Zürich):

"Iran hat angekündigt, die Tat zu vergelten. Präsident Hassan Rohani, der wie viele andere Regimevertreter Israel verantwortlich machte, erklärte jedoch, das werde zur 'rechten Zeit' geschehen. Dass Iran reagieren wird, davon gehen auch israelische Sicherheitsexperten aus. Die Frage ist nur: Wann und wie werden die Iraner zuschlagen? Ein direkter Angriff auf Israel scheint eher unwahrscheinlich, auch wenn eine Zeitung aus dem Umfeld der Hardliner damit drohte. In diesem Fall käme es zum offenen Krieg – ein Szenario, das die Iraner bisher unbedingt verhindern wollten, zumal Israel sich der Unterstützung der Amerikaner sicher sein könnte. Teheran könnte aber seinen Verbündeten in der Region grünes Licht für Angriffe sowohl auf israelische wie auf amerikanische Ziele geben, auch auf saudische. Damit stünde freilich Teheran am Pranger, was Gift für einen Neuanfang und mögliche Verhandlungen mit (dem künftigen US-Präsidenten Joe) Biden wäre."