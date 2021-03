Internationale Pressestimmen zu Trumps Comeback-Auftritt

"Tages-Anzeiger": Rede glich der eines Autokraten - "Dagens Industri": Trumpismus ist gekommen, um zu bleiben - "Guardian": Trump-Anhänger wollen anscheidend rechtsextreme Partei

Zeitungen schreiben am Dienstag zum Auftritt des früheren US-Präsidenten Donald Trump bei der Konferenz CPAC, einer Veranstaltung konservativer Aktivisten:

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Jedem Republikaner müsste sich am Sonntag im Grunde der Magen umgedreht haben während Donald Trumps Auftritt in Orlando bei der Konferenz CPAC, der Jahrestagung konservativer Aktivisten; jedem traditionellen Republikaner zumindest. Der klare Verlierer der Präsidentschaftswahl 2020 hat eine Rede gehalten, die jedem autokratischen Führer zur Ehre gereicht hätte.(...)

Trump will keine neue Partei gründen, so sagte er. Aber warum sollte er auch? Trump hat die vormalige Grand Old Party entkernt und mit loyalen Anhängern befüllt. Die Republikaner der Reagans und Bushs gibt es nicht mehr. Es sind die wahren Republikaner, die sich eine neue politische Heimat suchen müssen. Was man ihnen nachrufen muss: Sie haben Trump ermöglicht. Der Geist ist aus der Flasche."

"Dagens Industri" (Stockholm):

"Laut Albert Einstein ist die Definition von Wahnsinn, dasselbe immer und immer wieder zu tun und dabei andere Resultate zu erwarten. Aber Donald Trump wirkt nicht so, als hätte er die Absicht, sich oder seine Rhetorik zu ändern. Er sagt stattdessen, er wolle in der Republikanischen Partei bleiben und diese 'einen', was in der Praxis bedeuten dürfte, die auszugrenzen, die sich nicht seiner Führung anschließen. Wir müssen uns aber auch bewusst machen, dass er 244 der 261 Republikaner in den beiden Kongresskammern hinter sich gehabt hat - trotz der Tatsache, dass es sich um einen Angriff auf deren eigenen Arbeitsplatz handelte. Das sagt alles über die Graswurzelbewegung aus, die der frühere Immobilienmagnat aufgebaut hat, alles darüber, wer den republikanischen Bürgerkrieg gewonnen hat. Mit anderen Worten: Der Trumpismus ist hier, um zu bleiben, unabhängig davon, ob Trump 2024 Präsidentschaftskandidat der Partei wird oder nicht."

"The Guardian" (London):

"Trumps Möchtegern-Nachfolger gehen mit einem populistischen Narrativ von Ängsten und Missständen hausieren, das darauf abzielt, die Unterstützung einer überwiegend weißen evangelikalen Basis zu gewinnen. Sie sind dabei, vor aller Augen etwas aufzubauen, das anscheinend eine rechtsextreme politische Partei ist.

Die republikanische Führung hat jahrzehntelang einer monströsen Politik einen dünnen Anstrich von Ehrbarkeit gegeben. Aber Donald Trump ist ein Monster, das sie nicht eindämmen konnten. Zweifellos denken einige, dass Trump ohne sein Twitter-Megaphon und angesichts von Gerichtsverfahren aufgeben könnte. Dass er die Wähler mit einer Kandidatur im Jahr 2024 anstachelt, lässt jedoch erahnen, dass dies eine vergebliche Hoffnung ist."

"De Standaard" (Brüssel):

"Auf der CPAC-Konferenz kamen auch die konservativen Hardliner Red Cruz und Josh Hawley zu Wort. Sie versuchen, auf der Trump-Welle in der Konservativen Partei zu surfen. Denn wer das nicht tut, kann bei der ideologischen Säuberung, die der Ex-Präsident plant, abgestraft werden. (...) Republikaner, die mit Trump nicht übereinstimmten, sind bei der Konferenz nicht aufgetaucht. Und der Senator Bill Cassidy erklärte bei CNN relativierend, die Konferenz sei "nicht repräsentativ" für die gesamte Partei. Jedoch ist der Tenor deutlich: Einen Monat nach dem Start Joe Bidens als US-Präsident überschattet Donald Trump die Republikanische Partei immer noch."