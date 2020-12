Internationale Pressestimmen zu Trumps Torpedierung des US-Budgets

"La Vanguardia": Trump stürzt in die Bedeutungslosigkeit - "NZZ": Trump spielt den Störenfried

Zur Torpedierung des Corona-Konjunkturpakets in den USA durch den scheidenden Präsidenten Donald Trump schreiben Zeitungen am Donnerstag:

"La Vanguardia" (Barcelona):

"Der Noch-Präsident der Vereinigten Staaten ist national und international zunehmend isoliert. Donald Trump macht sich in seinen letzten Wochen im Weißen Haus nicht nur lächerlich. Er stürzt sogar in die völlige Bedeutungslosigkeit. Seine Ablehnung des vom US-Kongress verabschiedeten Plans, 900 Milliarden Dollar in die Unternehmen und Familien des Landes zu pumpen, hat nach monatelanger Blockade durch die Republikaner keine negativen Auswirkungen auf die Wall Street gehabt. Die Investoren scheinen die Entscheidung des Noch-Präsidenten ignoriert zu haben, obwohl die Unterschrift von Trump erforderlich ist, damit der Plan in Kraft treten kann. Auf jeden Fall hat der designierte Präsident Joe Biden bereits angekündigt, dass er nach seinem Amtsantritt am 20. Jänner einen noch ehrgeizigeren Plan zur Wiederbelebung der Wirtschaft und der Beschäftigung vorantreiben wird."

"Frankfurter Rundschau":

"US-Präsident Donald Trump treibt mit seinen Begnadigungen und seiner Kritik an den Corona-Hilfen seine destruktive Politik auf die Spitze. Natürlich würde es den Millionen Bedürftigen helfen, wenn sie mehr Geld etwa für Essen bekämen. Doch darum geht es ihm nicht. Sonst hätte er in den Monaten zuvor dabei geholfen, die Hilfen entsprechend zu gestalten. Er hätte dann vor allem die Republikaner auf Spur bringen müssen, statt sie nun zu düpieren. Stattdessen gefährdet er mit dem angedrohten Veto die Hilfen und das Budget. Dann wäre der Staat gelähmt und die Bedürftigen gingen vorerst leer aus. Trump will offensichtlich weiter das Chaos vergrößern, um so an der Macht zu bleiben. Dieses Horrorszenario können Republikaner und Demokraten verhindern, wenn sie das Hilfspaket aufstocken, um ein Veto Trumps zu verhindern. Vor allem die Republikaner dürfen zusätzlich zu Trumps Politik nicht mehr schweigen."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Insgesamt zeigt sich Präsident Donald Trump gegen Ende seiner Zeit im Weißen Haus noch einmal so, wie er ins Amt gekommen war - als narzisstischer Störenfried mit starken Eigeninteressen. Ein 'Nein' war schon immer attraktiver als ein 'Ja' für den Mann, der sich vor allem von seiner Abneigung gegen Barack Obama hatte zur Präsidentschaftskandidatur verleiten lassen.

Seine tiefe Verachtung für das Establishment der Republikanischen Partei wird deutlich, indem er sie vor die Wahl stellt, sich entweder zu ihm und dem extremsten Flügel der Republikaner zu bekennen oder zu den eigenen politischen Anführern. Letztere müssen nun Farbe bekennen. Denn Trump verfolgt einmal mehr nur seine persönliche politische Agenda. Statt sich selbst mit konstruktiven Kompromissvorschlägen um das Schicksal von Millionen Amerikanern zu kümmern, die aufgrund der Corona-Krise ihre Jobs verloren haben, die in die Armut abgerutscht sind und die das Dach über dem Kopf zu verlieren drohen, speist er sie einmal mehr mit populistischen Parolen ab."