Internationale Pressestimmen zu Urteil gegen Auslieferung von Assange

"El Mundo": Assange muss auf die Anklagebank - "The Irish Times": Biden sollte Strafverfolgung von Assange überdenken - "Magyar Nemzet": Assange ist das Liebkind linker Hintergrund-Akteure

Internationale Pressekommentare befassen sich am Dienstag mit der Ablehnung des US-Antrags auf Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange durch ein britisches Gericht in erster Instanz. Die spanische Zeitung "El Mundo" schreibt:

"Obwohl seine Unterstützer es als Sieg der Informationsfreiheit gefeiert haben, ist es eine Tatsache, dass die britische Richterin, die die Auslieferung von Assange verweigert hat, dies ausschließlich aus gesundheitlichen Gründen tat. Sie wies darauf hin, dass die Verbrechen des Hackings und der Spionage, für die er in den USA zu 175 Jahren Haft verurteilt werden könnte, in Großbritannien ebenso schwerwiegend sind (...) Assange wird sich vor Gericht verantworten müssen, so wie (Whistleblowerin) Chelsea Manning, der ehemalige Offizier, der (damals als Bradley Manning) ihm Tausende diplomatischer Nachrichten und interner Berichte der US-Armee zur Verfügung stellte. Die Justiz ist für alle gleich, niemand kann das Privileg der Straffreiheit verlangen."

"The Irish Times" (Dublin):

"Die Entscheidung eines Londoner Gerichts, die Auslieferung von WikiLeaks-Gründer Julian Assange an die USA nicht zu genehmigen, ist begrüßenswert, aber die Begründung dafür ist enttäuschend. Bezirksrichterin Vanessa Baraitser blockierte den Antrag, weil sie akzeptierte, dass es reale Sorgen um Assanges psychische Gesundheit gibt sowie um das Risiko eines Selbstmords in den USA und die Unfähigkeit der dortigen Behörden, dies zu verhindern. (...)

Die Richterin wies die Behauptungen der Verteidigung und weitverbreitete Bedenken hinsichtlich der Menschenrechte zurück, wonach der Fall ein politischer Versuch sei, die Presse mundtot zu machen. Und sie befand, dass US-Staatsanwälte inhaltlich nachvollziehbare Gründe für eine Auslieferung Assanges zum Zweck eines Gerichtsverfahrens vorgebracht haben. (...) Eine Auslieferung wäre eine Bedrohung der internationalen Pressefreiheit. Der kommende US-Präsident Joe Biden sollte diese gefährliche Strafverfolgung noch einmal überdenken."

"de Volkskrant" (Amsterdam):

"Der Beschluss des britischen Gerichts, WikiLeaks-Gründer Julian Assange nicht an die USA auszuliefern, ist ein Sieg für die Hüter des freien Wortes. In den USA drohte Assange eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Spionage aufgrund seiner aufsehenerregenden Enthüllungen in den Jahren 2010 und 2011 über amerikanische Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan.

Der Vorwurf der Spionage war von Anfang an Unsinn. Es gab nie einen Beweis dafür, dass Assange aktiv dazu beigetragen hat, Dokumente unrechtmäßig zu erlangen. Und der Schutz von Quellen ist für den Recherchejournalismus ganz normal. Kritisiert wird aber, dass er staatliche Dokumente veröffentlichte, ohne Verantwortung für mögliche Folgen zu übernehmen, wie etwa die Gefährdung von Menschenleben im Irak und in Afghanistan. Zudem spielte er während der US-Präsidentschaftswahlen von 2016 mit der Veröffentlichung von E-Mails, die der Wahlkampagne von Hillary Clinton schadeten, eine dubiose Rolle."

"Pravda" (Bratislava):

"Richterin Vanessa Baraitser argumentierte zwar weniger mit der ethischen Dimension des Falls, sondern vor allem mit dem Gesundheitszustand von Assange, aber die Entscheidung verhindert zunächst wohl, was ihn in den USA erwartet hätte: lebenslängliche Haft oder womöglich gar die Todesstrafe. Und das im Grunde nur dafür, dass Julian Assange in den Jahren nach den Terror-Anschlägen in New York gewagt hatte, die richtigen Worte für die nordamerikanischen Kriege für Demokratie und Humanismus zu finden.

Auf dem Server von WikiLeaks veröffentlichte er 2010 ein geheimes Video der US-Armee, das einen Luftangriff auf Bagdad 2007 zeigte, bei dem Dutzende Menschen starben - und dazu die inhumanen Äußerungen von US-Soldaten. (...) Die Ära (des damaligen US-Präsidenten George W.) Bush war unbarmherzig. Obwohl sich die ursprünglichen Anschuldigungen nur als Vorwand erwiesen, wurden die für die Zerstörung des Irak und Afghanistans Verantwortlichen nie bestraft. In die Flucht getrieben wurde stattdessen, wer das ungeschminkte Gesicht dieser angeblichen Verbreitung von Werten enthüllte."

"Magyar Nemzet" (Budapest):

"Assange ist kein Held - oder höchstens so etwas wie ein Held unseres Zeitalters. Er hat militärische Geheimnisse veröffentlicht, wofür er keine Verantwortung übernimmt. Die Rechtspflege nimmt er selbst in die Hand, zeigt mit dem Finger auf andere, nutzt Hintertüren aus, die sich aus politischen Ansichtsunterschieden ergeben. (...) Als er die Informationen über Handlungen der US-Armee im Irak in die Welt hinausposaunte, war (der Demokrat Barack) Obama Präsident. Die Gemeinde, die ihn unterstützt, rekrutiert sich aber auch nicht im Entferntesten aus konservativen Kreisen, sondern aus jenen internationalen linksextremen Hintergrund-Akteuren, die den (US-)Demokraten kritisch gegenüberstehen. Diese würden gerne die Macht den Staaten aus der Hand nehmen und an die Individuen übergeben. An solche wie Julian Assange."