Internationale Pressestimmen zu weiteren Brexit-Verhandlungen

"The Independent": Johnsons Prahlereien sind zynisch - "Nesawissimaja": Johnsons EU-Gespräche waren nicht umsonst - "Le Figaro": Johnson will um jeden Preis Souveränität wiedererlangen

Zur Verlängerung der Verhandlungen über einen Handelspakt zwischen EU und Großbritannien nach der Brexit-Übergangsfrist schreiben internationale Zeitungen am Montag:

"Nesawissimaja Gaseta" (Moskau):

"Ein Brexit ohne Abkommen könnte den Briten höhere Gaspreise bescheren. Reisen wird problematischer. Zudem besteht die Gefahr, dass London seinen Status als Finanzhauptstadt Europas verliert. Großbritannien und die EU wollen diese und viele andere Konsequenzen verhindern. (Die deutsche) Bundeskanzlerin Angela Merkel wirbt daher bei jeder Gelegenheit, einen Deal abzuschließen. (EU-Kommissionspräsidentin Ursula) von der Leyen sagte, dass es ihr nichts ausmache, die Verhandlungen mit Premierminister Boris Johnson fortzusetzen.

In der vergangenen Woche hatte Johnson möglicherweise mehr Kontakt zu von der Leyen als zu seiner Familie. Fast jeden Tag kontaktierte er sie auf die eine oder andere Weise und Mitte der Woche besuchte er sie in Brüssel. Vielleicht war es nicht umsonst. Wenn beide Seiten der Ansicht sind, dass es sinnvoll ist, das Gespräch fortzusetzen, dann kommen die Verhandlungen am Ende auch voran."

"Magyar Nemzet" (Budapest):

"In Wirklichkeit steht der Brexit für ein gigantisches Scheitern, von dem sich die EU vielleicht nie mehr erholen wird. Zugleich ist er ein trauriger Befund für die zentrale Lenkung (durch Brüssel), die ihr Ziel verfehlt hat. (...) Denn es ist sehr wohl vorstellbar, dass sich der Austritt für die Briten als Erfolg erweist und dass die EU damit schwer draufzahlt. Dass dieser Club nie mehr der sein wird, der er war. Es ist traurig, aber wahr: Die EU hat ein Interesse daran, dass den Briten der Austritt schlecht gelingt."

"ABC" (Madrid):

"Die britische Regierung kann nicht länger behaupten, es sei ihr wichtigstes Ziel, die Souveränität des Landes zu verteidigen, und zugleich die nur zum Schein geführten Verhandlungen über ein Freihandelsabkommens fortzusetzen, das genau dazu dient, die gegenseitige Abhängigkeit zwischen zwei Partnern zu regeln. London besteht darauf, dass es inakzeptabel sei, dass die EU in Zukunft einen Zuschlag auf britische Waren erheben kann, die nicht den europäischen Vorschriften entsprechen, weil sich diese Vorschriften im Laufe der Zeit ändern und dann nationalen britischen Regeln widersprechen könnten. Aber es ist bereit hinzunehmen, dass sich viele Waren verteuern werden, wenn es keine Einigung gibt.

Die Entscheidung, trotz der immer knapper werdenden Zeit weiter über den Brexit zu verhandeln, wäre gerechtfertigt, wenn es starke Anzeichen dafür gäbe, dass Fortschritte möglich sind. Wenn es aber nur darum geht, dass sich keine Seite die Schuld für die Trennung in die Schuhe schieben lassen will, wäre dies unverantwortlich."

"Independent" (London):

"Obwohl er wissen müsste, was für ein Desaster ein No-Deal-Brexit wäre, beharrt der Premierminister immer noch auf der Botschaft, dass es Großbritannien 'sehr, sehr gut' gehen wird, was auch immer passiert. Alles, was man dazu sagen kann, ist, dass er damit seine übliche 'Neigung zum Optimismus' auf absurde Weise übertreibt.

Die Probleme an den Häfen und eine wahrscheinliche Lebensmittelknappheit werden diese Aussage als lächerlich erscheinen lassen, vermutlich mit oder ohne Deal. Der Verlust von Arbeitsplätzen und die Inflation (aufgrund des Zusammenbruchs des Pfund Sterling) werden derartige Prahlereien als die zutiefst zynische Schönfärberei erscheinen lassen, die sie zweifellos sind.

Kann ein politischer Führer so einen kolossalen Akt nationaler wirtschaftlicher Selbstbeschädigung mit solcher Heiterkeit androhen? Das ist selbst für Johnsons Verhältnisse ein Tiefpunkt."

"Le Figaro" (Paris):

"Die Ankündigung wurde am Samstagabend verlautet: Im Falle eines No Deals sind die Schiffe der Royal Navy bereit, für den Schutz der Fischereigebiete, bei denen es zu Zusammenstößen kommen könnte, eingesetzt zu werden. Die Botschaft ist klar: Für das Vereinigte Königreich ist das Ziel des Brexits, seine Souveränität wiederzuerlangen. Koste es, was es wolle. (...)

(Der britische Premierminister) Boris Johnson hat am Sonntag in einer neuen Wendung zugestimmt, die Gespräche zu verlängern, obwohl zaghafte Fortschritte verzeichnet worden waren. Als wäre ein Schritt Richtung Einigung gemacht worden, hielt die Chefin der europäischen Exekutive Ursula von der Leyen einen Kompromiss noch für möglich. Doch Misstrauen ist geboten. (...) Wenn (Boris Johnson) seinen Wählern mit dieser letzten Frist beweisen will, dass er bis zum Äußersten gegangen ist und der EU die Schuld für einen No Deal zuschiebt, droht den Volkswirtschaften, die durch das Coronavirus bereits geschwächt sind, ein neuer Schock. Allen voran der seines eigenen Landes."