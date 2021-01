Internationale Pressestimmen zum Amtsantritt von Joe Biden 1

"De Tijd": Biden muss Vertrauen der Verbündeten wieder herstellen - "Lidove noviny": Biden muss auf Trump-Anhänger zugehen - "The Times": Der Westen braucht Amerikas Führung

Internationale Tageszeitungen kommentieren die Amtseinführung von Joe Biden und Kamilla Harris, das künftige Verhältnis zwischen den USA und Europa und die Erwartungen an die neue US-Administration am Mittwoch wie folgt:

"De Tijd" (Brüssel):

"Die Gestaltung der Beziehungen zu Europa wird eine delikate Übung. Militärisch sollen sie durch die Nato verstärkt werden. Doch auch unter Biden werden die USA verlangen, dass die Mitglieder der Transatlantik-Organisation ihre Militärausgaben erhöhen. Ein scharfer Konflikt mit China und Russland zeichnet sich ab. Dafür sind höhere Verteidigungsausgaben erforderlich. Wird Europa bei der Aufrüstung mitmachen? Und werden die Sanktionen, die Donald Trump verhängt hat, aufgehoben? Das ist nicht sicher. (...)

Der wichtigste Auftrag für den neuen Präsidenten besteht darin, das Vertrauen der traditionellen Verbündeten wieder herzustellen. Jüngsten Umfragen zufolge wird das nicht einfach. Das Vertrauen in Joe Biden ist in Europa zwar groß, doch das Vertrauen in die USA ist dramatisch gesunken."

"Lidove noviny" (Prag):

"Es ist schwer, der Anführer eines Landes zu sein, das in zwei unversöhnliche Lager gespalten ist. Joe Biden wird keine völlige Aussöhnung zuwege bringen, denn dafür müsste er 74 Millionen US-Amerikaner umerziehen, die für Donald Trump gestimmt hatten. Sicherlich wird er erreichen können, dass eine Mehrheit der Bevölkerung ihn als legitimen Präsidenten anerkennt. Doch Biden wird niemals alle US-Amerikaner davon überzeugen können, dass kein Unterschied zwischen legaler und illegaler Migration gemacht werden sollte. In dieser Frage werden die USA nie einig sein. Für den Anfang würde es vielleicht reichen, wenn Biden gegensätzliche Meinungen als legitim anerkennen würde - und nicht als einen Ausdruck von Fanatismus, Populismus oder gar Faschismus, also als etwas, was es auszutreiben gilt."

"De Telegraaf" (Amsterdam):

"Das Misstrauen in der amerikanischen Gesellschaft sitzt tief. Die gegenseitigen Vorbehalte sind Teil des Vermächtnisses des scheidenden Präsidenten Trump. Seit seiner Wahlniederlage hat er sich von seiner schlechtesten Seite gezeigt. Das hat dem Land geschadet und die Präsidentschaft befleckt.

Obwohl linke Politiker und Medien vier Jahre lang kübelweise Kritik über Trump ausschütteten, deutet vieles darauf hin, dass die Geschichte letztlich milder über ihn urteilen könnte. Der Wirtschaftsboom, das wiedergewonnene Selbstvertrauen und die Friedensinitiative im Nahen Osten sprechen beispielsweise für ihn. In der Corona-Krise ging jedoch einiges schief.

Doch es sind vor allem sein irrationaler Widerstand gegen die verlorenen Wahlen und sein Flirt mit der Gewalt im Vorfeld der Erstürmung des Kapitols, die Trump übel mitspielen. Sie erschweren ein Comeback im Jahr 2024. Andererseits bleibt abzuwarten, wie lange der Optimismus über den "frischen Wind" beim Antritt von Joe Biden andauern wird."

"Times" (London):

"Joe Biden geht zu Recht davon aus, dass Amerika immer dann am stärksten ist, wenn es mit Verbündeten zusammenarbeitet. Er muss zeigen, dass Amerika seinen Führungswillen nicht verloren hat. Nirgendwo wird diese Führung so gebraucht, wie bei den zwei vordringlichsten Herausforderungen, mit denen westliche Demokratien konfrontiert sind: China und der Klimawandel. Biden ist zwar weniger konfrontativ als sein Vorgänger, doch er hat klargemacht, dass auch er China als strategischen Rivalen des Westens betrachtet. (...) Derweil begrüßen die europäischen Staaten insbesondere Bidens Versprechen, dem Pariser Klimaabkommen wieder beizutreten. Doch sein Ziel eines neuen globalen Klimavertrags erfordert stärker auf Kooperation ausgerichtete Beziehungen zu Peking. Wie er die Spannung zwischen diesen zwei außenpolitischen Zielen überwinden will, ist noch unklar."

"The Irish Times" (Dublin):

"Für viele Amerikaner symbolisiert der Anblick Joe Bidens bei seiner Vereidigung das Ende eines Alptraums. Zu Recht feiern sie die Stärke der Institutionen, die den Angriffen der letzten vier Jahre standgehalten haben. Doch die Hinterlassenschaft Donald Trumps lässt sich nicht so leicht überwinden. Amerikas Ansehen ist schwer beschädigt. Seine Rivalen sehen sich ermutigt, das Vertrauen seiner Verbündeten ist erschüttert. Seine Demokratie ist einer echten Gefahr ausgesetzt. Trump wurde geschlagen. Die Demokraten haben in Washington einen Durchmarsch hingelegt. Doch während das Land die Glut des Feuers austritt, das Trump vor vier Jahren entzündete, wird das ganze Ausmaß der Aufgabe des Wiederaufbaus erst allmählich klar."

"l'Alsace" (Straßburg):

"Joe Biden (...) ist ein Übergangspräsident, der vor allem aus Ablehnung der Person und der Politik des (Vorgängers) Donald Trump gewählt wurde. Der neue Mieter des Weißen Hauses verkörpert mit 78 Jahren nur die Gegenwart - und nicht die Zukunft. (...) Es ist illusorisch zu glauben, dass sich die Politik der Vereinigten Staaten radikal ändern wird. Prioritäten bleiben die Bewältigung der Gesundheitskrise, die Eindämmung der Wirtschaftskrise mittels eines umfassenden Konjunkturprogrammes (und) die Unterstützung der Amerikaner, die Opfer der Krise sind. Der Ton wird sich auch auf diplomatischer Ebene ändern, aber grundsätzlich wird Trumps Slogan "America first" (Amerika zuerst) wohl kaum verschwinden."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Joe Biden ist ein überzeugter Multilateralist, steht für eine Weltordnung, die auf gemeinsam fixierten Regeln basiert. Die USA werden rasch ins Pariser Klimaabkommen oder in die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zurückkehren. Klar wird es auch in Zukunft Meinungsverschiedenheiten geben, etwa zu Nordstream 2, der Pipeline, die russisches Gas nach Europa liefern soll und den Kontinent noch abhängiger von den Energielieferungen aus Moskau machen würde. Oder bei der einseitigen Lastenteilung in der Nato.

Es ist schon viel gewonnen, wenn Partner anständig über Differenzen reden können. Das heißt nicht, dass es eine Rückkehr zur guten alten Zeit geben wird. Das historische Vertrauen der Europäer in die USA ist nachhaltig angeschlagen, das giftige Erbe der Trump-Ära verschwindet nicht einfach so. Eine Mehrheit der Europäer schaut heute eher pessimistisch auf das politische System der USA, das einen Donald Trump möglich gemacht hat und in vier Jahren vielleicht wieder hervorbringen könnte."