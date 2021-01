Internationale Pressestimmen zum Amtsantritt von Joe Biden 2

"Politiken": Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit - "Rzeczpospolita": Der erste Tag einer neuen Ära - "Washington Post": Vereidigung Bidens ist Grund zum Feiern

Internationale Tageszeitungen kommentieren die Amtseinführung von Joe Biden und Kamilla Harris, das künftige Verhältnis zwischen den USA und Europa und die Erwartungen an die neue US-Administration am Mittwoch wie folgt:

"Politiken" (Kopenhagen):

"Wenn Donald Trump in irgendeiner Weise etwas Gutes für die Demokratie getan hat, dann war es, uns daran zu erinnern, dass wir sie niemals als selbstverständlich betrachten dürfen. Er hat uns daran erinnert, dass wir sowohl sie als auch den Rechtsstaat, der ihre Grundlage bildet, leicht verlieren können, wenn wir sie nicht bewahren. Deshalb hat die Amtseinführung des Demokraten Joe Biden als neuen Präsidenten der Vereinigten Staaten am Mittwoch auch mehr als den zeremoniellen Charakter, an den wir uns fast gewöhnt hatten."

"Rzeczpospolita" (Warschau):

"Wir beginnen eine neue Ära. Die Ära von Joe Biden. Sie wird anders sein als die, die jetzt zu Ende geht. Aber nicht alles Schlechte, was Trump angerichtet hat, lässt sich so leicht zurückdrehen. Und nicht alles, was er getan hat, war schlecht für die Interessen Amerikas und die Sicherheit auf der Welt.

Das Schlimmste für das Image des wichtigsten Landes und Trendsetters des Westens war das, was Trump getan hat, als er die Wahl schon verloren hatte, sich aber damit nicht abfinden wollte. Die Gräben lassen sich nicht so leicht zuschütten, und nicht nur in Amerika gibt es viele, die das Ergebnis der Wahl nicht akzeptieren. Aber es gibt die Chance, dass in der Zeit bis zur nächsten Wahlentscheidung Ende 2022, wenn sich die Kräfteverteilung im Kongress ändern könnte, die Spaltung der Amerikaner in den Hintergrund rückt. Jetzt hat Amerika das Gesicht Bidens. Das muss erst mal reichen."

"Washington Post":

"Nun, wir haben es geschafft. Etwa 1461 Tage, nachdem Donald Trump sein Amt als Präsident angetreten hat, muss er es verlassen. Nachdem er im Kampf um die Wiederwahl am 3. November Joseph R. Biden Jr. unterlag, wird dieser am Mittwochmittag als 46. Präsident vereidigt. Viele Amerikaner, die den Schaden begutachten, den Mr. Trump angerichtet hat - am spektakulärsten durch die Aufwiegelung des Mobs am Kapitol am 6. Januar - sind verständlicherweise nicht geneigt, etwas viel Positiveres als Erleichterung zu empfinden. Sie sollten jedoch dieses bedeutsame Ereignis nicht unter Wert verkaufen.

Gemessen an dem, was hätte schiefgehen können (...), ist die bevorstehende Amtseinführung Bidens ein Grund zum Feiern. (...) Auch für unsere Institutionen ist das Glas halb voll. (...) Das notwendige Minimum zur Aufrechterhaltung der Republik wird in der Tat getan werden, ungeachtet all der Belastungen, dem das System in vier Jahren politischen Zwists, der durch den Präsidenten verschärft wurde, und in einem Jahr, in dem Krankheit und Tod das soziale Gefüge destabilisiert haben, ausgesetzt war. (...) Mr. Biden hat gesagt, dass er auch der Präsident derer sein wird, die ihn nicht gewählt haben. Dieses Versprechen steht in der besten amerikanischen politischen Tradition, die trotz allem nicht gestorben ist."

"La Repubblica" (Rom):

"Donald Trump sagt den Kampf an, sein neustes Video vor dem Verlassen des Weißen Hauses ist alles andere als ein Abschied: Es ist ein Versprechen und eine Drohung. Bis zuletzt will er seinem rechtmäßigen Nachfolger noch einen kleinen Schaden zufügen, er schickt die Air Force One nicht, um Joe Biden in Wilmington, Delaware, abzuholen. Der 46. Präsident ist gezwungen, ein Privatflugzeug zu benutzen (...) Das Alter des "Großvaters" der Nation bringt für diesen das Risiko mit sich, dass viele ihn als Kurzzeit-Präsidenten sehen, der nur eine Amtszeit macht, und bereits auf seine Stellvertreterin Kamala Harris blicken. Doch auf ihn selbst warten ab jetzt drei gewaltige Herausforderungen: Massenimpfungen, wirtschaftliche Erholung und der Wiederaufbau eines Dialogs mit fast der Hälfte Amerikas, die nicht einmal die Rechtmäßigkeit der Regierung anerkennt."

"Trud" (Sofia):

"Vereinigte Staaten von Amerika oder Auseinanderfallende Staaten von Amerika? Mit wem haben wir es jetzt zu tun? Mit einem Amerika oder mit zwei? Oder sind es etwa mehr? Es klingt wie ein Scherz, ist es aber nicht ganz. (...) In der Praxis sind die USA nach sozial-politischen Linien geteilt - und zwar nicht seit heute oder gestern: Arm-Reich, Weiß-Nichtweiß, Süden-Norden usw. Die größte Trennlinie ist wohl die ethnische - zwischen Afroamerikaner und Latinos einerseits und weißen Männern und Frauen andererseits."