Internationale Pressestimmen zum Amtsantritt von US-Präsident Biden

"Tages-Anzeiger": Der Präsident der Mitte rückt nach links - "de Volkskrant": Republikaner schlagen Einheits-Angebot noch aus

Den Auftakt der Präsidentschaft von Joe Biden in den USA kommentieren Zeitungen am Samstag:

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Das erste Gesetzespaket, das Biden dem Kongress zugeleitet hat, sieht vor, Millionen illegaler Immigranten einen Weg zur US-Staatsbürgerschaft zu eröffnen. Damit begibt sich Biden auf linkes Terrain. Das mag zum Teil Taktik sein: Biden ist eigentlich ein politischer Zentrist. Die Parteilinke war nie begeistert von seiner Kandidatur und hat ihrer Wählerklientel versprochen, Druck auf den Präsidenten zu machen.

Dadurch, dass er gleich zu Beginn seiner Präsidentschaft auf diesen Flügel zugeht, nimmt Biden etwas Schärfe aus diesem Konflikt. Zumal er den Linken keine wirklich gewichtigen Posten im Kabinett gegeben hat, wie etwa das Arbeitsministerium. Andererseits erkennt Biden mit diesem anfänglichen Linkskurs allerdings auch schlicht die politische Realität an. Die gesamte Demokratische Partei ist in den vergangenen Jahren deutlich nach links gerückt. Das kann der Präsident jetzt nicht ignorieren."

"The Irish Times" (Dublin):

"Mit einer Reihe von Verordnungen, darunter eine, die die USA wieder an das Pariser Klimaabkommen bindet, hat Biden begonnen, einige von Trumps ungeheuerlichen Fehlentscheidungen rückgängig zu machen. Aber andere Teile des Vermächtnisses des Reality-TV-Stars werden schwieriger, wenn nicht gar unmöglich, zu beseitigen sein.

Trump selbst mag außer Sichtweite und bei Twitter abwesend sein, aber die mehr als 70 Millionen Menschen, die für ihn gestimmt haben, verschwinden nicht und sein Ansehen bei der republikanischen Basis gibt ihm einen beispiellosen Einfluss in der Partei.

Wie Biden wissen dürfte, ist es gefährlich, eine Rückkehr zur 'Normalität' in Washington zu bejubeln, denn es war genau diese Normalität, die überhaupt erst dazu beigetragen hatte, Trump hervorzubringen."

"de Volkskrant" (Amsterdam):

"Einheit ist prima, aber bewegen muss sich die andere Seite. So ungefähr lautet die Reaktion republikanischer Politiker und rechter Medien auf die Antrittsrede des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Acht mal hat Biden am Mittwoch das Wort 'Einheit' benutzt. Die republikanische Rhetorik war die altbekannte, man bezog die alten Stellungen; die dargebotene Hand wurde vorerst ausgeschlagen. Dass Biden gleich zu Anfang etliche Maßnahmen, die Donald Trump in den vergangenen vier Jahren verfügt hatte, aufhob oder zurückdrehte, ist in den Augen vieler republikanischer Politiker und Kommentatoren der erste Stolperstein. (...)

Biden hofft, dass sich am Ende seine Taten (finanzielle Unterstützung für alle Amerikaner, die es schwer haben, bessere Krankenversicherung, Kindergeld, Lebensmittelgutscheine, grüne Jobs) für genügend Amerikaner positiv auswirken. Sie sollen persönlich die Erfahrung machen, dass er es gut mit ihnen meint."

"Frankfurter Allgemeine":

"Ein (begrenzt) neuer Anfang mit Russland, die Rückkehr zum globalen Klimaschutz, in diesem Jahr voraussichtlich noch ein NATO-Gipfel - Biden nutzt die ersten Tage, um seiner Einführungsrede Taten folgen zu lassen. Dass guter Wille dabei nicht reichen wird, dürfte sich bald im Fall Irans zeigen. Auch da will der Präsident einen Vertrag retten, den sein Vorgänger sabotierte. Das große Problem mit dem alten Atomabkommen war, dass es Irans destabilisierende Rolle im Nahen Osten ausklammerte. Daran war Trump nicht schuld: Das Atomabkommen stammt aus der Regierungszeit von Obama und Biden.

"Corriere della Sera" (Mailand):

"Amerika sollte nicht allein gelassen werden. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die erste Supermacht der Welt, die durch den Angriff der Trump-Milizen verwundet wurde, Hilfe braucht, um zu dem zurückzukehren, was sie war, sowohl auf der internen Ebene als auch außenpolitisch. (...) Wenn das zutrifft, hat Italien mehr denn je die Aufgabe, ein internationales empathisches Projekt mit den USA zu gestalten. (...) Klar, wir haben unsere Probleme. Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass Instabilität und Besorgnis das europäische Jahr 2021 dominieren werden. Deutschland wird nach der März-Abstimmung in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz in einen komplizierten Wahlkampf eintreten (gekennzeichnet durch Angela Merkels langen Abschied): Die Möglichkeit antiamerikanischer Versuchungen unter den Grünen und den Sozialdemokraten ist nicht ausgeschlossen."