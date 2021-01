Internationale Pressestimmen zum Atomwaffenverbotsvertrag

"NZZ": Atomvertrag bringt mehr Schaden als Nutzen

Am Freitag schreiben Zeitungen zum in Kraft getretenen Atomwaffenverbotsvertrag:

"Neue Zürcher Zeitung":

"Für die kernwaffenfreien Länder, gerade in Europa, könnte es verlockend sein, mit einem Beitritt zum Verbotsvertrag wenigstens 'ein Zeichen zu setzen'. Doch dies hieße, vor der sicherheitspolitischen Realität auf unserem Kontinent die Augen zu verschliessen. Die europäischen Nato-Länder können dies nicht tun, da sie in die transatlantische Sicherheitsarchitektur eingebunden sind. Diese beruht letztlich auf der nuklear abgestützten Sicherheitsgarantie der USA. Aber auch die Neutralen wären gut beraten, nicht aus der Reihe zu tanzen. (...)

Wer allen Ernstes einen Beitritt fordert, sollte zuerst erklären, welchem Interesse es dient, wenn Europa sich von Atomwaffen lossagt, während im Osten ein feindselig auftretendes Russland mit immer neuen Raketen auftrumpft. Hier zeigt sich ein weiterer Konstruktionsfehler dieses Vertrages: Die moralisierende Kampagne der Befürworter erreicht in erster Linie die offenen Gesellschaften des Westens. Die Autokratien unter den Atommächten sind dagegen jedoch immun. Sie können gelassen zusehen, wie der Westen seinen sicherheitspolitischen Konsens zu verlieren droht."

"Freie Presse" (Chemnitz):

"Die Erklärung von Verweigerer Deutschland, der neue Vertrag führe nur zu einer Fragmentierung und realen Schwächung internationaler Abrüstungsbemühungen, klingt wie Hohn. Die atomare Abrüstung steckt seit 20 Jahren in der Krise. Der Vertrag zur Kontrolle der Mittelstreckenraketen ist Geschichte, New Start steht auf der Kippe, der Geist gegenseitigen Vertrauens ist vom Misstrauen aufgezehrt. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass die Ächtung von Atomwaffen solch einen politischen Druck erzeugt, dass die Welt irgendwann zur Abrüstung gezwungen ist. Träumen darf man."