Internationale Pressestimmen zum Ausgang der US-Wahl 1

Internationale Tageszeitungen kommentieren den Sieg des Demokraten Joe Biden bei den US-Präsidentschaftswahlen und die möglichen Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen Europa und Amerika am Montag wie folgt:

"Washington Post":

"Mit einer Rekordwahlbeteiligung haben es die Wähler in der vergangenen Woche geschafft, beide Parteien zu enttäuschen. Die Republikaner verloren das Weiße Haus nach nur einer Amtsperiode, aber die Demokraten haben im Repräsentantenhaus Boden eingebüßt und werden im Senat in der Minderheit sein oder sich an die denkbar knappste Mehrheit klammern. Das Ergebnis ist eine gespaltene Regierung, die zu zwei Jahren Blockade und Frustration führen könnte.

Aber eine Blockade ist nicht unvermeidlich. Der designierte Präsident Joe Biden, die (demokratische) Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der (republikanische) Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, haben gemeinsam mit ihren Teams die Chance, die Spaltung in eine Chance zu verwandeln. Es gibt eine Menge, was sie gemeinsam im nationalen Interesse tun könnten."

"Neue Zürcher Zeitung":

"(Donald) Trump war angetreten, um die bestehende Ordnung aufzubrechen. Das hat er getan, in seiner Partei, in den USA und weltweit. Die Trümmerhaufen zu beseitigen, wird viele Jahre in Anspruch nehmen, wenn es denn überhaupt gelingt. (Der gewählte demokratische Präsident Joe) Biden hat akute Krisen zu bewältigen und muss gleichzeitig die Behebung des Schadens angehen, den Trump dem Ansehen der USA und ihrer Institutionen zugefügt hat. Sein Fokus wird zunächst ganz auf dem Inneren liegen. Trotzdem ist diese Wahl ein Signal über die amerikanischen Grenzen hinaus. Es stärkt die liberale Demokratie, wenn das geopolitisch und wirtschaftlich mächtigste Land mit seiner großen Strahlkraft nicht länger von einem autoritären Demagogen regiert wird.

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Wie die nächsten Schritte aussehen, hängt auch davon ab, ob es die Demokraten in der Nachwahl von Georgia noch schaffen, die Mehrheit im Senat zu erobern. Wahrscheinlich ist das nicht. Die Wahlen haben zwar gezeigt, dass die meisten Amerikaner genug haben von (Präsident Donald) Trump - aber eine weitgehende Machtübernahme der Demokraten wünschen sie sich eben auch nicht. Es hat keinen Linksrutsch gegeben in den USA, im Gegenteil. Die Republikaner haben an vielen Orten zugelegt, sie haben bei den Wahlen ins Abgeordnetenhaus und in Landesparlamente überraschend viele Sitze gewonnen.

Was Joe Biden angeht, wird er für seine Politik deshalb häufiger auf Verordnungen angewiesen sein, als es ihm lieb ist. Der frühere Senator und Vizepräsident redet gern über die gute alte Zeit, in der er mit republikanischen Kollegen in Hinterzimmern Deals schmiedete. Doch das Washington, in das Biden zurückkehrt, hat sich seither verändert."

"Rzeczpospolita" (Warschau):

"Der Sieg von Joe Biden könnte für (Polens nationalkonservative Regierungspartei) PiS einen Reset bedeuten - in der Außen- genauso wie in der Innenpolitik. Präsident Andrzej Duda, der in seinem Wahlkampf warnte, dass die LGBT-Ideologie schlimmer sei als der Bolschewismus, wird keinen leichten Anfang seiner Zusammenarbeit mit Biden haben. Biden hat in seinem Wahlkampf auch gesagt, dass er im Verhältnis zu Polen auf Werte setzen wird - aber sicherlich auf andere als jene, die die PiS hochhält. Polens Regierende haben Grund zur Beunruhigung - bei Fragen wie der Renationalisierung der Medien und dem weiteren Umbau des Justizsystems dürften sie (in Washington) nicht mehr auf einen Sondertarif rechnen können.

Bidens Sieg wird auch Auswirkungen auf die polnische Außenpolitik haben. Bisher hat die PiS in Brüssel und Berlin hart gespielt, weil sie darauf zählte, dass sie in Washington einen starken Verbündeten hat, der die EU nicht mag und sich mit (Kanzlerin) Angela Merkel ständig in der Wolle hat. Biden hat jedoch schon einen Neuanfang in den Beziehungen zu Deutschland und zur EU angekündigt. Das wird es der PiS erschweren, ihre bisherige Außenpolitik fortzuführen."

"El País" (Madrid):

"Nachdem (mit US-Präsident Donald Trump) der wichtigste Statthalter des Populismus gefallen ist, kommt nun sein kleiner Komplize Boris Johnson an die Reihe. Allerdings wird seine politische Ruhigstellung auf andere Weise und zu einer anderen Zeit erfolgen, weil ihm keine Wahl bevorsteht. Aber die amerikanische Präsidentschaftswahl hat die Schwächen der nationalpopulistischen Positionen offengelegt.

Der Zuspruch von Arbeitnehmern in Gebieten mit industriellem Niedergang ist kurzlebig, wenn die Ergebnisse einer aggressiven protektionistischen, antichinesischen oder antieuropäischen Politik keine Erfolge zeitigen. Was für den US-Rostgürtel (US-Bundesstaaten mit einem Niedergang der Industrie) zutraf, gilt ebenso für den Norden Englands. Vor allem aber beendet Joe Bidens kommende Amtszeit die kindliche Vorstellung eines leicht zu erzielenden Handelsvertrages mit den USA. Daher eine Prognose: Johnson wird sich beim Brexit doch noch auf ein Handelsabkommen mit der EU einlassen."