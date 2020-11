Internationale Pressestimmen zum Ausgang der US-Wahl 2

"de Volkskrant" (Amsterdam):

"Nach seinem Sieg reichte Joe Biden sofort den republikanischen Kongressabgeordneten die Hand: Lasst uns zusammenarbeiten. Er wird zuerst nach Themen suchen, die die Amerikaner verbinden können, und nicht auf Themen pochen, die das Land spalten. Er muss den Amerikanern vor allem einen neuen Ansatz bieten, einen neuen Grund, um stolz zu sein, anstelle eines simplen "America first".

Das hat er bereits mit seiner Siegesrede getan. Amerika müsse wieder zum einem Land der Möglichkeiten werden, sagte er. Die künftige Vizepräsidentin Kamala Harris ist dafür das perfekte Symbol. Als nicht-weiße Frau und Tochter von Immigranten verkörpert sie den Gedanken, dass in den Vereinigten Staaten wieder alles möglich ist, für jeden."

"Financial Times" (London):

"Ebenso wie die Amerikaner hat endlich auch der Rest der Welt wieder eine gewisse Aussicht auf Normalität. Donald Trump hat eine internationale Ordnung gestört, die zwar unvollkommen, aber den bekannten Alternativen überlegen ist. Vertraute Verbündete und multilaterale Gremien wurden verschmäht, unangenehmen Führern wurde beigestanden. Da seine außenpolitischen Aktionen kaum durch den Kongress eingeschränkt werden können, hat Joe Biden die Möglichkeit, diesen Teil des Trumpismus in kurzer Zeit rückgängig zu machen. Auch hier spielen Gesten und Rhetorik eine wichtige Rolle. Zumindest für vier Jahre haben Demokratien wieder einen Freund im Weißen Haus."

"Independent" (London):

"Im Rahmen der Gewaltenteilung schlägt der Präsident vor, aber der Kongress entscheidet. In diesem Sinne wird Joe Biden sehr eingeschränkt sein, denn er wird sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht nur mit einem republikanischen Senat auseinandersetzen müssen, sondern auch damit, dass die Demokraten im Repräsentantenhaus an Boden verloren haben und sich zudem bewusst sein werden, dass ihnen bei den Zwischenwahlen ein republikanischer Aufschwung bevorstehen könnte.

Allerdings ist Joe Biden tatsächlich hervorragend qualifiziert, um politische Vorhaben durch einen gespaltenen Kongress zu bringen. Er hat es bisher stets verstanden, das politische System so zu nutzen, dass die Prioritäten der Regierung in Gesetze umgesetzt werden können. Wir haben gesehen, was passiert, wenn ein Außenseiter das Weiße Haus besetzt. Jetzt haben wir es mit einem Insider zu tun."

"De Standaard" (Brüssel):

"Die Herausforderungen sind groß. Die Corona-Krise hat verheerende Folgen, für die Volksgesundheit ebenso wie für die Wirtschaft. Die veränderte Weltordnung mit einem immer selbstbewussteren China droht die traditionelle amerikanische Machtbasis zu untergraben. Fundamentale Probleme der amerikanischen Gesellschaft - Ungleichheit, Rassismus, geringe soziale Sicherheit - lassen sich nicht im Handumdrehen lösen.

Joe Biden ist sich dessen bewusst. Er unterschätzt seine Aufgabe nicht. Und sein Vorhaben, alles zu tun, um das Land in eine gute Richtung zu steuern, ist herzergreifend. Wenn jemand über die erforderlichen Qualitäten verfügt, Amerika wieder zu einen, dann ist das wohl Joe Biden."

"Lidove noviny" (Prag):

"Wird der neue US-Präsident Joe Biden die Beziehungen zwischen Europa und den USA verändern? Jedenfalls nicht grundlegend, denn als Politiker der Mitte dürfte er sich eher zurückhalten. Ein Radikalismus wie der Donald Trumps ist von ihm nicht zu erwarten. (...) Viele internationale Politiker werden mit Biden lieber verhandeln wollen. Doch vor allem sind mit seiner Persönlichkeit keine enormen Erwartungen verknüpft. Ex-Präsident Barack Obama hatte dafür büßen müssen. Viele sahen in ihm so etwas wie einen Erlöser - umso größer war anschließend die Enttäuschung. Besonders für Deutsche und Franzosen war diese Erfahrung sehr schmerzhaft. Biden indes kann als Präsident eigentlich nur angenehm überraschen."