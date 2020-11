Internationale Pressestimmen zum Ausgang der US-Wahl 3

"Maygar Nemzet" (Budapest):

"Am Ende eines bizarren Wahlkampfs kam es zu einem Ergebnis, das alles ist, nur nicht überzeugend. (...) Es beginnen die Nachhutgefechte, die Gerichtsverfahren, die Neuauszählungen. (...) In den vier Jahren (unter Präsident Donald Trump) haben die USA ihre Rolle als Weltgendarm deutlich zurückgefahren, die Soldaten kehrten aus Nahost zurück, in der NATO setzte endlich ein Reformprozess ein. (...) Doch Trump war ein Außenseiter und blieb es auch. Joe Biden hingegen gehört zur Elite. (...)

Uns Ungarn mag es als Warnzeichen dienen, dass er im Wahlkampf Weißrussland, Polen und Ungarn in einem Atemzug nannte und in diesen Ländern Diktaturen am Werk wähnte. Es kann gut sein, dass der Name keines einzigen dieser Staaten ihm etwas sagt, was bedeutet, dass er als Präsident immer noch eine andere Politik machen kann."

"Dennik N" (Bratislava):

"Die vergangenen vier Jahre haben gezeigt, dass die amerikanische Demokratie ebenso verletzlich ist wie jede andere auf der Welt. Die Republikanische Partei hat sich fast völlig und im Grunde ohne Widerstand einem egomanischen und inkompetenten Lügner unterworfen. (...) Dennoch wählten mehr Menschen nochmals (Donald) Trump als jeden bisherigen US-Präsidenten - außer Biden natürlich. In anderen Worten: 70 Millionen Menschen haben nichts gegen einen Politiker mit offen undemokratischer Neigung und fragwürdiger Moral.

Diese Wähler werden im Falle eines Versagens von Biden in vier Jahren umso zorniger und womöglich noch zahlreicher zurückkehren. Wenn sich die Republikaner bis dahin nicht von Trump ablösen oder wenn sie an seiner Stelle womöglich einen noch Schlimmeren wählen, kann uns im Jahr 2024 ein schwerer Zusammenstoß erwarten."

"Sme" (Bratislava):

"Trump war ein Politiker ohne Inhalte, dafür mit lautem Fanfarenlärm, und so sieht eben auch sein Ende aus. Der einzige Inhalt dieser Wahl war er selbst. Keine Visionen für die Zukunft, sondern seine Lügen, seine Unterstützung für Rechtsextremisten, sein Versagen gegenüber der Pandemie. Sein Ego.

Das Problem aber ist, dass Trumps Ende nicht bedeutet, dass in die amerikanische Politik auch wieder Inhalte zurückkehren. Zum Beispiel zur Zusammenarbeit für eine sinnvolle Gesetzgebung wie früher üblich oder für Wertediskussionen, die nicht über Twitter geführt werden. Denn Trump war nicht der Erfinder dieses populistischen Politikstils, er war nur derjenige, der ihn am besten beherrschte und damit bis ins Weiße Haus kam. Er hat möglichen Nachahmern das Vermächtnis hinterlassen, dass das mit genügend Ausdauer und Spalten der Gesellschaft gelingen kann. Dass es möglich ist, auch ohne moralische Werte oder Ideen Präsident zu sein."

"Corriere della Sera" (Mailand):

"In einer polarisierten Gesellschaft wie der amerikanischen erobert jeder Wahlgewinner das Ganze, auch wenn es knapp ist: die Institutionen und die kulturelle Vorherrschaft im Land. Dieses neue Amerika wird von Werten genährt, die Biden in Reformen und konkrete Maßnahmen umzusetzen versuchen wird. Es ist ein Amerika, das entschlossenes Handeln fordert, um die Pandemie einzudämmen (...) Das den gemeinsamen Kampf für notwendig hält, um die Auswirkungen des "Klimawandels" einzudämmen; das an den Dialog als Methode glaubt; das glaubt, dass es auch von anderen Ländern etwas zu lernen gibt, zum Beispiel in Bezug auf die allgemeine Krankenversicherung. Es ist ein Amerika, das die Wahlverwandtschaft mit Europa wiederentdecken wird.

Doch Achtung, man sollte den Optimismus nicht zu groß werden lassen. Die Unterschiede bleiben bestehen, und auch die strukturellen Probleme, die bereits vor der Trump-Ära entstanden sind. Etwa bei Handel und Verteidigung, um nur zwei Beispiele zu nennen. Aber zumindest wird man zu Verhandlungen darüber zurückkehren."

"Le Figaro" (Paris):

"Joe Biden ist sich bewusst, dass er sein tief gespaltenes Land wieder versöhnen muss (...) und spricht darüber, die "Seele Amerikas" wiederherzustellen. Er weiß jedoch auch, dass er für seine Anhänger einen radikalen Wandel herbeiführen muss. Sein Team arbeitet bereits daran, durch Präsidialerlasse das wiederherzustellen, was (der amtierende Präsident) Donald Trump von der Präsidentschaft (seines Vorgängers) Barack Obamas zunichte gemacht hatte: das Pariser Klimaabkommen, Dutzende von Umwelt- und Gesundheitsvorschriften ... Von nun an steht der gewählte Präsident (Joe Biden) vor einem Dilemma: Wird er ein Versöhner oder ein Reformer? Sehr wahrscheinlich wird er sich schnell entscheiden müssen."

"Dagbladet" (Oslo):

"Wir sind in einer etwas besseren Welt aufgewacht, als klargeworden ist, dass Donald Trump die Präsidentenwahl gegen Joe Biden verloren hat. Biden hat nun einen großen und schwierigen Job vor sich: die gespaltenen USA zu vereinen. Es ist dabei extrapassend, dass die Wahl den USA mit Kamala Harris auch ihre erste weibliche Vizepräsidentin gebracht hat. Ein Glasdach ist zerschlagen. Harris kann auch das größte von allen zerschlagen - und Präsidentin werden. Denn jedes kleine Mädchen, das heute Nacht zuschaue, sehe, dass dies ein Land der Möglichkeiten sei, sagte sie in ihrer Ansprache. Endlich ist die Hoffnung zurück in der amerikanischen Politik."

"Iswestija" (Moskau):

"Mit der Übernahme der US-Administration durch Joe Biden ist in den russisch-amerikanischen Beziehungen kein Neustart zu erwarten. Die Experten gehen davon aus, dass mit dem Wechsel des Chefs im Weißen Haus im Verhältnis zwischen Moskau und Washington zwar ein pragmatischer Ansatz zurückkehren kann und eine Zusammenarbeit bei traditionellen Problemen - zum Beispiel im Bereich der Rüstungskontrolle. Gleichwohl sind die Verbindungen zwischen beiden Ländern in einem solch traurigen Zustand, dass es keinen Sinn hat, irgendeine Verbesserung zu erwarten. Solange aus Washington nicht das klare Signal für einen Wunsch nach einem Neustart in den Beziehungen kommt, sollte niemand auf eine Normalisierung hoffen."

"Wall Street Journal" (New York):

"Mr. Trump hat seine Niederlage nicht eingestanden und behauptet die Wahl gewonnen zu haben, wenn man nur die legalen Stimmen zählt. Aber um Mr. Bidens Führung zu kippen, muss er Pennsylvania, Georgia, Arizona und Nevada in irgendeiner Kombination für sich entscheiden - und das ist so gut wie aussichtslos. Die Fristen für die Stimmauszählung und die offizielle Bestätigung sind gesetzlich festgelegt und unerbittlich. Mr. Trump ist nicht verpflichtet, seine Niederlage einzuräumen oder seinem Gegner zu gratulieren. Doch für das Land und für sein eigenes Vermächtnis wäre es besser, wenn er es täte. (...)

Die Gefahr für Mr. Biden ist, dass er die wichtigste Mission seines Wahlkampfes an dem Tag erreicht haben wird, an dem er seinen Amtseid ablegt: Donald Trump seines Amtes zu entheben. Er trifft den richtigen Ton, während er nun damit beginnt, eine Regierung zu bilden. Aber das größte Hindernis für die Wiederherstellung von mehr politischer Ruhe und Höflichkeit werden nicht die Post-Trump-Republikaner darstellen. Es wird von der Linken seiner eigenen Partei kommen."

"Gazeta Wyborcza" (Warschau):

"Die US-Wahl war ein Polit-Thriller erster Güte, aber mit Happy End. Amerika wird unter dem Tandem Biden-Harris ein anderes werden als unter (Amtsinhaber Donald) Trump. Aber das Wahlergebnis ist in Wahrheit nicht nur für Trumps Anhänger eine Tragödie, sondern vor allem für die Populisten auf der ganzen Welt. Sie werden sehr viel schwächer werden, und das liberale Lager wird stärker.

Vor allem im Fall von Großbritannien sind die Konsequenzen offensichtlich. Bidens Präsidentschaft bedeutet die Stärkung der Beziehungen zu Berlin und Paris und ein Ende des Luftschlosses vom "unglaublich lukrativen" Handelsvertrag zwischen London und Washington. Wenn Boris Johnson die Bedingungen der EU nicht akzeptiert, dann wird sich sein Land in zwei Monaten in einem geopolitischen und wirtschaftlichen Leerraum befinden."