Internationale Pressestimmen zum Austritt von Fidesz aus der EVP

"La Repubblica": Fidesz-Austritt lässt "Huxit"-Idee zurückkehren - "Rzeczpospolita": Auch Orbans Salami-Taktik hat einmal ein Ende - "Magyar Nemzet": Endlich wieder an der frischen Luft

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat die Abgeordneten seiner Regierungspartei Fidesz aus der Fraktion der christdemokratischen Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament abgezogen. Dazu schreiben Zeitungen am Donnerstag:

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Für die Konservativen ist es ein später Befreiungsschlag. An den Kräfteverhältnissen im EU-Parlament ändert sich wenig. Viktor Orban wird in Brüssel an Einfluss verlieren, und die EU-Kommission könnte endlich entschlossener agieren, wenn Budapest EU-Recht verletzt. Umgekehrt könnte der Rechtsnationalist noch mehr Obstruktion betreiben und sich für russische sowie chinesische Interessen einspannen lassen.

Führt Viktor Orban Ungarn am Ende aus der EU? Im Fall der Briten war der Auszug der konservativen Tories aus der europäischen Parteienfamilie das Vorspiel zum Brexit. Anders als Großbritannien ist Ungarn substanziell auf Transferleistungen aus den EU-Töpfen angewiesen. Viktor Orban wird weiter provozieren und versuchen, seine Macht zu Hause zu konsolidieren. Einen EU-Austritt kann sich Ungarn aber auf absehbare Zeit nicht leisten."

"La Repubblica" (Rom):

"Verärgert über die Angriffe des Ministerpräsidenten Viktor Orban auf Europa, über die ständige Verschlechterung der Rechtsstaatlichkeit in Budapest und über das Veto gegen den EU-Wiederaufbaufonds haben auch die Deutschen der CDU, der Partei von Angela Merkel, die jetzt von Armin Laschet geführt wird, das OK zum Austritt Ungarns aus der EVP gegeben. (...)

Die EVP tritt aus der Befangenheit heraus, Orban zu beherbergen, verliert jedoch die große ungarische Delegation. (...) Mit dem Austritt der Fidesz aus der EVP kehrt jedoch die Hypothese vom 'Huxit', dem Austritt Ungarns aus der EU, zurück. Orban ist davon versucht, befürchtet jedoch die Reaktion der mehrheitlich dagegen stehenden Wähler. So lehnte das vom Fidesz dominierte Parlament das von der Opposition vorgeschlagene Referendum ab, während er entgegen der Verfassung nur der Regierung das Recht einräumte, über den Abschied von der EU zu entscheiden."

"De Standaard" (Brüssel):

"Vielen europäischen Christdemokraten erscheint der Bruch wie ein Befreiungsschlag. Es hat sich gezeigt, dass es sinnlos ist, eine tiefe ideologische Zerrissenheit, wie sie mit dem autokratischen und "illiberalen" Orban besteht, in der Hoffnung wachsen zu lassen, dass sich die scharfen Kanten mit der Zeit abschleifen werden. Nach den vielen Demütigungen und dem langen verschämten Wegschauen ist nun doch der Zeitpunkt gekommen, am dem in den sauren Apfel gebissen werden muss. Aber es ist zu wenig und vor allem zu spät."

"Rzeczpospolita" (Warschau):

"Die Angst vor diesem Abrutschen hielt die Führer der wichtigsten Parteien innerhalb der EVP, vor allem die Deutschen, bereits früher davor zurück, Orban rauszuwerfen. Sie hatten noch gut in Erinnerung, dass der Rückzug der britischen Konservativen aus der EVP einer der Auslöser für den Brexit wurde. Andere, aus kleineren Ländern, haben auch schon früher gefragt: Was macht Orban überhaupt noch in der EVP?

Ungarns Regierungschef wird seit Jahrzehnten vom europäischen Mainstream kritisiert. Die Liste der Vorwürfe ist bekannt: das Herumfummeln an Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Nichts geschieht dabei sofort, sondern alles Stückchen für Stückchen, wie bei der ungarischen Salami. Aber auch die längste Salami hat einmal ein Ende. Der Wendepunkt, der dazu führte, dass Orban seine Partei aus der EVP zurückzog, bevor dies seine ehemaligen Partner taten, war die Beschränkung der Pressefreiheit auf eine Handvoll Internetmedien. Man kann nur hoffen, dass es aus polnischer Sicht eine erfreuliche Nachricht ist, dass ausgerechnet die Freiheit des Wortes ausschlaggebend war."

"Gazeta Wyborcza" (Warschau):

"Ungarns Regierungschef Viktor Orban beherrscht die Kunst, die (dem Chef der polnischen nationalkonservativen Regierungspartei PiS) Jaroslaw Kaczynski völlig fremd ist. Er hat gelernt, EU-Politiker meisterhaft zu manipulieren. Die PiS-Regierung ging die EU von Beginn an scharf an, auf Anmerkungen der EU-Kommission reagierte sie mit Beleidigungen. Das Ergebnis: Bereits zwei Monate nach der Machtübernahme der PiS leitete die EU Disziplinarmaßnahmen gegen Polen ein. Orban dagegen kam jahrelang ungestraft davon. Er drohte, dann nahm er es zurück. Derweil machte er sein Ding. Heute ist Ungarn, wo die Korruption blüht und es praktisch keine freien Medien mehr gibt, wo Orban das Parlament für die Zeit der Pandemie ausgeschaltet hat, nach Einschätzung von Experten schon kein demokratisches Land mehr.

Der ungarische Autokrat hat nun vom Image her gewonnen: Er ließ sich nicht verurteilen, sondern verließ (die EVP) nach seinen eigenen Regeln, knallte dabei mit den Türen und kompromittierte seine langjährigen Partner. Und wieder einmal kann man sehen, dass Europa und seine Institutionen es nicht schaffen, sich ihm entgegenzustellen."

"Magyar Nemzet" (Budapest):

"Endlich können wir frische Luft atmen! Der Fidesz hat nun seine Handlungsfreiheit in der europäischen Politik zurückgewonnen. Man muss sich nicht mehr an die Liberalen und Linken anpassen! Das ist eine große Sache! Insbesondere in Zeiten wie diesen, in denen die Liquidierung der menschlichen Identitäten, der traditionellen nationalen und europäischen Werte betrieben wird. In solchen Zeiten müssen sich die normalen Menschen, die Konservativen, Christen, national Gesinnten, Antiglobalisten und gewiss auch national gesinnten Linken zusammentun, um das endgültige Verderbnis abzuwenden. Jenes endgültige Verderbnis (...), dessen Name Globalisierung, Vereinigte Staaten von Europa, Migrantenzuzug ohne Maß und Ziel, Soros-Plan ist. (...) Jenes endgültige Verderbnis, wenn der Mann nicht mehr Mann, die Frau nicht mehr Frau sein darf. Wenn eine theoretisch christliche und konservative Volkspartei die Christlichen und Konservativen aus ihren Reihen verbannt."