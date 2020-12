Internationale Pressestimmen zum Brexit

"Tages-Anzeiger": Großbritannien ist noch immer tief gespalten - "The Times": Brüssel kann Großbritanniens Marktzugang steuern

Zum Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien schreiben Zeitungen am Dienstag:

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Am Ende steuerte Johnson einen Deal mit der EU an, der faktisch eine Verschlechterung der Lage seines Landes bedeutet, es ihm aber erlaubt hat, sich als Streiter für uneingeschränkte Souveränität zu präsentieren.

Wie teuer dies sein Land - und zumal Brexit-Wähler in den ärmeren Regionen - zu stehen kommen wird, wird man noch sehen. Johnsons Überzeugung jedenfalls, Großbritanniens seit Ewigkeiten virulente 'europäische Frage' ein für alle Mal gelöst zu haben, dürfte sich als irrig erweisen. In einem weiterhin tief gespaltenen Land, dessen Jugend ausgesprochen proeuropäisch ist, kann von 'nationaler Erneuerung' durch diese Art von Brexit keine Rede sein. Über dem Brexit-Drama im engeren Sinn mag nun, wenn den Deal nicht noch jemand sabotiert, zu Silvester der Vorhang fallen. Aber die bitteren Konflikte, die sich in diesem 'harten Brexit' kristallisieren, werden weiter reale Konsequenzen zeitigen, ins nächste Jahr und in die kommenden Jahre hinein."

"The Times" (London):

"Die Einschränkungen der Fähigkeit Großbritanniens, eigene Arbeits- und Umweltgesetze zu erlassen und Unternehmen zu subventionieren, sind nicht so weitreichend wie die EU es gewollt hatte. Sie sollen zudem von britischen Institutionen durchgesetzt werden, wobei Streitigkeiten durch internationale Schiedsgerichte und nicht durch den Europäischen Gerichtshof entschieden werden sollen. Dennoch unterliegt das Land bei der Regulierung seiner Wirtschaft mehr Restriktionen als andere EU-Partner. Und es könnte mit Zöllen konfrontiert werden, wenn Brüssel der Meinung ist, dass britische Regeln den Wettbewerb verzerren.

Das sind nicht die einzigen Befugnisse, die EU-Beamte haben werden, um Großbritanniens Zugang zum europäischen Markt zu steuern. Beispielsweise sind Rechte britischer Unternehmen, Finanzdienstleistungen zu erbringen oder Daten mit Europa auszutauschen, nicht in dem Abkommen geregelt, sondern werden von der EU-Kommission vergeben. Der Vertrag regelt also nicht das ganze Ausmaß der Beziehungen. Sie werden ab Beginn des kommenden Jahres bestimmt durch Großbritanniens souveräne Entscheidungen und die entsprechende Reaktion der EU."

"Süddeutsche Zeitung" (München):

"Der Erasmus-Traum ist seit dem Post-Brexit-Abkommen für britische Studierende (außer nordirische) ausgeträumt. Den jungen Leuten also, die gegen den Brexit protestierten, schlägt Premier Boris Johnson jetzt auch noch diese Tür nach Europa zu. Ein Armutszeugnis ist die Entscheidung zudem. Sich bei den symbolisch wertvollen Fischereirechten zusammenzuraufen, war den Verhandlern wichtiger als eine Einigung beim Bildungsaustausch. (...) Aus europäischer Sicht ist sie fatal, weil Londons Absage nach mehr als 30 Jahren Erasmus-Gemeinschaft auch nicht-britische Studierende hart trifft. Für sie war Großbritannien stets eins der beliebtesten Länder. Dort eine Weile zu studieren, dürfte deutlich schwieriger und teurer werden."