Internationale Pressestimmen zum Brexit

"Corriere della Sera": London wird durch Brexit zum Polit-Rentner - "NZZ am Sonntag": Ein trauriger Moment für Europa - "Sonntagszeitung": Auch nach dem Brexit keine Ruhe für Großbritannien

Zum vollzogenen Bruch zwischen der EU und Großbritannien schreiben Zeitungen am Sonntag:

"Corriere della Sera" (Rom):

"Der schottische Nationalismus existiert in seiner modernen Form seit dem Ende des Ersten Weltkriegs, als ein US-Präsident mit schottischen Wurzeln (Woodrow Wilson) und das Verschwinden von drei großen Reichen (österreichisch-ungarisch, russisch und osmanisch) die Identitätsgefühle vieler Völker, die mehr oder weniger von einer größeren Macht unterdrückt waren, anfachten. (...) Die Beziehungen zu England blieben jedoch sehr stark. Jede ethnische Gruppe der britischen Inseln (neben den Briten und Schotten sind die Waliser die Dritten) hat ihre eigene nationale Geschichte; aber alle sind seit langem durch ein gemeinsames Gefühl des Stolzes verbunden. Zusammen bauten sie das britische Empire auf (...).

Aber der Brexit hat die Lage komplett verändert. Nach dem Austritt aus der EU verzichtet London darauf, das große historische Erbe des Vereinigten Königreichs in das Europa Brüssels einzubringen. Es wird nun ein kleiner Staat in Nordeuropa sein, eine Art Politpensionist der Großen Welt und den skandinavischen Ländern (Dänemark, Norwegen und Schweden) viel ähnlicher als den ehrgeizigeren Staaten Kontinentaleuropas. Ein großer Teil Schottlands möchte dieses Schicksal nicht teilen (...)."

"NZZ am Sonntag" (Zürich):

"Eine gute Woche nach Unterzeichnung des Brexit-Abkommens kann man beim besten Willen noch nicht absehen, ob die Briten zu alter Form auflaufen werden oder ob der Austritt aus der EU vielmehr der Auftakt zur Selbstdemontage einer einst großen Macht ist. Fest steht aber: Der Brexit ist ein trauriger Tag für Europa. Denn bei aller Widerspenstigkeit waren die Briten innerhalb der EU doch eine stete Quelle der Inspiration. Sogar das Allerheiligste, der Binnenmarkt, war von den Briten geprägt. Die Aussicht auf einen riesigen europäischen Markt ohne Grenzen verzückte selbst Margaret Thatcher, die Ikone aller heutigen Europagegner. Dass ihre Nachfolger sich nun damit abmühen müssen, eine Art Gegenmodell zu konstruieren, ist eine Ironie der Geschichte und bringt letztlich eine unnötige Zersplitterung der Kräfte. Mit den Briten war die EU vielfältiger, bunter, stärker - europäischer."

"Sonntagszeitung" (Zürich):

"Wie viel an wirtschaftlichen und politischen Einbußen wird Johnsons "harter Brexit" seinem Land letztlich bescheren? Dazu kommen andere Schwierigkeiten, die sich die Brexiteers geschaffen haben. Wie die Tatsache, dass Nordirland jetzt de facto einem anderen Zollbereich zugehört als der Rest des Landes. Und welche Folgen diese Form "stiller" irischer Einheit einmal haben wird.

Wie sehr das Verhältnis zu Europa die britische Politik weiter bestimmen wird, dürfte sich aber am dramatischsten im erneuten schottischen Bemühen um Unabhängigkeit zeigen - und im Verlangen vieler Schotten, ihr Land zurück in die EU zu führen. Kein Mensch weiß, wie diese Schlacht einmal ausgehen wird. Klar ist zu Beginn dieses neuen Jahres aber schon eines: nämlich, dass Britannien in Sachen Brexit auch post Brexit nicht zur Ruhe kommt."