Internationale Pressestimmen zum EU-Veto Polens und Ungarns

"Gazeta Wyborcza": Kaczynski will den Polexit - "NZZ": Gewaltige finanzielle Umverteilungsmechanismen der EU zurückschrauben

Zeitungen kommentieren am Mittwoch die Blockade der milliardenschweren Corona-Konjunkturhilfen und des langfristigen EU-Budgets durch Ungarn und Polen:

"Dagens Nyheter" (Stockholm):

"Eine zweite Pandemiewelle rollt durch Europa. Ausgerechnet in dieser Situation bricht das riesige Stimulanzprojekt der EU zusammen. Sowohl das langfristige Budget als auch der 750 Milliarden Euro schwere Corona-Fonds hängen am seidenen Faden, weil Polen und Ungarn den gesamten Prozess blockiert haben.

Der Ausweg aus diesem Morast ist nicht einfach zu finden. Die EU hat das Problem zu lange unter den Teppich gekehrt. Erfinderische Juristen sollten jedoch in der Lage sein, das alte EU-Budget laufen zu lassen und den Corona-Fonds in einem Bereich ablegen, zu dem Polen und Ungarn keinen Zugang haben. Das braucht Zeit, die ohnehin knapp ist, und das Risiko besteht, dass sich die Risse in der EU vergrößern. Aber damit sollte die Union klarmachen, dass gewisse demokratische Werte unantastbar sind. Polens und Ungarns Einwohnern sollte gezeigt werden, wie lebensnotwendig der Rechtsstaat ist. Und das sollten sie im Hinterkopf haben, wenn sie das nächste Mal wählen."

"De Tijd" (Brüssel):

"Der Aufstand der polnischen und ungarischen Regierung erinnert an den Aufstand der griechischen Regierung in der Euro-Krise. Auch die berief sich auf ihre nationale Souveränität und die Mehrheit ihrer Bevölkerung, um die mit dem Rest der Europäischen Union vereinbarten Spielregeln anzugreifen.

Der neue Konflikt erfüllt alle Voraussetzungen, zusätzliches Kopfzerbrechen zu verursachen, auf das wir gern verzichten können. In einem Punkt haben die Ungarn und die Polen jedoch Recht: Der Kompromiss zur Durchsetzung der Achtung der Rechtsstaatlichkeit ist sehr vage und lässt viel Raum für politische Kämpfe. Etwas so Sensibles sollte genauer definiert werden, damit eine objektive Beurteilung möglich wird."

"Népszava" (Budapest):

"Kann sein, dass man dieses Problem am Ende irgendwie unter den Teppich kehren wird. Obwohl sich dieser bald zu klein werdende Fleckerlteppich wegen der darunter gekehrten Probleme schon an vielen Stellen unschön wölbt. Dann bliebe noch das (Rechtsstaats-)Verfahren nach Artikel 7 (der EU-Verträge), das sich schon bisher als stumpfes Schwert des Gemeinschaftsrechts erwiesen hat. Und dann wäre da noch der niederländische Regierungschef (Mark) Rutte, der die EU ohne Ungarn und Polen neu gründen würde. (...) Tatsächlich müsste sich die Union in ihrem eigenen Interesse so schnell wie möglich von der zerstörerischen Macht befreien, die (Ungarns Ministerpräsident Viktor) Orbán ausübt. Und wenn die ungarische Nation auf seiner Person beharrt, auch von Ungarn."

"Gazeta Wyborcza" (Warschau):

"Was will (der Chef der nationalkonservativen polnischen Regierungspartei PiS) Jaroslaw Kaczynski mit dem Veto des EU-Budgets erreichen? Ohne eine Verständigung werden Polen gigantische finanzielle Mittel entgehen. Die Polen verlieren, aber Kaczynski gewinnt. Und genau darum geht es ihm. Die EU-Mitgliedschaft ist dem PiS-Chef ein Dorn im Auge. (...)

Doch ein Polexit ist nicht so einfach, denn die Mehrheit der Polen befürwortet die EU-Mitgliedschaft. Viele Polen arbeiten in anderen EU-Ländern. Wenn Kaczynski ihnen das heute wegnehmen würde, müsste er mit Massenprotesten rechnen. Er muss also den Boden bereiten, indem er einen Keil zwischen die öffentliche Meinung in Polen und Brüssel treibt. Dazu könnte der Ausschluss Polens von den Corona-Konjunkturhilfen dienen. In der Propaganda der PiS würde das als feindlicher Schritt der von den Deutschen dominierten EU-Eliten präsentiert, die die Polen diskriminieren. Mit der Zeit könnte man den frustrierten Bürgern dann einreden, dass Brüssel für ihr Elend verantwortlich ist. Von dort ist es nur noch ein Schritt zum von Kaczynski ersehnten Polexit."

"Neue Zürcher Zeitung:

"Ein ehrlicher Ausweg wäre das Eingeständnis, dass die EU eben doch nicht jene Rechts- und Wertegemeinschaft ist, die sie zu sein vorgibt. (...) Die letzte Konsequenz dieser Einsicht wäre es, die gewaltigen finanziellen Umverteilungsmechanismen der EU generell zurückzuschrauben, da Missbräuche nicht ausgeschlossen werden können.

Doch die EU macht das Gegenteil, und zwar immer schneller und immer großartiger. Die letzte Drehung der Spirale war die Schaffung des Corona-Aufbaufonds über 750 Milliarden Euro. Dieser wurde damals als Triumph der europäischen Integration gefeiert. Dabei wussten alle Beteiligten, dass die ungelöste Frage der Rechtsstaatlichkeit im Hintergrund drohte. Sie wurde aufgeschoben, im Vertrauen darauf, dass mit dem vielen neuen Geld genügend Verhandlungsmasse bereitstehen wird, die dann irgendeinen Deal ermöglicht. So wird die EU immer mehr zu einer Umverteilungsmaschine, die darauf ausgelegt ist, allein mit ständig wachsenden Finanztransfers Handlungsfähigkeit herzustellen. Die Rede von der Rechts- und Wertegemeinschaft dient dabei mehr und mehr als Fassade."