Internationale Pressestimmen zum Impeachment-Verfahrung gegen Trump

"Wall Street Journal": Trump wird keine nationale Wahl mehr gewinnen - "Dagens Nyheter": Die mutigen sieben Republikaner - "La Stampa": Republikaner in den USA vor Gewissensprüfung

Den Freispruch für den früheren US-Präsidenten Donald Trump im Impeachment-Verfahren wegen des Sturms auf das US-Kapitol war am Montag Inhalt zahlreicher internationaler Pressekommentare:

"Financial Times" (London):

"Das Verfahren hat Folgen für Trump, auch wenn es nicht zu einer Sperre für eine erneute Amtsausübung führte. Durch die Videobeweise, die die Senatoren öffentlich gemacht haben, ist nun noch deutlicher als vor einem Monat, wie nahe die Belagerung an etwas weit Schlimmeres herangekommen war. Die Randalierer waren nur wenige Sekunden und Meter von Mike Pence, dem damaligen Vizepräsidenten und Objekt ihrer Wut, entfernt. Auch (der republikanische Senator Mitt) Romney kam nur dank eines knappen Abstands und des tapferen Sicherheitspersonals davon. Diese Beweise sollten und werden zur Sprache kommen, falls Trump 2024 zu einer erneuten Kandidatur für das Weiße Haus antritt. Die USA haben ihn nicht offiziell aus ihrem öffentlichen Leben entfernt. Aber moralischer Druck könnte ein Comeback schwieriger machen, als es sonst vielleicht gewesen wäre."

"Wall Street Journal" (New York):

"(Die) Abstimmung mit 57 zu 43 Stimmen war keine Rehabilitierung. Die Aussagen der Senatoren, die für den Freispruch stimmten, machen deutlich, dass er einer Verurteilung hauptsächlich - und vielleicht nur deshalb - entkam, weil er nicht mehr Präsident ist. (...) Wie wir schon früher geschrieben haben, war Herr Trumps Verhalten unentschuldbar und wird sein Vermächtnis für alle Zeiten überschatten. (...)

Herr Trump mag wieder kandidieren, aber er wird keine weitere nationale Wahl gewinnen. Er verlor die Wiederwahl vor den Ereignissen des 6. Jänners, und als Präsident stiegen seine Zustimmungswerte nie auf mehr als 50 Prozent. Er kann einen Rache-Wahlkampf bestreiten oder als Kandidat einer dritten Partei antreten, aber alles, was er damit erreichen wird, ist, das Mitte-Rechts-Lager zu spalten und Demokraten zum Wahlsieg zu verhelfen. Die Niederlagen der Republikaner bei den beiden Senatsstichwahlen in Georgia am 5. Jänner haben das bewiesen. Das Land lässt die Präsidentschaft Trumps hinter sich, und die Republikaner werden in der Wüste bleiben, bis sie das auch tun."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Eine der absurdesten Vorstellungen des Prozesses lieferte der republikanische Fraktionschef im Senat, Mitch McConnell, ab. "Nicht schuldig", tönte er in den Saal, als über das Urteil abgestimmt wurde. Ein paar Minuten später legte er dann in einer eloquenten Rede dar, dass Trump den Mob am 6. Jänner natürlich zu Gewalt angestachelt habe. Zynischer und opportunistischer kann man Politik eigentlich kaum betreiben. (...)

Die Republikanische Partei lässt sich nicht mehr retten. Da, wo früher Ehre, Integrität, Prinzipien oder auch nur Überlebensinstinkt waren, ist heute nur noch Trump, Trump, Trump. Es gibt im Moment nur noch eine demokratische Partei in den USA - die mit dem großen D, die Demokraten."

"Dagens Nyheter" (Stockholm):

"Pat Toomey, Ben Sasse, Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski und Mitt Romney. Das sind die sieben mutigen republikanischen Senatoren, die die Parteilinie verlassen haben und Trump verurteilen wollten. Es muss als Erfolg betrachtet werden, dass eine Rekordzahl an Senatoren in einem Amtsenthebungsverfahren gegen den Präsidenten ihrer Partei vorgegangen sind. Gewiss gehen die mutigen Sieben ein politisches Risiko ein.

Der republikanische Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, balanciert unterdessen auf Messers Schneide, als er erklärt, Trump sei praktisch und moralisch verantwortlich für den Sturm auf das Kapitol, aber auch sagt, dass der Senat die falsche Instanz sei, weil Trump formal nicht länger Präsident sei - Trump war ja am 6. Jänner Präsident, als der Mob in den Kongress eingefallen ist. Die Prüfung von Trumps Verantwortung durch das normale Rechtssystem wäre daher wohltuend. Aber unabhängig vom möglichen Verfahren ist es bei den Republikanern jetzt an der Zeit für eine Führung, die es schafft, von systematischen Lügen und Populismus abzusehen."

"Dernières Nouvelles d'Alsace" (DNA) (Straßburg):

"Wenn Trump davon spricht, dass das Abenteuer weitergeht, dann spricht er nur von seinem eigenen. Seit den Szenen am Kapitol kann man ermessen, wie sehr seine Worte eine Spaltung und einen Bruch auslösen können. Mit seinen Millionen Wählern, von denen eine große Mehrheit absolute Anhänger sind, wird Trump, wenn er dies wünscht, nicht nur ein heftiger Gegner des Weißen Hauses sein. Er wird der schlimmste Gärstoff für Zwietracht sein, den sich die moderaten Republikaner in ihren Albträumen vorstellen können."

"La Stampa" (Rom):

"Der neue Präsident Joe Biden stand der Idee einer zweiten Amtsenthebung skeptisch gegenüber, da er befürchtete, dass dies die Ernennung seiner Regierung verzögern und die Stimmung im Parlament verschärfen würde, während er eine Einheit für die Reformen und Investitionen nach Covid sucht. Er kann deshalb mit einiger Zufriedenheit auf das Ergebnis blicken. Die Opposition hat sich gespalten und eine breite Mehrheit, nämlich 57 Prozent, hat Trump und die Videos verurteilt, die er verbreitet haben soll. (...)

Auf die Republikaner wartet eine radikale Gewissensprüfung. Wenn sie den sieben Senatoren folgen, die Trump endgültig verurteilt haben, (...) können sie wieder mit dem multiethnischen und multikulturellen Amerika von heute sprechen. Aber wenn sie sich aus Angst vor der Basis, die immer noch Wahlbetrug schreit und den Aufstand rechtfertigt, vom Trumpismus als Geisel nehmen lassen, werden sie Amerika zu Jahren des Extremismus verdammen."

"Sme" (Bratislava):

"Auch die historisch höchste Anzahl Senatoren, die gegen den eigenen Präsidenten stimmte, hat nicht dafür gereicht, dass das Impeachment zu einem positiven Abschluss kam und Trump von der politischen Bühne abtreten muss. (...) Nicht abgeschlossen sind zudem die Debatten, ob die Entscheidung gerecht oder ob ein Impeachment gegen einen gar nicht mehr amtierenden Präsidenten überhaupt verfassungskonform sei. (...)

Doch interessanter als der juristische ist der politische Aspekt. Wenn zutrifft, dass es den Demokraten hauptsächlich darum ging, eine zweite Präsidentschaftskandidatur von Trump zu verhindern, dann sind sie tatsächlich gescheitert. (...)

Doch schon Trumps Reaktion aus Florida gleich nach der Abstimmung im Senat zeigte, dass er nun drauf und dran ist, die Republikaner zu zerreißen. Und falls er seine Zukunft eventuell sogar in einer eigenen Partei sehen sollte, ergäbe sich mit einer Spaltung der konservativen Wähler das für die Demokraten idealste Szenario für 2024. Trump wirklich aus dem Rennen zu werfen, wäre also gegen die Interessen der Demokratischen Partei gewesen."

"Neatkariga Rita Avize" (Riga):

"Es kann nicht geleugnet werden, dass die Invasion des Kapitols durch die ziemlich seltsame Menge ein ungewöhnliches Ereignis war, das die erhöhte Aufmerksamkeit der ganzen Welt auf sich zog. Aber die Aktionen dieser Menge deuteten zu keinem Moment auf die Existenz weitreichender Pläne (Verschwörungen) hin. Von Anfang an war klar, dass völlig unorganisierte Menschen das Gebäude der öffentlichen Verwaltung betreten hatten, aber nicht wussten, was sie als nächstes tun sollten. Nur ein politisch motivierter Beobachter, dessen Hass auf Trump ein verschwommenes Grundurteil hat, kann dies nicht bemerken oder es ignorieren. (...)

Alle diese Videos des "bewaffneten Aufstands" wirken wie eine billige Sitcom, und die Bemühungen der Demokraten, sie als "beispiellose Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA" darzustellen, wirken noch komischer und sogar erbärmlich. Die Demokraten triumphieren derzeit politisch - sie haben ihren eigenen Präsidenten und eine Mehrheit in beiden Häusern des Kongresses. Der akribische Wunsch, den scheidenden Präsidenten unter dem Vorwand eines weit hergeholten "bewaffneten Aufstands", den Trump organisiert hat, gründlich zu beschmutzen, trägt nur zum Missfallen gegenüber der gegenwärtigen Regierungspartei und den Medien bei."