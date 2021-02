Internationale Pressestimmen zum Militärputsch in Myanmar

"El País": Politiker sofort freilassen - "The Times": China sollte Druck auf Generäle ausüben - "NZZ": In Südostasien haben Demokratien einen schweren Stand

Internationale Tageszeitungen kommentieren die erneute Machtübernahme des Militärs in Myanmar am Dienstag wie folgt:

"El País" (Madrid):

"Trotz vieler Vorzeichen hat der Putsch, bei dem die wichtigsten zivilen Führer des Landes einschließlich der faktischen Regierungschefin Aung San Suu Kyi festgesetzt wurden, viele überrascht. Keiner hätte geglaubt, dass das Militär einen Schritt riskieren würden, der Myanmar wieder zu einem Paria machen würde.

Der Putsch ist auch deshalb überraschend, weil das Verhältnis zwischen den Militärs und La Dama, wie Suu Kyi genannt wird, enger war, als nach dem Sieg der Friedensnobelpreisträgerin 2015 bei den ersten teilweise freien Wahlen dieses Jahrhunderts erwartet worden war. San Suu Kyi hat die Welt seither enttäuscht, weil sie die militärische Unterdrückung der Rohingya-Minderheit verteidigte.

Dennoch scheint das Ergebnis der Wahlen am 8. November, bei denen La Dama erneut einen Erdrutschsieg erzielte, einen sensiblen Punkt bei den Militärs berührt zu haben. Sie haben verstanden, dass sie keine Wahlen gewinnen können, was ihre Privilegien und Geschäfte gefährden könnte. Aber das Land verdient Besseres. Die neue Junta muss die Politiker sofort freilassen und den demokratischen Prozess wieder aufnehmen. Auch wenn es sich bei diesen Politikern um so enttäuschende Persönlichkeiten wie Aung San Suu Kyi handelt."

"Times" (London):

"Es müssen jetzt Sanktionen in Betracht gezogen werden, die sich gegen die vom Militär kontrollierten Großunternehmen und ihre Nutznießer im Generalstab richten. Die Generäle verlassen sich darauf, dass China sie schützt. Nach Singapur ist China der zweitgrößte Investor in Myanmars Jade- und Mineralien-Wirtschaft. Es bestehen jahrzehntelange Geschäftsbeziehungen zwischen chinesischen und burmesischen Generälen. Peking sollte dazu bewegt werden, Druck auf seinen Nachbarn auszuüben. Eine fortgesetzte Militärherrschaft wird nur die Tatsache offenbaren, dass sich Myanmar im Krieg mit sich selbst befindet. Und diese Art von Instabilität an Chinas Grenzen kann nicht in Pekings Interesse sein."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Demokratie hat in Südostasien einen schweren Stand, autoritäre Strukturen dagegen gedeihen derzeit prächtig: In Thailand regieren seit 2015 seelenverwandte Generäle und mittlerweile gar ein sich absolutistisch gebärdender König. In Malaysia machte 2020 ein parlamentarischer Putsch ein Volksvotum zunichte, und seit zwei Wochen wird dort Notrecht zur Machterhaltung missbraucht. In Kambodscha, Vietnam und Laos sind Regime am Ruder, die weder Dissidenten noch Meinungs- oder Pressefreiheit zulassen. Vom philippinischen Autokraten Duterte oder von den um ihr Machtmonopol bemühten Singapurer Technokraten muss Burmas Militärführung ebenfalls keine Schelte befürchten. Die eine oder andere Regierung, darunter das um Einfluss in Burma buhlende China, wird sich heimlich gar in ihrem Glauben bestätigt fühlen, dass in Ostasien andere Regeln gelten sollten."

"de Volkskrant" (Amsterdam):

"Genau genommen ist der Coup nur die Bekräftigung einer politischen Vormundschaft, die besteht seit Myanmar 2011 zögerlich den Weg zu einer Demokratie einschlug. Das demokratische Experiment wurde von Anfang an unter Aufsicht des Militärs unternommen. Wenn die Militärs meinten, es gehe in die falsche Richtung, hätten sie stets eingreifen können. (...)

Die kommenden Tage müssen zeigen, ob die Mehrheit der demokratisch gesinnten Bürger von Myanmar der Aufforderung der Nationalen Liga für Demokratie (NLD) folgt, sich dem Militärputsch zu widersetzen. Trotz der Gefahr einer Gewalteskalation. Oder ob sie, klug geworden durch jahrzehntelange Militärherrschaft, erst mal abwarten, wie der Hase läuft. Erste Berichten deuten auf eine Situation gespannter Ruhe.

Die besorgten Reaktionen im Ausland, unter anderem der EU und den USA, die dazu aufriefen, Aung San Suu Kyi und die anderen NLD-Spitzenpolitiker sofort freizulassen und den Ausgang der Wahlen zu respektieren, dürften auf die Militärführer in der Hauptstadt Naypyidaw wenig Eindruck machen."

"Dernière Nouvelles d'Alsace" (Straßburg):

"Selten war ein Putsch so vorhersehbar, wie der, der in Myanmar verübt wurde. (...) Seit den Wahlen im November spricht (der Armeechef Min Aung Hlaing) lauthals von Betrug und Diebstahl. Gedemütigt forderte er eine Neuauszählung und die Annullierung der Wahl, bevor er damit drohte, die Verfassung außer Kraft zu setzen und die Macht mit Gewalt wiederzuerlangen. Letztendlich genauso wie (der ehemalige US-Präsident) Donald Trump.

Trump jedoch hatte nicht die institutionellen Mittel, um seine aufrührerische Begierde zu befriedigen, der frühpensionierte General Min hingegen schon. Die Armee liegt ihm zu Füßen und er hat die Hand über drei wichtige Ministerien: Verteidigung, Inneres und Grenzen. (...) In einem Land, in dem die Militärjunta mehr als ein halbes Jahrhundert lang eine Diktatur führte, bevor sie die Macht vor zehn Jahren nur teilweise den Zivilisten zurückgab, werden Drohungen schnell in die Tat umgesetzt. Genau das ist gestern passiert."

"Washington Post":

"Nach dem Militärputsch in Myanmar, der die zivile Regierung und die partielle Demokratie zunichtegemacht hat, deren Aufbau die USA mitunterstützt hatten, steht die Biden-Regierung mit ihrem Versprechen, die Demokratie auf der ganzen Welt zu verteidigen, vor einem frühen Test. Präsident Biden rief schnell dazu auf, den Coup rückgängig zu machen, aber das wird ein entschlossenes Vorgehen der USA gegen die Putschisten und die Koordinierung gemeinsamer Aktionen anderer großer Demokratien erfordern - insbesondere der US-Verbündeten in Asien. (...)

Die USA sollten gemeinsame Maßnahmen der Europäischen Union und anderer Verbündeten koordinieren - einschließlich Japan und Indien, zwei Nationen, die in der Vergangenheit nur ungern Stellung gegen die Diktatur in Myanmar bezogen haben. Biden und sein Team für nationale Sicherheit haben versprochen, die US-Führung in entscheidenden multilateralen Fragen wiederherzustellen. Dies ist eine Gelegenheit, zu zeigen, dass sie liefern können."

"Corriere della Sera" (Mailand):

"Die Generäle wissen, dass ihr Land strategisch von Bedeutung ist, die 2.500 Kilometer lange Küste bietet einen wichtigen Absatzweg für Projekte der chinesischen Seidenstraße. Nun sagte China nur, es habe die Veränderung der Situation 'bemerkt' und wünsche sich 'politische und soziale Stabilität'. Xi Jinping wird vor allem daran denken, die 21 Milliarden Dollar an Projekten zu garantieren, die im Land durchgeführt werden. Das ist nicht wenig, auch für China. Was wird passieren? 'Unser Land befindet sich bereits im Krieg mit sich selbst, voller Waffen, mit Millionen von Menschen, die gegen den Hunger kämpfen, einem Volk, das durch ethnische und religiöse Spaltungen geteilt ist. Die Zukunft ist dunkel (...)', sagt der Historiker Thant Myint-U."

"Lidove noviny" (Prag):

"Die Frage ist, ob in Myanmar überhaupt eine Demokratie existiert hatte oder das Land zumindest auf dem Weg zu einer Demokratie gewesen war. Zwar wurde die Zensur gelockert. Die politischen Gefangenen kamen frei. Es fanden mehr oder weniger freie Wahlen statt. Doch ein Teil der Sitze im Parlament und der Regierung blieb für Soldaten reserviert. Die Rechte der Minderheiten wurden selbst nach Einführung dieser 'Demokratie' im Land mit Füßen getreten - die langjährige Dissidentin und Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die als De-Facto-Regierungschefin galt, schaute nur zu. Myanmar war weiterhin nur eine halbe Demokratie oder gar eine maskierte Diktatur. Doch die Soldaten müssen gespürt haben, dass ihre Autorität am Schwinden war. Das ist etwas, was letztlich ein wenig optimistisch stimmt."