Internationale Pressestimmen zum Post-Brexit-Deal

"NZZ": Beim Brexit gibt es keine Gewinner - "Rzeczpospolita": Brexit ist auch eine Chance für die EU - "de Volkskrant": Souveränität Großbritanniens weitgehend symbolisch

Das neu getroffene Handelsabkommen zwischen Großbritannien und der EU kommentieren internationale Zeitungen am Montag:

"Neue Zürcher Zeitung" (Zürich):

"Es gibt beim Brexit keine Gewinner. Aus wirtschaftlicher Sicht ist ein Verlassen des Binnenmarktes und der Zollunion der EU - jene harte Ausstiegsvariante, die Johnson vorantrieb - ein schädlicher Unsinn. Großbritannien beendet freiwillig den reibungslosen Handel von Waren und Dienstleistungen mit seinem wichtigsten Handelspartner. Dieser harte Brexit ist einer der größten Akte wirtschaftlicher Selbstverletzung in der modernen Handelsgeschichte. (...)

Das Freihandelsabkommen ist Schadensbegrenzung. Zwar fallen nun beim Warenhandel keine Zölle an, aber Firmen müssen sich mit nichttarifären Hemmnissen sowie Grenz- und Zollkontrollen herumschlagen. Bei den Dienstleistungen, die fast die Hälfte der britischen Exporte in die EU ausmachen, hilft das Abkommen gar nicht."

"Rzeczpospolita" (Warschau):

"Die These, dass der Brexit eine Katastrophe für alle ist, scheint durch das in der vergangenen Woche ausgehandelte Abkommen über die künftigen Beziehungen bestätigt. Die Briten haben es minimalistisch gehalten, mit allen fatalen Folgen: Warenkontrollen an der Grenze, unterbrochene Produktionsketten, Marginalisierung der Londoner City, Ende des Studentenaustauschs und Alltagsprobleme für Touristen, etwa gestiegene Preise für Flugtickets und Roaming.

Doch der Austritt der Briten ist auch eine Chance für die EU. Erste Anzeichen haben wir bereits im Jahr 2020 gesehen, in der sogenannten Übergangsphase. Großbritannien war zwar noch Teil des gemeinsamen Markts, hatte aber keinen Einfluss mehr auf Entscheidungen in Brüssel. Mit Sicherheit lässt sich sagen, dass London niemals sein Einverständnis zu dem Corona-Aufbaufonds gegeben hätte. Zum einen, weil sich die Briten immer gegen zusätzliche Ausgaben gesträubt haben. Zum anderen, weil der Corona-Hilfsfonds kein gewöhnlicher Etat ist, sondern die Schulden auf die Gemeinschaft verteilt, was zu einer engeren Integration innerhalb der EU führen könnte. Auch dagegen hat sich London immer gewehrt."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Tatsächlich ist der Deal, den Johnson jetzt als Sieg über Brüssel feiert, vergleichsweise dünn ausgefallen. Großbritannien ist ab dem 1. Januar ganz aus dem Binnenmarkt draußen, anders als die Schweiz mit ihrem privilegierten Zugang. Die Schweizer sind ab dem neuen Jahr deutlich näher an der EU dran als die Briten. (...)

So deckt der Deal den gewichtigen Finanz- und Dienstleistungssektor nicht ab, in dem Großbritannien immerhin 80 Prozent seiner Wirtschaftsleistung erzielt. Wie dünn der Deal für die Briten auch beim Personen- und Warenverkehr ist, wird sich ab dem 1. Januar zeigen, wenn das Handelsabkommen in Kraft tritt, die Staus in Dover und Calais zur neuen Realität werden. Zwar wird es keine Zölle und Quoten geben. Britische Exporteure werden für den zollfreien Import in die EU aber aufwendig nachweisen müssen, dass ihre Produkte überwiegend im eigenen Land hergestellt wurden. Und sie müssen belegen, dass ihre Ware die Regeln der EU zur Lebensmittelsicherheit oder die EU-Produktestandards erfüllt."

"de Volkskrant (Amsterdam)"

"In symbolischer Hinsicht ist das Handelsabkommen ein Sieg für die Brexiteers. Sie lösen sich von der Europäischen Union. In seiner bekannten Manier verkaufte Premierminister Boris Johnson den Deal dann auch als großen Sieg über Europa. Das Vereinigte Königreich sei wieder souverän.

Diese Souveränität ist jedoch weitgehend symbolisch. Im Austausch für den Zugang zum europäischen Markt hat Großbritannien zugesagt, sich an europäische Standards zu halten, beispielsweise bei der Umwelt, den Arbeitsbedingungen oder bei staatlichen Beihilfen. Europa gewährt Großbritannien dabei einen gewissen Spielraum, aber wenn die Briten zu weit von den europäischen Standards abweichen, kann die EU trotzdem Zölle und Quoten verhängen.

Es liegt auf der Hand, dass sich britische Unternehmen an europäische Standards halten werden, weil sie ihre Position auf dem lukrativen Binnenmarkt nicht verspielen wollen. Mit anderen Worten: Das "freie" und "unabhängige" Großbritannien wird wahrscheinlich mit Europa im Gleichschritt bleiben, nur wird es bei den europäischen Regeln nicht länger mitreden können."

"The Irish Times" (Dublin):

"Aber Irland zahlt einen hohen Preis. Wie Premierminister Micheál Martin sagt, stellt der Deal die "am wenigsten schlechte Version des Brexit" dar, wobei er das Mantra wiederholt, dass "es so etwas wie einen 'guten Brexit' für Irland nicht gibt." Obwohl Waren, insbesondere landwirtschaftliche Produkte, weiterhin zoll- und quotenfrei in den britischen Markt fließen werden, bringen die neuen Erfordernisse für Zollkontrollen enorme Kosten und Verzögerungen mit sich.

Das Abkommen lässt den riesigen Finanzdienstleistungssektor gänzlich außen vor. Inwieweit Maßnahmen zur Erleichterung des Handels wie das Trusted-Trader-Programm Probleme beim Transport über die Landesgrenze abmildern werden, ist noch unklar und Anlass zu großer Sorge. Und die Kosten der 25-prozentigen Quotenkürzung für unsere Fischereiindustrie müssen erst noch beziffert werden."