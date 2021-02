Internationale Pressestimmen zum Verhältnis USA - Saudi-Arabien

"The Observer": Ein schäbiger Akt von Realpolitik - "NZZ am Sonntag": Washington will keinen Bruch mit Riad riskieren

Internationale Tageszeitungen kommentieren das Verhältnis zwischen den USA und Saudi-Arabien nach Veröffentlichung eines US-Geheimdienstberichts zur Tötung des saudi-arabischen Journalisten Khashoggi am Sonntag wie folgt:

"The Observer" (London):

"Der Grund für diesen schäbigen Akt von Realpolitik ist offensichtlich genug. Saudi-Arabien ist ein wichtiger Verbündeter des Westens. Seine Kooperation wird benötigt, um die destabilisierenden regionalen Aktivitäten und das Atomprogramm des Iran einzudämmen. Auch die Hoffnung, dass Riad den Vereinigten Arabischen Emiraten und Bahrain bei der Normalisierung der Beziehungen zu Israel folgen wird, spielt eine Rolle. Saudi-Arabien bleibt ein wichtiger Energieproduzent. (...)

Wenn die saudischen Royals entschlossen sind, den Kronprinzen zu schützen, anstatt ihn fallen zu lassen, wie er es verdient hätte, dann muss der Preis des Westens für weiterhin normale Beziehungen darin bestehen, dass das Regime die Einschränkung demokratischer Rechte umfassender lockert. Zu lange wurde der Autoritarismus des Hauses Saud im Austausch für billiges Öl und Waffenverkäufe toleriert."

"Neue Zürcher Zeitung am Sonntag":

"Der saudische Thronfolger Mohammed bin Salman genehmigte die Ermordung und Zerstückelung des Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat in Istanbul im Oktober 2018. Das hat ein CIA-Bericht bestätigt, den die neue Administration von Joe Biden veröffentlichen ließ. Nun weiß es die ganze Welt. Die Empörung ist groß. Sanktioniert wird der oft nur MBS genannte Thronfolger dennoch nicht. Washington will keinen Bruch mit Riad, nur eine Justierung. Saudi-Arabien ist ein wichtiger strategischer Partner der USA und soll es auch bleiben. Die Kunst der Politik besteht oft darin, leidenschaftlich über Moral und Menschenrechte zu reden, sie aber in entscheidenden Momenten nicht überzubewerten."

Am Samstag hatte die römische "La Repubblica" kommentiert:

"Die Entscheidung, einen CIA-Bericht zu veröffentlichen, in dem Prinz Mohammed bin Salman beschuldigt wird, die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 genehmigt zu haben, ist ein Wendepunkt. Der US-amerikanische Präsident Joe Biden hat beschlossen, mit dem saudischen König darüber zu sprechen, aber nicht mit dem Prinzen, eine klare Geste: Er will denjenigen isolieren und bestrafen, der der wahre starke Mann von Riad ist. Aber das Weiße Haus sagt schnell, dass es das Bündnis mit den Saudis neu kalibrieren und nicht brechen will. Diese Allianz ist eine historische Säule der amerikanischen Strategie im Mittleren Osten, keine Laune von Trump. In einem Mittleren Osten, der von regionalen Mächten wie dem Iran und der Türkei, ganz offensichtlich China und Russland, begehrt wird, wäre der Verlust Saudi Arabiens ein unverzeihlicher Fehler, den ein alter außenpolitischer Praktiker wie Biden nicht machen will."