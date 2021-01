Internationale Pressestimmen zur Anerkennung des US-Wahlergebnisses

"NZZ": Trump schadet dem Ansehen Amerikas - "Financial Times": Versuch eines Staatsstreichs wird scheitern - "Rzeczpospolita": Trump schlägt sich selbst

In den USA haben einige republikanische Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats angekündigt, am Mittwoch im Kongress Einspruch gegen die Zertifizierung der Ergebnisse der Präsidentenwahl aus einzelnen Bundesstaaten einzulegen. Damit befassen sich auch internationale Pressekommentare am Dienstag. Die "Los Angeles Times" schreibt:

"Jeder Senator oder Abgeordnete, der am Mittwoch Einspruch einlegt, wird einen skandalösen Angriff auf die Verfassung und den Willen des Volkes unterstützen (...) Die republikanischen Kongressabgeordneten stehen am Mittwoch vor einer entscheidenden Wahl: mit den Patrioten zu stehen oder sich mit Trump und seiner Entourage von Kultisten, Spinnern und Verschwörungstheoretikern zu verbünden. Diejenigen, die die falsche Wahl treffen, werden ihr Ansehen unwiderruflich beschmutzen."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Der Anruf nach Georgia war nicht nur politisch verwerflich, sondern auch irrational: Das dortige Ergebnis ist beglaubigt, es lässt sich nicht mehr ändern, und vor allem würde Trump selbst mit einem Sieg in diesem Südstaat die Wiederwahl verfehlen. Statt den Präsidenten daran zu erinnern, scheint seine Umgebung ihn in seinem Wahn noch zu bestärken - jedenfalls wurde der Anruf vom Stabschef des Weißen Hauses persönlich eingefädelt.

Nicht nur dieser Funktionär bleibt im Banne jenes Mannes, der die Republikanische Partei vor vier Jahren in den Griff genommen hat. Auch viele Republikaner im Kongress kriechen weiterhin vor Trump und ziehen Bidens Sieg in Zweifel. Der Opportunismus dieser Politiker ist nicht nur eine Schande für diese Partei, sondern führt auch zu einem unnötigen Flurschaden. Denn obwohl Trumps Kampf gegen Windmühlen zweifellos scheitern wird, setzt er ein Beispiel, das die demokratische Kultur im Lande und das Ansehen Amerikas noch auf Jahre hinaus belasten wird."

"Financial Times" (London):

"Eine weitere alarmierende Möglichkeit liegt in der Empfehlung einiger Trump-Loyalisten - darunter Michael Flynn, sein ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater -, der Präsident möge das Kriegsrecht ausrufen. Als Reaktion auf solche Drohungen haben alle ehemaligen Verteidigungsminister einen Brief unterzeichnet, in dem es heißt, die Zeit, das Wahlergebnis infrage zu stellen, sei abgelaufen und das US-Militär dürfe keine Rolle bei dessen Änderung spielen. Dieser Brief ist beruhigend und zugleich alarmierend. (...)

Es mag außergewöhnlich erscheinen, aber in den USA wird etwas versucht, was einem nicht deklarierten Staatsstreich gleichkommt. Er wird mit ziemlicher Sicherheit scheitern. Aber die nächsten zwei Wochen werden die Stärke von Amerikas Institutionen auf eine harte Probe stellen - und den Mut seiner Amtsträger."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Der Präsident hat sich im Weißen Haus eingebunkert und mit Leuten umgeben, die seine Paranoia unentwegt füttern. Anwälte und Weggefährten faseln von Kriegsrecht. (...)

Dass Trump sich mit jeder antidemokratischen Faser gegen seine Niederlage wehren würde, war absehbar. Befremdlich ist dagegen, wie viele Republikaner bei all dem immer noch mitmachen. Zwei Drittel der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus und mindestens ein Dutzend Senatoren werden sich am Mittwoch hinter ein Manöver stellen, das zum Ziel hat, die formelle Bestätigung von Bidens Wahlsieg im Kongress noch zu verhindern.

Trumps Parteifreunde werden so sein Verhalten gutheißen und dies damit rechtfertigen, dass es doch nur darum gehe, die 'Integrität der Wahlen' sicherzustellen - eine Integrität, um die sich Trump nachweislich nicht kümmert. Das Manöver im Kongress ist aussichtslos. Aber es zeigt, wohin viele Republikaner Trump zu begleiten bereit sind: in den demokratischen Abgrund."

"Svenska Dagbladet" (Stockholm):

"Der Präsident hat ganz klar versucht, den Wahlverantwortlichen in Georgia dazu zu bringen, ihm die Wahlleute des Bundesstaats zu geben, indem er im Nachhinein beim Stimmenzusammenzählen pfuscht. Worüber wir hier sprechen, ist der Versuch des abgewählten Präsidenten, das zertifizierte und deutliche Wahlergebnis zu stehlen. Das ist nichts, was sich erklären oder verteidigen lässt. Das ist offenkundiger und brutaler Machtmissbrauch. Die Verantwortung der Republikanischen Partei für die anhaltende Kernschmelze im Weißen Haus ist groß. Die Republikaner müssen einsehen, dass sich diejenigen unwiderruflich außerhalb der demokratischen Gemeinschaft stellen, die Trump und seine offensichtlichen Versuche zum Sturz der US-Demokratie weiter unterstützen."

"Rzeczpospolita" (Warschau):

"Donald Trump könnte in die Geschichte vielleicht nicht als großer US-Präsident eingehen, aber immerhin als einer, der sich um sein Land verdient gemacht hat. Es stimmt, dass er in den vier Jahren im Weißen Haus viele Fehler gemacht hat. Aber es gibt auch Errungenschaften wie die Initiative zu Eindämmung der Macht Chinas. Der Stil, mit dem er nun seine Amtszeit beendet, stellt aber alle Erfolge in den Schatten. Seit zwei Monaten gibt es keinen Tag, an dem er nicht auf angeblichen Betrug bei der Stimmenauszählung verweist oder verlangt, die Abstimmung in diesem oder jenem Staat zu wiederholen.

Am Mittwoch wird er versuchen, die offizielle Ratifizierung des Wahlergebnisses im Kongress zu blockieren. Die Amerikaner fragen sich auch, ob Trump am Tag der Amtseinführung von Joe Biden am 20. Jänner aus dem Weißen Haus ausziehen wird. Niemand rechnet damit, dass er Klasse zeigen wird und an den Feierlichkeiten zur Machtübernahme teilnimmt."