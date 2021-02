Internationale Pressestimmen zur Causa Blümel

"Financial Times": Schon Regierung Kurt I stürzte über Polit-Korruptionsskandal - "Die Zeit": Ibiza-Nebenfronten führen ins Zentrum der ÖVP

Die "Financial Times" und "Die Zeit" kommentieren die jüngsten innenpolitischen Vorgänge in Österreich rund um Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Donnerstag folgendermaßen:

"Financial Times":

"Blümel wurde nunmehr formell als Schlüsselverdächtiger in Bestechungsermittlungen zu den tiefen und komplexen Verbindungen zwischen österreichischen Parlamentariern und hochrangigen Amtsträgern zum Glücksspielkonzern Novomatic. Niemand in der österreichischen Politik steht Bundeskanzler Sebastian Kurz näher als Blümel. In der von den Richtern genehmigten Vollmacht zur Hausdurchsuchung bei Blümel kommt der Name des Finanzministers 23 Mal vor. Kurz wurde 42 Mal genannt, was andeutet, wo die Ankläger als nächstes nachschauen könnten.

Ein Polit-Korruptionsskandal hat die erste Regierung von Kurz mit Rechtsaußen 2019 versenkt. Ein genauso explosiver Satz an Vorwürfen - dieses Mal gegen Vertraute in der eigenen Partei - könnte sich für genauso vernichtend für seine zweite (Regierung) erweisen.

Die Causa Novomatic stellt für eine Führungsfigur, dessen politischer Erfolg auf einem Versprechen von Jugend und Reform aufgebaut war, dar - und ein Ende der gemütlichen und manchmal mauschlerischen österreichischen Politik der jüngsten Vergangenheit.

Enthüllungen aus den Ermittlungen - und ein paralleler parlamentarischer Untersuchungsausschuss (Ibiza-U-Ausschuss, Anm.) - haben ein unschönes Licht auf ein weiterhin bestehendes System der parteipolitischen Gönnerschaft geworfen. Dieses ist so tief in der österreichischen Politik verwurzelt, dass es ein eigene Bezeichnung dafür gibt: Parteibuchwirtschaft."

"Die Zeit":

"In Österreich wurde wieder einmal Geschichte geschrieben, und wie so oft verheißt das wenig Gutes. Es geht um hochrangige Politiker und einen Glücksspielkonzern, um den Verdacht auf verdeckte Parteispenden und um den Vorwurf der Bestechlichkeit. Mittendrin: Gernot Blümel, der amtierende Finanzminister. (...)

Es geht um die ÖVP, die eine Regierungspartei, die diese Antikorruptionsbehörde jetzt offen attackiert, und um die Grünen, die andere Regierungspartei, die der ÖVP ein 'selektives Verhältnis zum Rechtsstaat' vorwirft.

Es geht also um die bisher schwerste Koalitionskrise. Und um Fragen, die bis an die demokratischen Grundpfeiler reichen: Wie unabhängig kann die österreichische Justiz arbeiten, wenn die Mächtigen im Fokus von Ermittlungen stehen? Und wie ernst ist es der Republik überhaupt mit dem Kampf gegen Korruption?

Die Causa Ibiza ist längst mehr als die schmierige Geschichte um eine Videofalle in einer Finca, die zur Staatsaffäre wurde. Es gibt mittlerweile zahlreiche Nebenfronten und -stränge. Manche davon führen direkt in das Zentrum der ÖVP - und damit bis an die Spitze der Regierung."