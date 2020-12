Internationale Pressestimmen zur Einigung im EU-Budgetstreit

"NZZ": Rechtsstaats-Mechanismus kein Mittel zur Demokratieförderung - "Nepszava": Orban bleibt im demokratischen Europa isoliert - "Gazeta Wyborcza": Orban bekommt, was er will

Die Zeitungen schreiben am Freitag zur Einigung im EU-Budgetstreit beim EU-Gipfel:

"Neue Zürcher Zeitung":

"Zwar existiert mit dem neuen Mechanismus in absehbarer Zeit ein Instrument, das europäische Steuergelder besser gegen Missbrauch schützt. Aber es ist kein probates Mittel, um externe Demokratieförderung zu betreiben, wie manche hoffen. Es ist eine Tatsache, dass es in der EU Mitglieder gibt, die dem Staatenverbund heute nicht mehr beitreten könnten, weil sie ein Demokratiedefizit, ein Rechtsstaatsproblem oder beides haben. Dazu zählen Ungarn, Polen, aber auch Bulgarien und Rumänien. Es wird nicht gelingen, mit dem Rechtsstaatsmechanismus, also mit Drehungen am Geldhahn, diese Staaten auf den Pfad der Tugend zurückzuzwingen. (...)

Es gibt also viele Gründe, die Idee einer 'EU à la carte' wieder einmal zu diskutieren: eine anders konstruierte Gemeinschaft, die nicht nur einen Status der Mitgliedschaft kennt, sondern mehrere - je nach Interessen und Fähigkeiten."

"Gazeta Wyborcza" (Warschau):

"Von einem Erfolg kann heute nur (Ungarns Regierungschef) Viktor Orban sprechen. Ein Mensch, der an der Spitze eines korrupten Systems steht, das von Oligarchen unterstützt wird, die sich von EU-Subventionen nähren. Ein Ergebnis der Vereinbarungen des EU-Gipfels ist, dass die EU Orbans Leuten noch zwei weitere Jahre erlauben wird, ihren Betrug weiterzutreiben, bis der Mechanismus vom Europäischen Gerichtshof überprüft worden ist. Genau soviel Zeit braucht Orban, um sich vor den nächsten Wahlen zu stärken.

Orban allein hätte das nicht erreicht, aber er hat seine polnischen Brüder im Geiste mit eingespannt. Am Montag, als die polnischen Medien noch von Erklärungen wie 'entweder Veto oder Tod' geflutet wurden, kam Orban nach Warschau, um über den Vorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zu reden und die Stimmung zu beruhigen. Der ungarische Schwanz wedelte ohne große Anstrengung mit dem polnischen Hund."

"Nepszava" (Budapest):

"Orbans Wunschvorstellung, die gesamte EU nach seinem Bild zu formen, erlitt bei den letzten Europawahlen (2019) eine krachende Niederlage. Es gelang ihm nicht einmal, die (konservative Parteienfamilie) Europäische Volkspartei nach rechts zu rücken. Seine einstigen politischen Freunde tun sich lieber mit den Linken und Grünen (im Europaparlament) zusammen, nur um es nicht mit ihm tun zu müssen. Der größere, stärkere und reichere Teil Europas will von ihm und seinem zur Diktatur neigenden Regime nichts mehr wissen. Die Bürger jenes Teils Europas (...) hängen weiterhin an so altmodischen Dingen wie die Pressefreiheit oder den durch Wahlen herbeigeführten Regierungswechsel. Die haben sich nämlich bewährt. Die Kräfteverhältnisse haben sich, unabhängig von der Beurteilung dieser letzten Schlacht (um den Rechtsstaatsmechanismus), nicht zu Orbans Gunsten gewendet - auch wenn es unbestritten ist, dass er (mit dem verspäteten Einsetzen des Rechtsstaatsmechanismus) Zeit für sein politisches Überleben gewinnt."

"de Volkskrant" (Amsterdam):

"Die Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit, die nun dem europäischen 'Waffenarsenal' hinzugefügt wird, soll die finanziellen Interessen der EU schützen. Jedes Jahr gibt die EU etwa 160 Milliarden Euro aus, größtenteils über die Mitgliedsstaaten. Aber gegen Betrug mit EU-Geldern oder deren missbräuchliche Verwendung wird kaum vorgegangen: wegen politischen Unwillens, weil Staatsanwälte und Richter von der Politik angetrieben sind oder einfach wegen einer weitgehenden Demontage des Rechtssystems.

Besonders die systematische Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen geriet immer mehr ins Blickfeld, weil diese Länder große Empfänger von EU-Subventionen sind. Vom 1. Jänner an fordert die EU nun Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz, um sicherzustellen, dass der Missbrauch von EU-Geldern durch Korruption und Betrug nicht ungestraft bleibt. Als Sanktion können die Zahlungen aus Brüssel gestoppt oder reduziert werden. Das ist kein einfaches Verfahren, aber besser als nichts."

"La Vanguardia" (Barcelona):

"Das alte Europa macht schon seit geraumer Zeit den Eindruck, dass es sich erneuert und die Ärmel hochgekrempelt hat. Die Reaktion auf die durch die Pandemie verursachte Krise war viel wirksamer und energischer als die (der Finanzkrise) ab 2008. Gestern gab es zwei historische Entscheidungen, die dies belegen. Die Europäische Zentralbank entschied, die europäischen Volkswirtschaften weiter zu unterstützen, indem sie das Notkaufprogramm (für Staatsanleihen und Wertpapiere von Unternehmen) um eine halbe Billion Euro aufstockte. Zudem verbesserte die Zentralbank die Kreditbedingungen für Banken, die unter den Bedingungen sehr niedriger Zinsen leiden.

Die zweite große Nachricht kam aus Brüssel, wo Ungarn und Polen auf dem Gipfel der EU-Regierungschefs ihr Veto gegen die nächsten Budgets und den Wiederaufbaufonds zurückzogen. Damit ist der Weg frei, damit der Plan nun von den Parlamenten der 27 Mitgliedsländer gebilligt werden kann. Optimisten gehen davon aus, dass die ersten Gelder bereits im Sommer die Länder erreichen können, in denen die Lage am kritischsten ist."

"Corriere della Sera" (Mailand):

"Angela Merkel ist nicht auf Twitter. Die deutsche Bundeskanzlerin ist jedoch die wahre Künstlerin des Kompromisses: Ihre Vermittlung mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Victor Orban und dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki hat die Situation gelöst. Und das Go für das größte Hilfspaket in der Geschichte der EU aus dem Juli ist nach wie vor das Verdienst der Kanzlerin, unterstützt vom französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Vor dem Gipfel-Beginn hieß es: 'Wir haben sehr hart gearbeitet, um auf die Bedenken Ungarns und Polens zu reagieren und gleichzeitig den Rechtsstaatsmechanismus zu wahren.'

So stimmte der Europäische Rat gestern schließlich zu Beginn (...) dem Haushalt der Union für 2021-2027 zu, an den der Wiederaufbaufonds gebunden ist, der von Ungarn und Polen als Geisel gehalten wurde."