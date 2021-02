Internationale Pressestimmen zur innenpolitischen Lage in Armenien

"La Stampa": Militärs heizen Konflikt weiter an

Zu der innenpolitischen Krise in Armenien schreibt die russische Zeitung "Nesawissimaja Gaseta" am Freitag:

"Es ist nicht der erste Tag, an dem in Eriwan Kundgebungen abgehalten werden, um den Rücktritt von Regierungschef Nikol Paschinjan zu fordern. Aber bis zum vergangenen Donnerstag waren die Proteste zivil, und jetzt ähneln die Ereignisse einem Militärputsch. Die Armee hat sich der Opposition auf der Straße angeschlossen. Der Generalstab rief Paschinjan auf, gemeinsam mit der Regierung zurückzutreten. Das ist die erste organisierte militärische Aktion gegen die zivile Regierung Armeniens. Dies erinnert an eine Junta lateinamerikanischen Stils. Paschinjan lehnte einen Rücktritt ab. Am Abend rückte das Parlament, wo sich die Abgeordneten versammeln sollten, in den Mittelpunkt der Geschehnisse. Das Parlamentsgebäude war von Stacheldraht und Sicherheitskräften umgeben."

Die italienische Zeitung "La Stampa" (Turin) schreibt:

"In Armenien herrscht ein Klima großer politischer Spannungen. Seit Monaten gehen Oppositionelle auf die Straße und fordern den Rücktritt des Ministerpräsidenten, den sie als "Verräter" bezeichnen, weil er mit Aserbaidschan einen Waffenstillstandsvertrag unterzeichnet hat, den sie als "demütigend" einstufen. Das im November mit russischer Vermittlung unterzeichnete Abkommen beendete sechs Wochen blutiger Zusammenstöße in der umstrittenen Region Berg-Karabach (...). Die Opposition hat die Vereinbarung jedoch als "Kapitulation" abqualifiziert (...). Die Initiative der armenischen Militärkommandeure hat nun die bereits brenzlige politische Konfrontation weiter angeheizt und weltweit Besorgnis erregt."