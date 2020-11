Internationale Pressestimmen zur Lage in den USA

"Tages-Anzeiger": Europa darf nicht zu viel von Biden erwarten - "Financial Times": Trump hat kein Interesse am Kampf gegen Corona - "de Volkskrant: Trump will noch auftrumpfen

Zeitungen kommentieren am Mittwoch die Herausforderungen für den gewählten US-Präsidenten Joe Biden: "Tages-Anzeiger" (Zürich): "Trumps überhasteter Abzugsplan trifft den Irak inmitten eines erbitterten Machtkampfs. Vom Iran gesteuerte Milizen versuchen, ihren Einfluss dort zu festigen, im Sommer stehen Wahlen an. Derweil gewinnt die in den Untergrund gedrängte Terrormiliz 'Islamischer Staat' neue Stärke. Die Kurden fürchten einen Abzug der USA sowohl im Irak als auch in Syrien. Dort werden sie zwischen der Türkei und dem Assad-Regime aufgerieben, einem Klienten des Iran. Und Israel versucht, noch schnell neue Siedlungen zu bauen, bevor wieder ein Befürworter einer 2-Staaten-Lösung im Weißen Haus einzieht. Allerdings sollte sich auch niemand zwischen Paris, London und Berlin zu viel von einem Präsidenten Biden erwarten. Gewiss, es wird mehr multilaterale Zusammenarbeit, Rücksicht und Realismus geben. Und Biden wird einen Ausgleich suchen mit dem Iran - allerdings mit völlig unklaren Erfolgsaussichten, denn auch dort wird ein neuer Präsident gewählt." "Financial Times" (London): "Selten schien ein US-Präsidentschaftswechsel so lange zu dauern. Es bleiben mehr als 60 Tage, bis Joe Biden seinen Amtseid ablegt und Donald Trump die Bühne verlässt. Unter normalen Umständen ist das schon eine recht lange Zeit. Doch unter den Bedingungen einer Pandemie lässt sich diese Zeitspanne in Menschenleben messen. Tatsächlich werden wohl - wie Joe Biden gewarnt hat - noch mehr Menschen sterben, wenn sich der noch amtierende Präsident nicht mit dem gewählten Präsidenten abstimmt. Abgesehen davon, dass Trump die Anerkennung für die jüngsten Durchbrüche im Impfstoffbereich beansprucht, zeigt er immer noch kein Interesse daran, Amerikas Maßnahmen zur Überwindung der Krankheit voranzutreiben. Die letzte Sitzung der Task Force des Weißen Hauses, an der er teilnahm, liegt fünf Monate zurück. Trump untergräbt gar staatliche Versuche, die Infektionsrate zu senken." "de Volkskrant" (Amsterdam): "Joe Biden muss dieser Tage mit Bedauern erleben, wie Donald Trump versucht, sich noch innen- wie außenpolitisch Geltung zu verschaffen. Normalerweise agieren scheidende Präsidenten während der Übergangsperiode zurückhaltend. Aber nicht Trump. So wird erwartet, dass der Präsident gegen Ende der Woche Tausende von Soldaten aus Afghanistan und dem Irak abzieht. Vorige Woche überlegte Trump, ob man den Iran wegen dessen Urananreicherung angreifen könnte. Auch in der Umweltpolitik sowie hinsichtlich der Beziehungen zu China droht der Präsident Beschlüsse zu fassen, die Bidens Vorstellungen widersprechen und die ihn vor vollendete Tatsachen stellen. (...) Der Demokrat kann nur hoffen, dass Trump noch einsieht, wie katastrophal eine Abrechnung mit dem Iran wäre. Denn das Letzte, was Biden im Jänner brauchen kann - mitten in einer Pandemie - sind die Folgen eines ausländischen militärischen Konflikts."