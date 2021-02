Internationale Pressestimmen zur Rede Bidens in München

"The Times": NATO-Verbündete sollten Sorgen der USA berücksichtigen - "Nepszava": EU darf keine Trojanischen Pferde in ihrer Mitte dulden - "Duma": Biden sprach mit gespaltener Zunge

Internationale Pressekommentare befassen sich am Montag mit der Rede des neuen US-Präsidenten Joe Biden bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Die britische "Times" schreibt:

"Zu Recht sieht Joe Biden die NATO nicht als eine Geschäftsbeziehung an, bei der einzelne Mitgliedsstaaten jeweils bekommen, wofür sie bezahlen. Sie ist eine vertragliche Verpflichtung zur kollektiven Verteidigung. Die europäischen Regierungen sollten sich jedoch an ihren Geist und nicht nur an den Wortlaut halten. Das bedeutet, dass sie ihre Verteidigungsausgaben schrittweise erhöhen und die Sorgen der USA über Probleme wie die Ausweitung des russischen Einflusses durch die Nord-Stream-Gaspipeline mit Deutschland berücksichtigen müssen. Die europäischen Regierungschefs haben einen Verbündeten im Weißen Haus. Dennoch dürfen sie nicht davon ausgehen, dass Amerika für den Erhalt des transatlantischen Bündnisses in seiner jetzigen Form für immer jegliche Last tragen oder jeden Preis zahlen wird."

"Nepszava" (Budapest):

"Es war erfrischend zu hören, wie sich (der neue US-Präsident Joe) Biden (auf der Münchner Sicherheitskonferenz) gegenüber den europäischen Partnern zur traditionellen Werteordnung bekannte. (...) Doch er wird nicht ewig Präsident bleiben, und es gibt keine Garantie dafür, dass die USA für immer mit der EU verbündet bleiben. Natürlich ist es leicht dahingesagt (...), dass die EU ihren eigene Ton finden möge. Insofern war der jüngste, zur äußersten Peinlichkeit geratene Besuch des Kommissionsvizes Josep Borrell in Moskau sehr lehrreich: Die EU wird so lange zu keinem maßgebenden Faktor in der Welt werden können, so lange sich einzelne Mitgliedsstaaten (wie Ungarn unter seiner Moskau-freundlichen Führung) wie Trojanische Pferde verhalten. Bleibt Brüssel weiterhin zu nachsichtig gegenüber seinen Mitgliedsländern, wird es sein eigenes Todesurteil unterschreiben."

"Duma" (Sofia):

"Die Rede von Joseph Biden auf der Münchner Sicherheitskonferenz war ein neues Beispiel der Doppelzüngigkeit und Heuchelei der (US-)amerikanischen Geopolitik. Als er über Russland sprach, sagte er, dass die Herausforderung aus Russland nicht wie die aus China sei, weil es sich nicht um eine Gegenüberstellung von Ost und West handle, die aber genauso real sei. (...) Der US-Präsident sagte weiter, dass wir zur Konfrontation und zu den harten Einschränkungen des Kalten Krieges nicht zurückkehren können und dazu auch kein Recht haben. Was sind dann die Sanktionen gegen Russland, gegen ihre Gasprojekte wie Nord Stream 2 oder Turkish Stream? Es ist schwierig, Biden Glauben zu schenken, dass Amerika auf der internationalen Bühne eine Taube und kein Falke sein wird."

"Pravo" (Prag):

"Amerika ist zurück. Das transatlantische Bündnis ist zurück. - Das waren die Kernaussagen aus der Rede Bidens, die einen Schlussstrich unter die unvorhersehbare Außenpolitik seines Vorgängers Donald Trump ziehen sollte. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron werden zweifellos froh sein, dass die USA wieder zu einem berechenbaren Partner werden. Doch ihre Reaktionen fielen nicht so aus, wie es sich die US-Amerikaner erhofft hatten. Denn Europa beabsichtigt nicht, sich wieder in die Rolle eines Untergebenen der USA zu fügen, der sich an allen Konflikten der Großmacht beteiligen muss. (...) China hat die USA längst als größten Handelspartner der EU abgelöst. Ein übermäßiges Maß an Feindseligkeit und Konfrontation gegenüber dem Reich der Mitte kann nicht im europäischen Interesse sein. Das weiß man auch in Berlin und Paris."