Internationale Pressestimmen zur Rede von Ex-US-Präsident Trump

"De Telegraaf": In der Trump-Welt hat Trump die Wahl nicht verloren - "Dagens Nyheter": Donald Trump hat Republikaner fest im Griff

Internationale Tageszeitungen kommentieren den Auftritt von Ex-Präsident Donald Trump auf dem Jahrestreffen konservativer Aktivisten (CPAC) am Montag wie folgt:

"De Telegraaf" (Amsterdam):

"Seit dem Aufstieg von Donald Trump hat sich die CPAC von einem rechtskonservativen Forum zu einem Trump-Festival gewandelt. In diesem Jahr gab es neben den bekannten Mützen, Shirts und Fahnen auch eine echte goldene Statue von Trump. Sie bekam einen Ehrenplatz. (...) Man konnte hier fast vergessen, dass die Republikaner unter Trump 2018 die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren hatten und Trump im Jahr 2020 der erste "one term president" seit dreißig Jahren wurde. Und dass die Republikaner im Januar auch die Mehrheit im Senat loswurden.

Von all dem war auf der CPAC-Veranstaltung keine Rede. In der Trump-Welt hat Trump nämlich nicht verloren. Vorwürfe des Wahlbetrugs ziehen sich wie ein roter Faden durch das Programm. Die Botschaft ist immer dieselbe: Dem Wahlergebnis ist nicht zu trauen und deshalb ist Joe Biden auch nicht der rechtmäßige Präsident."

"Dagens Nyheter" (Stockholm):

"Wenn es Zweifel gab, wessen Partei die Republikaner sind, wurden sie an diesem Wochenende zerstreut. Als sich Politiker und Aktivisten in Orlando auf der jährlichen CPAC-Konferenz trafen, wurde zu Beginn des Treffens eine goldene Statue von Donald Trump hereingerollt. (...) Die Verluste bei der Wahl im letzten Jahr und die anschließenden Angriffe von Donald Trump auf die demokratischen Institutionen reichten nicht aus, um die Partei dazu zu bringen, ihm den Rücken zuzukehren. Jetzt gibt es nur noch einen Weg, wie die Republikaner gerettet werden können - indem sie verlieren, wieder verlieren und groß verlieren."

"Times" (London):

"Zweifellos hat Donald Trump das Bedürfnis, von seinen Getreuen verehrt zu werden, doch die Republikaner haben größere Aufgaben. Die wichtigste ist, dafür zu sorgen, dass die USA weiterhin zu globaler Führung in der Lage sind. (...)

Die Geschicke der Republikaner hängen davon ab, ob es der Partei gelingt, aus Trumps Schatten zu treten. Und die Kraft der freien Welt würde gestärkt werden, durch die Art von Internationalismus und Unterstützung für Allianzen - wie sie Mitt Romney ebenso beispielhaft zeigt wie einst auch John McCain. Das sind republikanische Traditionen, die es wert sind wiederentdeckt zu werden."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Man muss zwei Dinge trennen: Trump und den Trumpismus. In der Praxis bedeutet das: Auch wenn die Rückkehr von Donald Trump in die Politik jetzt zunächst wie ein Triumphzug aussehen mag, ist das keine Garantie, dass das ganze Unterfangen nicht in absehbarer Zeit in einem Waterloo endet.

Vielleicht verliert Trump selbst das Interesse an der Politik, wenn er es den Republikanern heimgezahlt hat, die das Impeachment gegen ihn wegen des Sturms auf das Capitol unterstützt haben. Vielleicht findet aber auch irgendein cleverer Nachwuchsdemagoge einen erfolgreichen Weg, Trumpismus ohne Trump zu betreiben. Dann wäre Trump, der bei Wahlen ja stets sehr viele Anhänger, aber eben noch mehr Gegner mobilisiert, als Führungsfigur in der Partei überflüssig. (...)

Insofern ist es womöglich gar nicht entscheidend, welche Rolle Trump persönlich in der amerikanischen Politik künftig spielt. Wenn der Trumpismus überlebt, war seine Invasion erfolgreich."