Internationale Pressestimmen zur Regierungskrise in Italien

"El Pais": Italien-Krise schadet ganz Europa - "Nepszava": Renzi verdient den politischen Untergang - "NZZ": Italiens Politiker sollten nationale Interessen im Blick haben

Internationale Pressekommentare befassen sich am Freitag mit der Regierungskrise in Italien. Die spanische Zeitung "El Pais" schreibt:

"Italien befindet sich in einer neuen politischen Krise, die zur dritten Regierung dieser Legislaturperiode führen könnte. Der Bruch des Chefs von Italia Viva und Ex-Premiers Matteo Renzi mit der von Giuseppe Conte geführten Regierung eröffnet ein Szenario der Unsicherheit, in dem vorzeitige Neuwahlen nicht auszuschließen sind. In einer Zeit extremer Fragilität, die von Pandemie und Wirtschaftskrise geprägt ist, zeigt das Land jenseits der Alpen erneut Anzeichen seiner chronischen Instabilität (...)

Die Argumente des Florentiners (Renzi), der die Unzulänglichkeiten dieser Exekutive und ein Übermaß an Selbstsucht Contes anprangert, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen - wie etwa bei der Verwaltung der europäischen Hilfsfonds - kann man zum Teil nachvollziehen. Aber der Zeitpunkt ist völlig unpassend und stürzt Italien in eine ungewisse Lage, die nicht nur dem Land selbst, sondern auch den europäischen Nachbarn schadet."

"La Repubblica" (Rom):

"Die Krise ist inkognito. Niemand verkündet sie. Eine Regierungspartei zog ihre Minister zurück, jeder bedauert das, aber die Maschine läuft weiter, wenn auch mit einem platten Reifen. Ohne Rücktritt des Ministerpräsidenten, ohne die Minister und Staatssekretäre von Italia Viva zu ersetzen, ohne die Regierungsaktivitäten zu stoppen, ohne eine direkte Konfrontation im Parlament. (...) Die Regierungskrisen haben sich immer außerhalb des Modells - und der Rituale - der Verfassung ereignet. Außerparlamentarische Krisen werden sie genannt. (...)

Das Parlament ist jedoch die Quelle der Legitimierung für Regierungen. Ihre Autorität ergibt sich aus dem Vertrauensvotum, und letzteres verbindet drei Elemente: die Person des Ministerpräsidenten; das Kabinett; die politische Formel, sprich die Koalition der Parteien, die eine Mehrheit in den gesetzgebenden Versammlungen erreichen. Und wenn sich das eine oder andere ändert, gibt es die Regierung nicht mehr, es gibt nur ihren Geist. Um sie zu exhumieren, braucht es ein neues Vertrauensvotum und eine neue Exekutive."

"Nepszava" (Budapest):

"Ob (der frühere italienische Regierungschef und nunmehr abtrünnige Koalitionspartner Matteo) Renzi Recht hat und (Ministerpräsident Giuseppe) Conte die Mittel aus dem Corona-Wiederaufbaufonds tatsächlich nicht richtig einsetzt, ist selbst unter Experten strittig. Außer Zweifel steht hingegen, dass Renzi eine unverzeihliche politische Sünde beging, als er unter Berufung darauf, in Wirklichkeit jedoch aus selbstsüchtigen Motiven die Koalition platzen ließ. Auf völlig überflüssige Weise löste er nämlich eine Krise zu einer Zeit aus, in der die Gesellschaft von der Pandemie und ihren Folgen verständlicherweise erschöpft ist. (...) Conte wird es wahrscheinlich gelingen, die (für den Erhalt der Regierung) nötigen sechs zusätzlichen Unterstützer im Senat zusammenzubekommen, so dass es zu keinen vorgezogenen Neuwahlen kommen wird. Renzi wiederum würde es verdienen, so schnell wie möglich in der politischen Versenkung zu verschwinden."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Eigentlich hätten die Politiker in der zweiten Welle der Pandemie Besseres zu tun, als sich gegenseitig zu zerfleischen. Weite Teile des Landes befinden sich erneut im Lockdown, täglich sterben Hunderte von Italienern an Covid-19, und das Parlament müsste dringend entscheiden, wie es die großzügigen EU-Kredite einsetzen will, um das schwer gebeutelte Land wieder auf die Beine zu bringen. (...)

Italien leidet seit Jahrzehnten unter großer politischer Instabilität. Die Parteienlandschaft ist zersplittert. Viele Gruppierungen dienen wie jene von Matteo Renzi oder Silvio Berlusconi vor allem dem Interesse ihrer Anführer. Die Regierungen überleben deshalb selten eine ganze Amtszeit. Heute würde Italien mehr denn je Politiker brauchen, die das nationale Interesse im Blick haben. Die jüngste Regierungskrise beweist aber leider einmal mehr, dass es wenig solche gibt."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Zunächst ist sie unerhört schlecht getimt. Mitten in der zweiten Welle der Pandemie. Und mitten in der Phase, da man sich der Ausformulierung eines Wiederaufbauplans widmen sollte, der dann vital ist, wenn auch die sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Seuche in aller Dramatik erkennbar werden. Dafür hat man von der Europäischen Union 209 Milliarden Euro an Zuschüssen und Darlehen zugesprochen erhalten, so viel Geld wie kein anderes Land. Es bietet eine historische Chance, Italien neu zu gestalten, es in die Moderne zu zerren, mit einem Ruck. (...)

Schade wäre ein politischer Umsturz in Rom auch aus Brüsseler Sicht. Zum ersten Mal seit langer Zeit ist der Zuspruch der Italiener zur EU zuletzt wieder deutlich gestiegen. (...) Conte erwies sich als Europäer, das war alles andere als absehbar gewesen. Er nutzte die guten Beziehungen der Regierungspartner des Partito Democratico und erreichte gegen das Versprechen von Reformen mehr, als man sich ausgerechnet hatte. Verflöge jetzt dieser neue Geist, kämen gar die Nationalisten an die Macht - es wäre ein Jammer, eine kolossale Verschwendung."