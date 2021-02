Internationale Pressestimmen zur Regierungskrise in Italien

"El País": Die Lösung mit Draghi ist die bestmögliche für Italien - "La Repubblica": Merkel und die EU hätten auch Draghi ausgesucht

Der frühere EZB-Präsident Mario Draghi soll Italien aus der Regierungskrise führen. Dazu schreiben Zeitungen am Donnerstag:

"Financial Times" (London):

"Als ein nicht gewählter Technokrat im Zeitalter des Populismus und ohne eigene Parteibasis wird Draghi anfällig sein für Vorwürfe aus dem Hinterhalt, seine Politik sei nicht Ausdruck des Volkswillens. Mit Wahlen am Horizont läuft er Gefahr, zur Geisel der politischen Parteien zu werden, bevor seine Regierung die Chance hat, die wirtschaftlichen und administrativen Reformen zu verankern, die Italien seit Jahrzehnten so bitter benötigt. (...)

Der Erfolg solcher Maßnahmen erfordert jedoch mehr als die Führung durch einen begabten Technokraten, vor allem, wenn er nur zwei Jahre im Amt sein soll. Erforderlich sind der Mut und das langfristige Engagement gewählter Politiker Italiens aus dem gesamten Spektrum. Andere EU-Regierungen fürchten, dass Italiens politischer Klasse genau diese Qualitäten fehlen. Wenn es jedoch der neuen Regierung nicht gelingt, die riesigen Summen an EU-Geldern, die ihr zur Verfügung stehen sollen, optimal zu nutzen, werden die Folgen für Europa, aber auch für Italien, tiefgreifend sein."

"Wall Street Journal" (New York):

"Wir sagen, dass fast niemand (außer Draghi) eine Regierung bilden kann, weil ein anderer Politiker es wahrscheinlich könnte: Matteo Salvini von der rechten Lega. (...) Wie auch immer das Urteil über Herrn Salvinis politische Ansichten sein mag, eine populäre Partei von der Macht fernzuhalten ist kein Rezept für eine stabile Regierung. (...) Draghis Ernennung ist ein letzter Versuch der restlichen politischen Klasse Italiens, eine Wahl zu unterbinden, bei der Salvini die Macht übernehmen könnte. (...) Wenn er (Draghi) jetzt nicht Italiens unzählige Hindernisse für Reformen erfolgreich überwinden kann, müssen die nächsten Schritte politisch sein. Und wenn jemand Reformen durchsetzen oder sonst irgendetwas tun soll, dann muss es ein Politiker sein, der auch wirklich eine Wahl gewonnen hat."

"Neue Zürcher Zeitung":

"Dass zehn Jahre nach Mario Monti bereits wieder ein Technokrat in die Bresche springen soll, ist ein Armutszeugnis für die italienische Politik. Der 73-jährige (Mario) Draghi wäre für das Land unter den gegebenen Umständen aber klar die beste Lösung. Vorgezogene Neuwahlen - inmitten des Notstands - wären verheerend.(...)

Draghi hat die Statur und das Zeug, ein hochkarätiges Regierungsteam zusammenzustellen. Unter ihm würden nicht einfach Subventionen mit der Gießkanne verteilt, sondern zukunftsträchtige Investitionen getätigt und wichtige Reformen eingeleitet. Auch 'Super Mario' steht allerdings nicht über der Demokratie. Er muss für sein Kabinett und sein Programm im Parlament eine stabile Mehrheit finden, und das wird alles andere als leicht werden. Zumal die Parteien eine Technokratenregierung als Entmündigung sehen und deren Arbeit nach Kräften torpedieren werden. Die Gefahr ist deshalb groß, dass auch eine Regierung Draghi keine lange Lebensdauer haben wird."

"El País" (Madrid):

"Italien braucht Stabilität. Die Lösung mit Draghi ist die bestmögliche unter den aktuellen politischen Umständen (...) Angesichts der Unfähigkeit der im Parlament vertretenen Parteien, eine neue Mehrheit zu schmieden, entschied sich das Staatsoberhaupt für den ehemaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank als Konsensfigur. Das Ziel ist die Bildung einer technischen Regierung, die das Land in einer Zeit großer Herausforderungen führen soll, um eine Lähmung und eine Unsicherheit zu vermeiden, die eine vorzeitige Rückkehr zu den Wahlurnen mit sich bringen würden. Mattarellas Entscheidung ist intelligent. Und Draghis Haltung ist lobenswert, wenn man bedenkt, dass er in einer sehr schwierigen Situation - und ohne dass er von vornherein eine klare parlamentarische Rückendeckung genießt - sein Prestige aufs Spiel setzt."

"La Repubblica" (Rom):

"In Brüssel gibt es Seufzer der Erleichterung über den Auftrag an Mario Draghi, aber man fragt sich auch, ob es ihm gelingt, eine ausreichend große und solide Mehrheit zusammen zu kommen, um die tiefgreifenden Reformen zu unterstützen, die die Bedingung dafür sind, dass die Gelder von Next Generation EU nach Italien kommen und nicht verschwendet werden. Gerade das Fehlen einer klar umrissenen Reformstrategie war die große Schwäche der Conte-Regierung, die sich im Streit um die Verwendung der Finanzmittel verstrickt hatte. (...) Die von Präsident (Sergio) Mattarella getroffene Auswahl Draghis könnte die seit Monaten in Brüssel und in den europäischen Hauptstädten verbreiteten Bedenken über die Unfähigkeit der italienischen politischen Klasse, den sozialen und wirtschaftlichen Epidemie-Notfall zu bewältigen, nicht besser spiegeln. Wenn Merkel, Macron und von der Leyen zu Konsultationen in den Quirinalspalast gegangen wären (und vielleicht, bildlichgesprochen, haben sie das getan), hätten sie keinen anderen Namen genannt."