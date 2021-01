Internationale Pressestimmen zur Rückkehr Nawalnys nach Russland

"Sme": Nawalnys Rückkehr ist mehrfach riskant - "Rzeczpospolita": Aber beim nächsten Mal wird Putin es bereuen - "New York Times": Faire Konfrontation Putins mit Nawalny an Wahlurne

Zeitungen schreiben an Montag zur Rückkehr des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny nach Russland und seiner Festnahme:

"Sme" (Bratislava):

"Die Rückkehr Nawalnys nach Russland ist nicht zu verstehen. Nicht nur, weil er gleich vom Flughafen ins Gefängnis eskortiert wurde. Das ließe sich noch als extreme Spekulation so erklären, dass er damit seine Reputation als Märtyrer verstärken will, der sich nicht scheut, in die Höhle des Löwen, also (des russischen Präsidenten) Putins, zurückzukehren und für sein Volk zu kämpfen.

Doch Nawalny kehrt in ein Land zurück, dessen Führung versucht hat, ihn durch Gift für immer zum Schweigen zu bringen. (...) Die Theorie, dass sich gerade wegen der dadurch hervorgerufenen internationalen Aufmerksamkeit der Kreml nicht erlauben wird, ihm nochmals nach dem Leben zu trachten, ist äußerst trügerisch. Wer würde riskieren, das zu testen? So spielt Nawalny mit seiner Rückkehr sogar noch Putins Propaganda in die Hände, die behaupten kann, ihm drohe nichts und das wisse er genau."

"Rzeczpospolita" (Warschau):

"Die Art, wie der Kreml jetzt mit Nawalny umgeht, ist wichtig. Aber wesentlich wichtiger ist, was er dann mit ihm anstellen wird, wenn im Westen das publizistische Wettrennen darum beendet ist, wer am lautesten seine Empörung über die Festnahme des wichtigsten russischen Oppositionspolitikers kundtut und wer am lautesten schreit, dass Putin nun wirklich alle Grenzen überschritten hat und man ihm nicht verzeihen darf.

Bisher hat man ihm praktisch alles verziehen. Man hat dem Kreml ein mörderisches Spektakel mit Chemiewaffen verziehen, dessen positiver Teil - die Wiederauferstehung Nawalnys - in Berlin spielte. Deutschlands Regierung zierte sich etwas, bevor sie die Genehmigung zur Wiederaufnahme des Baus der Ostseepipeline Nord Stream 2 gab. Der Kreml hat genau verstanden: Mit Nawalny kann er machen, was er will. Nur besser nicht jetzt, denn es sind noch ein paar Rohre zu verlegen. Wenn der Bau beendet ist und Milliardengeschäfte für viele Jahre abgeschlossen sind, dann sagen wir es Putin ganz direkt: "Beim nächsten Mal könnten Sie es wirklich bereuen.""

"New York Times":

"Herr Nawalny wusste, dass er festgenommen würde, weil er zuvor mehrfach festgenommen worden war. Repression ist der einzige Weg, den Herr Putin kennt. Doch er ist auch dabei zu begreifen, dass in der Ära der Sozialen Medien jede Festnahme aufgrund erfundener Vorwürfe nur die Anhängerschaft von Herrn Nawalny mehrt und seine (Nawalnys) Anklage gegen die Korruption der russischen Machthaber verstärkt.(...)

Wenn Herr Putin sich entscheidet, Herrn Nawalny ins Gefängnis zu bringen, wird er einen gefeierten politischen Häftling in seiner Hand haben. Wenn er Herrn Nawalny freilässt, wird er seinen Leutnants und Anhängern gegenüber schwach erscheinen und unter ständigem Beschuss der von Nawalny geführten Opposition stehen. Die Option, die Putin wohl am wenigsten in Betracht ziehen wird, wäre eine offene und faire Konfrontation mit Nawalny an der Wahlurne, etwa bei den im September anstehenden Parlamentswahlen."