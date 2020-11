Internationale Pressestimmen zur US-Präsidentenwahl 2

Zum Ablauf der Präsidentenwahl in den USA schreibt die italienische Zeitung "Corriere della Sera" aus Mailand am Freitag:

"Die US-Institutionen - Bundesbehörden, Staaten, Landkreise, Wahlkomitees - haben Ruhe bewahrt. Und bisher auch die Wahlbürger. Die durch soziale Medien verstärkten Bauchschmerzen und Aufgeregtheiten waren natürlich zahlreich. Es gab Proteste auf der einen Seite und auf der anderen, aber zunächst nichts Ernstes. In einem Land, in dem es mehr Waffen als Einwohner gibt, ist das schon für sich genommen eine gute Nachricht. Es scheint fast so, als hätte die Nation - die heute fast überall gespalten ist - verstanden, dass demokratischer Wechsel ein unschätzbarer Reichtum ist und nicht weggeworfen werden sollte."

"Göteborgs-Posten" (Göteborg):

"Was in den USA passiert, ist größtenteils bereits in Europa passiert. Sozialdemokraten auf dem ganzen Kontinent haben an Parteien am rechten Rand verloren. Die Wähler der Arbeiterklasse haben das Gefühl, dass sie nicht länger von der alten Linken vertreten werden. (...) Und selbst falls Trump nun das Weiße Haus verlassen wird, wird sich die politische Landschaft auf beiden Seiten des Atlantiks weiter verändern. Aus dieser Perspektive sind Trumps vier Jahre an der Macht eher ein Vorbote von etwas Neuem als eine Klammer in der Geschichte. Die Ursachen des Trumpismus gehen tiefer. Der Unternehmer Trump war nur der erste, der die 'Geschäftsmöglichkeiten' in der neuen Landschaft erkannte."

"Diena" (Riga):

"Die erste Schlussfolgerung ist, dass die vier Jahre lang hochgehaltene liberale Propaganda, wonach die Wahl von Trump 2016 zum Präsidenten der Vereinigten Staaten ein Missverständnis war, das 2020 überzeugend beseitigt wird, völlig unwahr ist. Die Gesellschaft in den USA ist in ungefähr ähnlich große Teile gespalten, und das liberale Lager dominiert nicht. Daraus ergibt sich erneut eine gesonderte Frage zur Soziologie (...)

Im Ergebnis bleibt zu hoffen, dass die wachsenden Probleme der USA den Rest der Welt so wenig wie möglich betreffen werden, soweit das angesichts der immer noch bedeutenden Rolle der Vereinigten Staaten in der globalen Politik und Wirtschaft möglich ist. Man kann nur mit Bedauern ansehen, wie ein Land die Bühne verlässt, das bis vor kurzem das mächtigste Reich in der Geschichte der Menschheit und ein inspirierendes Beispiel für die große Mehrheit der übrigen Welt war."