Internationale Pressestimmen zur US-Präsidentenwahl

Zur US-Präsidentenwahl schreiben Zeitungen am Freitag:

"Rossijskaja Gaseta" (Moskau):

"In der Geschichte Amerikas gab es schon einmal einen ähnlichen Präzedenzfall. Genau vor 20 Jahren, als sich der Republikaner George W. Bush und der Demokrat Al Gore um den Sieg bei der Präsidentenwahl im Jahr 2000 stritten. Nach gut einmonatigen Verhandlungen vor dem Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten sowie wiederholten Nachzählungen im Bundesstaat Florida ging die Präsidentschaft schließlich an den Republikaner Bush.

Angesichts dieser bitteren Erfahrung für die Demokraten nahm (Joe) Biden im Gegensatz zu dem aggressiv gesinnten (Donald) Trump eine ausgesprochen neutrale Position ein und versuchte sich gleichzeitig im Image des Schlichters der Nation. In seiner Fernsehansprache widmete Biden einen Großteil seiner Rede der Notwendigkeit, dass sich die Amerikaner einen und die Wunden der Spaltung heilen mögen."

"Iswestija" (Moskau):

"Was sind die Gründe für einen möglichen Sieg von Joe Biden? Dazu zählt zweifellos die schlimme Lage rund um das Coronavirus, an dem bereits mehr als 200.000 Amerikaner gestorben sind. Diese Situation führte zu einem starken Rückgang der Wirtschaft im Land. Donald Trumps halb verächtliche Haltung gegenüber den Empfehlungen von Virologen ist zweifellos für die Gesundheitskrise des Landes verantwortlich. Mit seiner Haltung zeigte er deutlich, dass er nicht in der Lage war, denen zuzuhören, deren Meinung er nicht teilt. Diejenigen, die das Thema zur Sprache brachten, wurden bestenfalls ignoriert und im schlimmsten Fall öffentlich beleidigt."

"De Telegraaf" (Amsterdam):

"Jetzt, wo es immer mehr nach einer Wahlniederlage für Donald Trump aussieht, zieht er alle Register, um an der Macht zu bleiben. Nicht, dass dies eine Überraschung wäre: Trump hatte schon lange im Voraus behauptet, dass nur Wahlbetrug ihn von einem sicheren - und großen - Sieg abhalten könne. (...)

In jedem Fall besteht die Möglichkeit einer Neuauszählung der Stimmen in mehreren Staaten. Darüber hinaus ist in einigen Staaten sogar eine Neuauszählung gesetzlich vorgeschrieben, wenn der Stimmenunterschied zwischen den Kandidaten weniger als ein halbes Prozent beträgt. Und in anderen Staaten steht es einer Partei frei, eine Nachzählung zu beantragen, wenn die Differenz unter einen bestimmten Wert fällt. Bis zum 23. November haben sie Zeit für eine Neuauszählung, so dass auch hier der Wähler - und Trump - Geduld aufbringen müssen."

"De Standaard" (Brüssel):

"Es ist offensichtlich, dass Präsident Trump seine Niederlage nicht ertragen kann und alles tun wird, um seinem Gegner das Leben schwer zu machen. Die Chance, dass sich der Präsident wie sein Vorgänger aus dem öffentlichen Leben zurückziehen wird, ist gleich null. Ein Verlierer Trump kann genauso gefährlich sein wie ein Gewinner Trump. Vielleicht noch gefährlicher. (...) Ein Sieg von Joe Biden wäre in jeder Hinsicht das beste Wahlergebnis. Aber noch besser wäre es, wenn die amerikanische Politik in ruhiges Fahrwasser gelangen könnte, ohne die extreme Polarisierung und die gegenwärtige giftige Atmosphäre. Die Wahrscheinlichkeit dafür scheint allerdings sehr gering zu sein. Das gibt der Wahl einen bitteren Beigeschmack. Selbst wenn Biden siegen sollte."

"The Guardian" (London):

"Donald Trumps berechnende Schamlosigkeit, mit der er in seiner Reaktion auf die Wahl Fakten und Anstand missachtet, lässt vermuten, dass auch die kommenden Tage und Wochen böse, bitter und explosiv sein werden. Selbst wenn Joe Biden letztendlich im Jänner als Präsident ins Weiße Haus einziehen sollte, wird er sich sofort mit einer hartnäckigen Opposition konfrontiert sehen. Am Obersten Gerichtshof ist die konservative Mehrheit kürzlich verstärkt worden. Und es wird nun auch einen Senat geben, der für sich beansprucht, das Mandat zum Querstellen zu haben."

"The Times" (London):

"Er hat bereits den Wunsch signalisiert, Amerikas Führungsrolle auf der Weltbühne wiederherzustellen, den multilateralen Institutionen, die Trump aufgegeben hat, wieder beizutreten und internationale Vereinbarungen wie das Pariser Klimaabkommen und den Atomdeal mit dem Iran wiederherzustellen. Er will die Beziehungen zu demokratischen Verbündeten, insbesondere Frankreich und Deutschland, wiederbeleben. Und er hat sich für eine neue 'D10'-Gruppe demokratischer Nationen ausgesprochen, um der Aggressivität Chinas entgegenzuwirken und zugleich Trumps Bemühungen zurückzuweisen, das autoritäre Russland zu umarmen.

Niemand kann sich Illusionen über das Ausmaß der Aufgabe machen, am wenigsten Joe Biden selbst. Amerika war schon vor Trump ein stark geteiltes Land. Aber ein neuer demokratischer Präsident, den ein republikanischer Senat im Zaum hält, der nicht mehr von Trump geknechtet wird, könnte Amerika und der Welt die bestmögliche Chance bieten, einen Schlussstrich unter vier turbulente Jahre zu ziehen."

"Irish Times" (Dublin):

"Donald Trumps Zeit im Weißen Haus hat die umfangreichen Machtbefugnisse demonstriert, die mit dem Amt des amerikanischen Präsidenten verbunden sind. Doch die Präsidentschaft seines Nachfolgers könnte genau das Gegenteil vor Augen führen: Ein Staatsoberhaupt, das mit einem ihm feindlich gesinnten Senat und einer zerstrittenen Regierungspartei ringen muss, kann rasch an die Grenzen seiner Amtsgewalt stoßen.

Noch ist dieses Szenario nicht in Stein gemeißelt. In letzter Minute könnten die Senatswahlen noch eine Mehrheit für die Demokraten ergeben. Doch wenn das Oberhaus in der Hand der Republikaner bleibt, was wahrscheinlicher ist, würde ein Präsident Joe Biden im Jänner die Macht in dem Wissen übernehmen, dass Fortschritte bei jedwedem Vorzeigeprojekt seiner inländischen Reformpolitik durch einen zermürbenden Abnutzungskampf im Parlament behindert werden."

"Libération" (Paris):

"In dem Moment, in dem wir diese Zeitung drucken, schwindet Donald Trumps Hoffnung, vier weitere Jahre im Weißen Haus zu bleiben (...). Und doch steht ein Sieger immer noch nicht fest. (...) (Präsidentschaftskandidat Joe Biden) hat mehr als 72 Millionen Stimmen bekommen, das sind mehr als sein ehemaliger Präsident (Barack Obama), mehr als jeder andere Kandidat in der Geschichte. Aber auch wenn er es ist, der am 20. Jänner seinen Eid ablegt, wäre sein Sieg weit davon entfernt, glänzend zu sein (...). Ein Bürgerkrieg scheint nicht so fern zu liegen, wenn man bedenkt, dass Trump ebenfalls so viele Stimmen bekommen hat wie kein republikanischer Kandidat zuvor, wenn man bedenkt, dass 68 Millionen Amerikaner gezeigt haben, dass sie ihn bevorzugen, seinen Chauvinismus, seine Fremdenfeindlichkeit, seine Ablehnung aller humanistischen Werte. (...) (Biden) hat verstanden, dass einzig der Verlierer bereits bekannt ist: Es ist das amerikanische Volk."

"El Mundo" (Madrid):

"Donald Trump ist ein gefährlicher Typ, das ist klar. Die Welt wird sich von seiner Zeit im Weißen Haus erholen müssen, und das wird länger dauern, als er sich in der Unterhaltungsindustrie tummelte. So groß ist sein Triumph. Er hat die alten, respektierten Gepflogenheiten der Politik (die es gibt) verändert, weil er, seit es ihm einfiel, das Oval Office zu einem Fernsehbildschirm zu machen, keinen einzigen Tag enttäuscht hat und alles Mögliche in Gefahr gebracht hat, eigentlich fast alles. Das Geheimnis bestand darin, ein Klima permanenter Verschwörung zu schaffen, ständiger Verärgerung und Drohungen. Er hat ein weiteres tiefes Amerika geschaffen. Trump ist das Unnormale, das sich gegen die Grundlagen des Systems richtet. Er ist ein Mann, der eine Niederlage nicht anerkennen kann und zeigt, dass Barbarei eine Form des Regierens sein kann."

"Rzeczpospolita" (Warschau):

"Es gibt die Vision eines teuflischen Dilemmas, vor dem der restliche Westen bald stehen könnte: Wen soll man als Staatschef der Vereinigten Staaten anerkennen? Denn beide Rivalen werden ihren Sieg verkünden. Es wird so sein wie in Venezuela: Wir werden entweder (Präsident Nicolás) Maduro anerkennen oder (den selbsternannten Interimspräsidenten Juan) Guaidó. Und dann werden wir uns streiten und den Westen in zwei verfeindete Lager spalten.

Sollte verkündet werden, dass Joe Biden die nötigen 270 Stimmen der Wahlleute bekommen hat, dann würde die Zukunft der westlichen Gemeinschaft nicht mehr nur von Trump abhängen. Sondern auch davon, was Biden sagt, wie er am Ende mit der Anrufung der Gericht umgeht. Wichtig wäre auch die Haltung der Staats- und Regierungschefs anderer westlicher Länder: Behalten sie die Ruhe, oder lassen sie sich von ihren amerikanischen Träumen leiten und beeilen sich mit Gratulationen oder Warnungen? Immer noch aber scheint die Variante am wahrscheinlichsten, dass der Verlierer sagt: 'Ich gratuliere dem Rivalen, Gott schütze Amerika.' Je schneller das passiert, desto besser. Für den ganzen Westen."