Internationale Pressestimmen zur Vorsitzendenwahl der deutschen CDU

"De Volkskrant: CDU-Parteitag ist für Europa von Belang - "Dziennik": Wechselt Merkel nach ihrem Abgang die Bühne? - "Dagens Nyheter": Mehr Sauerteig als Sauerkraut für Merkel-Nachfolger

Zum digitalen Parteitag der deutschen Regierungspartei CDU zur Wahl eines neuen Vorsitzenden schreiben Zeitungen am Freitag:

"De Volkskrant" (Amsterdam)

"Der CDU-Parteitag, der erstmals digital stattfindet, ist eigentlich für alle Europäer von Belang. Schließlich ist der deutsche Bundeskanzler stets auch das Aushängeschild der EU in der Welt. Und doch haben selbst die Deutschen Mühe, dieser Wahl das Gewicht beizumessen, die sie verdient. Das liegt daran, dass Corona die Nachrichten überschattet und die Wahl einem Festspiel ohne echte Sensationsnummer gleicht. Keiner der drei Kandidaten überragt die jeweils anderen deutlich. Es gibt keine Frau, keinen Ostdeutschen, keinen Deutschen mit Migrationshintergrund. Die Wahl zwischen drei Männern, genauer gesagt drei katholischen Juristen aus Nordrhein-Westfalen, ruft bei vielen Deutschen zutiefst ein 'Mann,-Mann,-Mann'-Gefühl hervor."

"Dziennik Gazeta Prawna" (Warschau):

"Die Ära der Bundeskanzlerin (Angela Merkel, Anm.) geht langsam zu Ende. Am Samstag findet die Wahl eines neuen CDU-Vorsitzenden statt. Die letzten beiden Kanzler, obwohl beliebt, verließen ihr Amt unrühmlich. Helmut Kohl wollte in der Affäre um schwarze Kassen nicht erklären, woher das Geld für die CDU kam. Später regierte Gerhard Schröder, der heute bei russischen Staatskonzernen gigantische Summen verdient.

Solche Exzesse sind von Merkel am Ende ihrer Karriere nicht zu erwarten. Die größte Extravaganz, die sie sich in all den Jahren erlaubt hat, war ein roter Blazer. Merkel wird die Macht erst am Jahresende abgeben. Obwohl sie gesagt hat, dass sie nicht für den Bundestag kandidieren werde, ist nicht sicher, ob sie nicht ein Amt bei einer internationalen Organisation annimmt. Vielleicht sehen wir gerade das Ende der Ära Merkel, aber nur in Deutschland. Die Tochter eines Pastors aus der DDR hat schon öfter mit ihrer politischen Unsterblichkeit überrascht. Vielleicht wechselt sie jetzt einfach nur die Bühne. In Zeiten so unberechenbarer Führer wie (US-Präsident) Donald Trump sind Ruhe, Beherrschung, Langeweile und ein Mangel an erregten Entscheidungen - also kurzum das 'Merkeln' - ein großer Vorteil."

"Dagens Nyheter" (Stockholm):

"Auf Angela Merkels Nachfolger wartet mehr Sauerteig als Sauerkraut. Europas ungekrönter Königin nachzufolgen wird kein königliches Vergnügen. Deutschlands nächster Bundeskanzler hat eine ganze Reihe Herausforderungen zu meistern. Merkels Abgang hinterlässt unter anderem ein Vakuum in der EU. Das Verhältnis zu den USA lockert sich nach dem Sturz Donald Trumps zwar, aber (der künftige US-Präsident) Joe Biden wird kein unkomplizierter Partner in Handelsfragen werden. Und die China-Linie unter Merkel ist gewesen, dass das, was für die deutsche Autobranche gut ist, alle erfreuen sollte, egal, was in Xinjiang und Hongkong passiert. Vor zwei Jahrzehnten jedenfalls haben sich viele gefragt, wie eine protestantische Frau aus der alten DDR die katholisch geprägte und männerdominierte Westpartei CDU leiten kann. Lasst uns mal sehen, ob das auch ein katholischer Mann aus dem Westen schafft."