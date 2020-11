Internationale Pressestimmen zur Waffenruhe in Berg-Karabach

"Nesawissimaja": Russlands seltene Rolle als Friedensstifter - "Rzeczpospolita": Russland und die Türkei teilen den Kaukasus auf

Internationale Tageszeitungen kommentieren das Abkommen über ein Ende aller Kampfhandlungen in der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus am Donnerstag wie folgt:

"Nesawissimaja" (Moskau):

"Die Türkei ist zwar NATO-Mitglied, aber jeder versteht, dass (Präsident Recep Tayyip) Erdogan sein eigenes geopolitisches Spiel spielt. Man kann sich vorstellen, was passiert wäre, wenn die USA oder die Europäische Union im Karabach-Konflikt Partei ergriffen hätten. Aber der Westen hat sich de facto zurückgezogen und Moskau und Baku-Ankara erlaubt, selbst zu entscheiden, wer in der Region "der Verantwortliche" ist. Russland geriet wegen des abgestürzten Hubschraubers zwar nicht in direkten Konflikt mit Aserbaidschan - ein Vorfall, der alle Merkmale einer Provokation aufwies. Russland zog stattdessen den Status des Friedensstifters vor. Ein Beispiel für Zurückhaltung, von denen es in den vergangenen Jahren offen gesagt in der russischen Außenpolitik nicht so viele gab."

"Rzeczpospolita" (Warschau):

"Auf den ersten Blick sah es so aus: Nach der Blitzoffensive der aserbaidschanischen Armee rief (Kremlchef) Wladimir Putin in Baku an, danach in Eriwan - und beendete so den seit 30 Jahren währenden Konflikt um Berg-Karabach. Damit rettete er Armenien vor der totalen Niederlage gegen Aserbaidschan.

Die Massen von Menschen auf den Straßen Eriwans zeugen aber davon, dass die Armenier begreifen, dass der Krieg auf ihre Kosten beendet wurde. Sie verstehen auch, dass sie von Russland im Stich gelassen wurden - ihrem wichtigsten militärischen Verbündeten. Russland weiß: Wenn es im Südkaukasus de facto auf der Seite der Türkei steht, schwächt es damit nicht nur die Einheit der NATO, es kann auch auf eine engere Zusammenarbeit mit Ankara bei Waffenlieferungen und Pipelinebau rechnen. Armenien entkommt Russland ohnehin nicht. Die schleichende Kolonialisierung dieses Landes ist schon seit Jahren im Gange. Und dabei geht es nicht um die militärische Abhängigkeit, sondern um die Schlüsselsektoren der armenischen Wirtschaft, die bereits heute in russischen Händen sind."

"Gazeta Wyborcza" (Warschau):

"Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev hat immer gesagt, dass es eine militärische Lösung für den Karabach-Konflikt gibt. Er hatte Recht. Er startete die Offensive gegen Berg-Karabach, nach einem Monat haben seine Truppen die Stadt Schuscha eingenommen, der Krieg endete für sie siegreich. Schuscha ist ein kleiner Ort, der das Tal dominiert, in dem Stepanakert liegt, die Hauptstadt des von Armeniern bewohnten Berg-Karabachs. Alijews Truppen hätten von dort aus Stepanakert belagern können wie seinerzeit die Serben Sarajevo. Um Stepanakert zu retten, musste Armenien den Rest aufgeben. Es hat kapituliert. Moskau hat den neuen Status quo nur abgesegnet.

Obwohl Aserbaidschan diese letzte, für Baku erfolgreiche Runde im Kampf angefangen hat, so hat die Regierung von Armeniens Regierungschef Nikol Paschinian doch mit verantwortungsloser Politik zur eigenen Niederlage beigetragen. Paschinian hatte mit der vorsichtigen Rhetorik seiner Vorgänger gebrochen, wonach Berg-Karabach ein unabhängiger Staat sei. Stattdessen verkündete er: "Berg-Karabach ist Armenien. Punkt." So redet man, wenn man der Stärkere ist, wenn man starke Verbündete hat oder zumindest das internationale Recht auf seiner Seite. Armenien hatte nichts davon."