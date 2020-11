Internationale Pressestimmen zur Waffenruhe in Berg-Karabach

"The Times": Untätigkeit des Westens lässt Erdogan jubeln - "Tages-Anzeiger": Putins Machtwort im Konflikt um Berg-Karabach - "NZZ": Konflikt um Berg-Karabach ist auf Dauer nicht gelöst

Zu der Vereinbarung über das Ende der Kampfhandlungen in der Konfliktregion Berg-Karabach schreiben die Zeitungen am Mittwoch:

"The Times" (London):

"Den Aserbaidschanern eröffnet das Abkommen die Aussicht, dass ein Teil der Vertriebenen, die 1994 ihre Heimat verloren haben, in die Region zurückkehren könnte. Aber viele ethnische Armenier, von denen Tausende vor kurzem geflohen sind, werden vielleicht nie wieder in das Gebiet zurückkehren, das jetzt unter aserbaidschanischer Kontrolle steht. Russland wird die Grenzen der Region bewachen.

Unterdessen hat der Westen - gebannt vom Spektakel der US-Wahl - diesen Konflikt zur großen Zufriedenheit eines jubelnden (türkischen Präsidenten Recep Tayyip) Erdogan ausgesessen. Es besteht die Gefahr, dass dieser Erfolg dessen Drang zur Selbstverherrlichung weiter anfacht."

"Irish Times" (Dublin):

"Baku bekam kräftige Unterstützung durch die Türkei, während Russland, die dominierende geopolitische Macht in der Region, versuchte, neutral zu bleiben. Es gab Befürchtungen, dass ein anhaltender Streit die regionalen Mächte in direkte Zusammenstöße verwickeln könnte.

Obwohl drei frühere Waffenstillstände zusammenbrachen, scheint die Vereinbarung von Montag nun eher nachhaltig zu sein. Die Landkarte wird so umgestaltet, dass Aserbaidschan die Kontrolle über die verlorenen Gebiete wiedererlangt, die Enklave Berg-Karabach aber im Wesentlichen intakt bleibt - mit Ausnahme ihrer zweitgrößten Stadt Schuschi, die unter aserbaidschanische Kontrolle geraten ist. Die langfristige Unabhängigkeit der Enklave ist allerdings noch nicht geklärt und bleibt damit eine offene Wunde."

"Nesawissimaja Gaseta" (Moskau):

"Russland hat den Karabach-Krieg beendet. Das Abkommen über eine komplette Beendigung der Kämpfe in der Zone des Karabach-Konflikts trägt die Unterschriften des armenischen Regierungschefs Nikol Paschinian, des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev und des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Das ist ein diplomatischer Durchbruch und völlig unerwartet für alle. Der zweite Krieg in der postsowjetischen Geschichte zwischen Aserbaidschan und Armenien hat so plötzlich aufgehört wie er begonnen hat.

Der wichtigste Punkt des Abkommens ist die Einigung darauf, in der Konfliktregion russische Friedenssoldaten einzusetzen. Sie haben bereits am Dienstagmorgen damit begonnen, in Berg-Karabach ihre Stellungen zu beziehen. Indem Moskau als Garant für die Friedensvereinbarungen auftritt, hat es seine Schlüsselrolle im Karabach-Konflikt bestätigt. Und es hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, den diplomatischen Prozess wieder anzustoßen, der seit einem Vierteljahrhundert auf der Stelle trat."

"Tages-Anzeiger" (Zürich):

"Die Waffenruhe kommt der Kapitulation der Führung in Eriwan gleich: Für Armenien dürfte Berg-Karabach so gut wie verloren sein. Das Beste, was die armenischen Bewohner der zwischen den beiden Nachbarn umstrittenen Bergregion nun erwarten können, ist Autonomie unter der Herrschaft der ungeliebten Aserbaidschaner. Das ist bitter für die Armenier, denn das Hochland ist ihnen quasi heilig. Sie bezahlen nun die Rechnung für ihre hochnäsige Politik, mit der sie die Berg-Karabach-Frage als im eigenen Sinne gelöst behandelt hatten.

Den Aserbaidschanern und den sie unterstützenden Türken hat (der russische Präsident Wladimir) Putin mit seinem Machtwort den Sieg gestohlen. Triumph auf dem Schlachtfeld war das, wovon Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev und sein Verbündeter (der türkische Präsident) Recep Tayyip Erdogan träumten. Das hat Putin nicht gestattet. Und das ist gut so. Den Armeniern in Berg-Karabach hätte im Fall einer offenen Niederlage die Rache der Aserbaidschaner für das gedroht, was im ersten Karabach-Krieg vor 30 Jahren geschehen ist. Das wäre wohl furchtbar geworden."

"Neue Zürcher Zeitung:

"Die Vereinbarung ist keine langfristige Lösung des Konflikts. Vieles bleibt unklar. Indem sie den Aserbaidschanern sehr weit entgegenkommt, billigt sie nicht nur den von (Präsident Ilham) Aliyev seit Jahren propagierten militärischen Ansatz zur "Lösung" des Karabach-Konflikts. Sie ist auch ein Erfolg der Türkei, die Aliyev zum Krieg ermuntert und ihn dabei unterstützt hat. Zwar trat nur (der russische Präsident Wladimir) Putin neben den beiden südkaukasischen Staatsführern in Erscheinung, aber ohne den türkischen Präsidenten (Recep Tayyip) Erdogan wäre es nicht zum Abkommen gekommen – diese Erkenntnis dürfte den Kreml, der sich als Ordnungsmacht im Südkaukasus sieht, zweifellos schmerzen. (...)

Für (den armenischen Ministerpräsidenten Nikol) Paschinjan, der 2018 in der "samtenen Revolution" als demokratisch-populistischer Hoffnungsträger durch eine breite Volksbewegung friedlich an die Macht gekommen war, ist der Ausgang dieses Krieges ein politisches Desaster. Seine innenpolitischen Gegner sprechen von Verrat und dürften sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, sich nach zweieinhalb Jahren der Demütigung an ihm zu rächen. Sein Sturz wäre auch eine Genugtuung für Putin."

"Lidove noviny" (Prag):

"Wenn Frieden oder zumindest eine Waffenruhe hergestellt werden kann, ist das normalerweise ein Grund zur Erleichterung oder gar zum Feiern. Doch der Frieden, den Russland jetzt in Berg-Karabach vermittelt hat, bringt eher Befürchtungen und offene Fragen mit sich. Die Armenier scheinen die Verlierer zu sein, die Aserbaidschaner diejenigen, die dazugewinnen.

Den Waffenstillstand werden russische Truppen überwachen, was logisch erscheint. Doch neu ist, dass sich an dem Friedenseinsatz auch die Türkei - wohlbemerkt ein NATO-Mitglied - beteiligen soll. Ist das ein Zeichen, dass Moskau an Einfluss im Kaukasus verliert? Oder ist es nicht eher so, dass der Kreml auf Kosten der Armenier seine Beziehungen zur Türkei weiter vertiefen will? Dreimal dürfen Sie raten."