Internationales Taize-Treffen findet über Silvester online statt

Programmpunkte des Jugendtreffens, das normalerweise Zehntausende zum Jahreswechsel in einer europäischen Großstadt zusammenführt, werden gestreamt

Das Internationale Taize-Jugendtreffen zum Jahreswechsel findet vom 27. Dezember bis 1. Jänner 2021 digital statt. "Das gesamte Programm dieses Treffens wird online übertragen, damit Jugendliche aus der ganzen Welt an den gemeinsamen Gebeten, Workshops und Bibeleinführungen teilnehmen können", teilte die ökumenische Gemeinschaft von Taize laut Kathpress mit.

Das diesjährige Motto des Treffens "Hoffnung gegen alle Hoffnung - Eine Botschaft für das Jahr 2021" ist gleichzeitig das Leitwort einer Botschaft, die der Leiter der Gemeinschaft von Taize, Frere Alois, zu diesem Anlass verfasst hat. Einer der Höhepunkte ist ein "Gebet für den Frieden in der Welt" am Abend des 31. Dezember für das Jugendliche aus 25 Ländern zugeschaltet werden.

Zum Europäischen Jugendtreffen von Taize versammeln sich normalerweise über Silvester mehrere Zehntausende junge Leute in einer europäischen Großstadt. Das für den Jahreswechsel 2020/21 im italienischen Turin geplante Treffen wurde bereits im Juni wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben. Erstmals findet es in nun in kleinem Rahmen in Taize selbst statt und wird für internationale Teilnehmer über den Youtube-Kanal der Gemeinschaft gestreamt.

Der Bruderschaft im kleinen Ort Taize in Burgund gehören rund 100 Männer aus der katholischen und verschiedenen evangelischen Kirchen an. Seit 1978 finden neben den dauerhaft in Burgund angebotenen Begegnungen jährliche Großveranstaltungen in europäischen Städten statt. Geleitet wird die Gemeinschaft, der Brüder aus 25 Ländern angehören, von dem deutschen Katholiken Frere Alois Löser (66). Er ist Nachfolger des Schweizer Gründers Frere Roger Schutz, der 2005 im Alter von 90 Jahren von einer psychisch kranken Frau ermordet worden war.