Internet in Pakistan stark eingeschränkt

Wegen eines technischen Defekts an einem Unterseekabel

In weiten Teilen Pakistans ist das Internet stark eingeschränkt. Grund sei ein technischer Defekt an einem Unterseekabel, sagte ein Sprecher der Telekommunikationsbehörde (PTA) am Donnerstag. Demnach trat ein Schaden an einer wichtigen Verbindung nahe Ägypten auf, die Pakistan mit Nordafrika verbindet.

Der Datenverkehr des wichtigen Unterseekabels wurde laut PTA auf andere Kabel umgeleitet. Dennoch sank für Millionen Menschen die Internetgeschwindigkeit drastisch. Zunächst war unklar, wann der Schaden behoben werden sollte. Knapp ein Fünftel der gut 220 Millionen Landesbewohner nutzen einer 2020 veröffentlichten Studie zufolge regelmäßig das Internet in dem südasiatischen Land.