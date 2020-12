Ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk Wolfsberg hat mehrere tausend Euro an Internetbetrüger verloren. Laut Polizei wurden dem Mann per E-Mail Aktien eines großen Onlinehändlers angeboten. Der Kärntner registrierte sich auf einer Internetplattform, er erhielt Handlungsanweisungen per Telefon und überwies nach und nach das Geld. Nachdem sich der 58-Jährige nicht mehr auf der Plattform anmelden konnte und sein "Broker" nicht mehr erreichbar war, erstattete der Kärntner Anzeige.