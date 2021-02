Investitionsprämie läuft aus - SPÖ ortet Regierungspanne

SPÖ: Steuergesetz nicht auf Tagesordnung für Bundesrat - "Rechtsunsicherheit" bei Steuerstundungen

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kritik der SPÖ (2. und 3. Absatz) ---------------------------------------------------------------------

Unternehmen können die Investitionsprämie nur mehr bis Sonntagmitternacht beantragen. Bisher langten insgesamt 195.000 Ansuchen beim aws ein - davon aber 30.000 in den vergangenen 24 Stunden, teilte das Wirtschaftsministerium am Freitagvormittag mit. Da weiter mit sehr hohen Antragszahlen gerechnet wird, sind Gesuche nun neben dem aws-Fördermanager auch per E-Mail mit unterschriebenem Antragsformular möglich. Alle zeitgerecht eingebrachten Anträge werden berücksichtigt.

Die SPÖ ortete am Freitag um die Investitionsprämie eine Regierungspanne. Die Regierungsparteien ÖVP und Grüne hätten nämlich die Verlängerung der Geltungsdauer des 2. Covid-Steuermaßnahmengesetz (1241/A) nicht auf die Tagesordnung des Bundesrats heute, Freitag, gesetzt - und die nächste Bundesratssitzung sei erst am 11. März. Damit seien vorerst nur Neuinvestitionen förderwürdig, die bis 28. Februar getätigt wurden. Eigentlich sollten wie angekündigt bis 31. Mai getätigte Neuinvestitionen förderbar sein. An der Frist zur Stellung des Antrags bis 28. Februar hätte sich aber ohnehin nichts geändert.

Das Fehlen des Steuergesetzes auf der Tagesordnung des Bundesrat hat laut SPÖ auch Auswirkungen auf die Steuerstundungen, die bis Ende Juni verlängert werden sollen. "Da der Bundesrat erst am 11.3. wieder tagt, ist damit zu rechnen, dass die im 1241/A enthaltene Novelle für die Daten 28.2. auf den 31.5. erst am 18.3. im Bundesgesetzblatt sein werden. Bis dahin besteht für die Steuerpflichtigen eine Rechtsunsicherheit, wie die Finanz mit ihren von 1.3. bis 18.3.2021 eingebuchten Abgabenrückständen verfahren wird", kritisierte der SPÖ-Parlamentsklub.