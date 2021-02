Investmentbank Natixis fuhr Beteiligung an Coface nach unten

GM platzierte Peugeot-Aktien für je zehn Euro Der US-Autokonzern General Motors (GM) hat Händlern zufolge seinen Anteil an dem französischen Rivalen Peugeot für 10 Euro je Aktie verkauft. Damit liegt der Preis am unteren Ende der Spanne, sagten Händler am Freitag. Es ist ein Abschlag von 5,9 Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag. GM nimmt beim Verkauf seines Anteils von 7 Prozent an Peugeot etwa 248 Mio. Euro ein.