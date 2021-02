Investmentfonds legen im Jänner zu

Plus 2,30 Prozent auf Einjahressicht, plus 4,15 Prozent auf fünf Jahre

Die heimischen Investmentfonds haben im Jänner im Plus notiert. Die durchschnittliche Einjahresperformance lag im arithmetischen Mittel bei plus 2,30 Prozent, nach minus 1,61 Prozent im Monat davor. Auf Fünfjahressicht gab es im Schnitt einen Zuwachs von 4,15 Prozent, nach plus 3,21 Prozent im November.

Auf Fünfjahressicht lagen im abgelaufenen Monat 1.066 Fonds im Plus und 61 im Minus. Zwei blieben unverändert. Bei der kürzerlaufenden einjährigen Performance standen mit Ende Jänner 1.039 Fonds im Plus, drei blieben unverändert und 518 notierten im Minus. Das geht aus der monatlichen Statistik der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG) hervor.

Einmal mehr stand auf Einjahressicht der "s Generation"-Fonds der Sparkasse Oberösterreich KAG mit plus 121,31 Prozent an der Spitze der Liste. Dahinter notierten der "Erste WWF Stock Environment"-Fonds der Erste Asset Management (EAM) mit plus 86,07 Prozent und dem "WSS Europa"-Fonds der LBB Invest mit plus 72,72 Prozent. Am unteren Ende lagen dagegen der "IQAM Market Timing Europe"-Fonds der Spängler IQAM (minus 27,32 Prozent), der "DSC Equity Fund - Energy"-Fonds der Gutmann KAG (minus 26,47 Prozent), und der "Allianz-Invest-Osteuropafonds" der Allianz Invest (minus 21,59 Prozent).

Auf Fünfjahressicht führte der "Raiffeisen Technologie-Aktien"-Fonds der Raiffeisen KAG mit plus 27,14 Prozent die Kursliste an. Den zweiten und dritten Platz belegten der Erste WWF Stock Environment"-Fonds der EAM mit plus 25,49 Prozent sowie der "s Generation"-Fonds der Sparkasse Oberösterreich KAG mit plus 24,69 Prozent.

Die größten Verlierer in diesem Zeitraum waren der "Erste Stock Istanbul"-Fonds der EAM (minus 6,29 Prozent), der "Q1-Euro-Special"-Fonds der LBB Invest (minus 2,09 Prozent) und der "DSC Equity Fund-Energy"-Fonds der Gutmann KAG (minus 2,02 Prozent).